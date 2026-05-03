Il delitto di Garlasco, i post di "Andreas" e Sempio come diventa "un caso" Messaggi e nickname riaprono interrogativi sull’indagato

Il caso di Garlasco torna al centro dell’attenzione con un nuovo filone che intreccia passato digitale e indagini giudiziarie. A riemergere sono migliaia di messaggi pubblicati su un forum online tra il 2009 e il 2016 da un utente con il nickname “Andreas”, oggi collegato ad Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. A rafforzare il collegamento è stata Angela Taccia, avvocata e amica storica dell’indagato, che ha confermato come almeno uno di quei post sia riconducibile al suo assistito. Un dettaglio che ha contribuito a riportare sotto i riflettori contenuti rimasti a lungo confinati negli archivi del web.

Una “one-itis” raccontata online

Tra i messaggi più discussi emerge un lungo intervento del 2010, in cui l’utente descrive una forte ossessione sentimentale vissuta tra i 18 e i 20 anni. Una “one-itis”, termine gergale usato nei forum di seduzione per indicare una fissazione per una persona. Nel racconto si parla di un’attrazione mai concretizzata, vissuta più come fantasia che come relazione reale. Un passaggio che, alla luce delle ipotesi investigative su un possibile movente legato a un rifiuto, ha sollevato interrogativi immediati. La difesa però respinge qualsiasi collegamento diretto con Chiara Poggi. Secondo Angela Taccia, quella ragazza «non c’entra nulla con la vittima» e apparteneva a un contesto completamente diverso.

Frasi controverse e polemiche

Accanto ai racconti personali, alcuni post hanno suscitato particolare indignazione. In uno, l’utente riflette su dinamiche di attrazione e relazioni, sostenendo che una ragazza fidanzata non rappresenti necessariamente un limite. In altri casi il tono si fa più inquietante, con riferimenti a disagio personale e commenti che toccano temi estremi. Sono proprio questi passaggi ad aver alimentato il dibattito pubblico, tra chi li considera segnali rilevanti e chi invece li interpreta come espressioni immature, tipiche di un contesto virtuale. L’avvocato Liborio Cataliotti invita alla cautela: «Se confermati, delineano semmai il profilo di una persona immatura, non altro». Una linea difensiva che punta a separare nettamente il piano delle opinioni espresse online da quello delle responsabilità penali.

Le prossime mosse della difesa

Nel frattempo, l’attenzione si sposta sugli sviluppi giudiziari imminenti. Il team legale di Andrea Sempio è impegnato a valutare la strategia in vista della convocazione davanti ai magistrati. La decisione su come procedere, se rispondere alle domande o presentare una memoria, verrà presa solo all’ultimo momento. Una scelta che potrebbe influenzare il corso delle indagini, già segnate da un forte impatto mediatico. Il caso resta aperto, sospeso tra nuove piste e vecchi interrogativi. E mentre il passato digitale riemerge, sarà ora la magistratura a stabilire quale peso attribuire a quelle parole scritte anni fa.