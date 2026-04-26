La Fenice rompe con Beatrice Venezi: ha vinto la protesta degli orchestrali Il teatro annulla tutte le collaborazioni con la direttrice d’orchestra

La decisione del teatro. Il Teatro La Fenice di Venezia ha annunciato l’annullamento di tutte le collaborazioni con la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi. Una scelta netta, comunicata senza entrare nel dettaglio delle motivazioni, che interrompe ogni rapporto artistico tra una delle istituzioni musicali più prestigiose d’Italia e una delle figure più note del panorama orchestrale contemporaneo.

Reazioni e contesto

La decisione ha subito acceso il dibattito nel mondo culturale e musicale. Venezi, negli ultimi anni, è diventata una figura molto visibile anche al di fuori dei circuiti classici, spesso al centro del confronto pubblico per il suo ruolo e le sue posizioni. L’assenza di spiegazioni ufficiali da parte della Fenice lascia spazio a diverse interpretazioni, mentre tra gli addetti ai lavori si moltiplicano commenti e prese di posizione.

Le possibili conseguenze

La rottura potrebbe avere ripercussioni sia sulla programmazione del teatro sia sulla carriera della direttrice, impegnata in numerose produzioni in Italia e all’estero. Resta ora da capire se seguiranno ulteriori chiarimenti o se altri enti lirici prenderanno posizione, in un caso che rischia di allargarsi oltre i confini veneziani.