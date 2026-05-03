Daniela e Zanardi, una vita insieme tra corse e silenzio Dalla Formula 3 alla malattia, il legame con Niccolò e gli ultimi anni

C’era sempre, ma senza mai cercare la scena. Daniela Manni è stata la presenza costante accanto a Alex Zanardi, la figura discreta che ha accompagnato ogni fase della sua vita, dai primi passi nei motori fino agli anni più difficili segnati dall’incidente e dalla lunga riabilitazione. La loro storia nasce alla fine degli anni Ottanta, quando lui inseguiva il sogno della Formula 1 e lei lavorava già nel mondo delle corse. Due caratteri diversi, uno espansivo e trascinante, l’altra concreta e riservata, che hanno trovato equilibrio in un legame costruito lontano dai riflettori.

Una coppia nei paddock

L’incontro avviene nel 1989, nel pieno della crescita sportiva di Alex Zanardi. Daniela Manni, originaria di Padova, entra presto anche nella gestione professionale del pilota, diventandone manager e punto di riferimento nei momenti più delicati. Negli anni delle competizioni internazionali, tra Formula 1 e successi negli Stati Uniti, il loro rapporto si consolida. Lei rappresenta un filtro tra il campione e il mondo esterno, garantendo stabilità mentre cresce la popolarità di Zanardi.

La famiglia e la seconda vita

Nel 1998 nasce Niccolò Zanardi, scelta che porta la famiglia a rientrare in Italia per garantire al figlio un’infanzia più stabile. È un passaggio decisivo, che precede uno degli eventi più drammatici della vita del campione. Dopo l’incidente del 2001, in cui perde entrambe le gambe, si apre una nuova fase. Alex Zanardi ricostruisce la propria vita nello sport paralimpico, mentre Daniela Manni resta il perno dell’equilibrio familiare e organizzativo. Le vittorie alle Paralimpiadi di Londra 2012 rappresentano il punto più alto di questa seconda carriera, contribuendo a cambiare la percezione dello sport paralimpico a livello globale.

Il silenzio degli ultimi anni

Il 19 giugno 2020 segna un nuovo spartiacque. L’incidente durante una staffetta in Toscana apre una lunga fase di ricoveri, interventi e riabilitazione. Da quel momento, il silenzio diventa la cifra dominante. La scelta di Daniela Manni è quella di proteggere la privacy del marito, limitando al minimo le informazioni pubbliche. Una linea mantenuta con fermezza, mentre prosegue l’impegno nella fondazione Obiettivo 3, nata per promuovere lo sport tra le persone con disabilità. Accanto a lei, il figlio Niccolò Zanardi, cresciuto con l’immagine di un padre simbolo per milioni di persone ma anche figura privata da condividere.

Un’eredità che resta

Negli anni più recenti, il legame tra madre e figlio si rafforza nella gestione di una quotidianità segnata dalla malattia e dal ricordo. La figura di Alex Zanardi resta centrale non solo per i risultati sportivi, ma per il messaggio lasciato. La sua storia continua a vivere nelle iniziative nate attorno al suo nome e nella comunità di atleti che ha ispirato. Un’eredità costruita anche grazie alla presenza costante e silenziosa di Daniela Manni, rimasta al suo fianco fino alla fine.