Lo colpiscono giocando a racchettoni, condannati a risarcirlo con 10mila euro La Cassazione conferma la condanna per padre e figlia nel Salento a favore del bagnante

Giocare a racchettoni sulla spiaggia resta uno dei riti più riconoscibili dell’estate italiana. Ma quando il gioco invade lo spazio degli altri e provoca danni gravi, il divertimento può trasformarsi in responsabilità penale e civile. Lo ha stabilito la Cassazione, confermando la condanna nei confronti di un padre e di una figlia che, durante una partita in una spiaggia del Salento, colpirono con una pallina un altro bagnante.

L’episodio risale al 2015. I due stavano giocando utilizzando una pallina da tennis quando un colpo finito fuori traiettoria raggiunse all’occhio una persona che si trovava sulla spiaggia. Le conseguenze furono pesanti: distacco della retina e indebolimento permanente della vista all’occhio sinistro. Non bastarono i soccorsi, le cure e le scuse a evitare il seguito giudiziario.

Dal gioco al processo

La vicenda è approdata prima davanti al giudice di pace e poi al tribunale di Lecce, che ha riconosciuto la responsabilità dei due giocatori per lesioni colpose gravi. La condanna ha previsto una multa da 516 euro ciascuno e una provvisionale di 10mila euro in favore del bagnante ferito. A queste somme si sono aggiunti gli oneri processuali e le ulteriori sanzioni legate al ricorso.

La difesa aveva tentato di contestare diversi aspetti della decisione. Tra i punti sollevati, la presunta mancanza di una prova certa sull’indebolimento permanente della vista, il fatto che la persona colpita non fosse andata subito al pronto soccorso e la quantificazione della provvisionale. Argomenti che non hanno convinto i giudici di legittimità.

La regola della prudenza

Il principio che emerge dalla decisione è semplice ma destinato a incidere sulle abitudini estive: chi gioca in uno spazio condiviso deve farlo con prudenza. La spiaggia non è un campo sportivo riservato. È un luogo in cui convivono bagnanti, bambini, anziani, persone sdraiate, passanti e famiglie. Per questo chi usa racchette e palline deve tenere conto della distanza dagli altri e della forza impressa ai colpi.

La Cassazione non trasforma i racchettoni in un’attività vietata, ma chiarisce che il gioco non esonera dalla responsabilità. Se il colpo è imprudente e provoca una lesione grave, chi lo ha causato può essere chiamato a risponderne. Non conta soltanto l’intenzione, ma anche la prevedibilità del rischio in un luogo affollato.

Un precedente per l’estate

La decisione arriva alla vigilia della stagione balneare e suona come un avvertimento per stabilimenti, spiagge libere e Comuni costieri. Molti regolamenti locali già limitano giochi con racchette, palloni o attrezzature nelle aree affollate, soprattutto vicino agli ombrelloni. La sentenza rafforza l’idea che il rispetto degli spazi non sia solo una questione di buona educazione, ma possa diventare materia da tribunale.

Il caso del Salento dimostra che anche un gesto ordinario, se compiuto senza attenzione, può avere conseguenze durature per chi lo subisce e pesanti per chi lo provoca. La spiaggia resta un luogo di svago, ma non una zona franca. La libertà di giocare finisce dove comincia la sicurezza degli altri.