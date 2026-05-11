Dalla protezione tradizionale alla sicurezza ai: come si evolvono gli antivirus Cybersecurity e nuove minacce informatiche: perché la protezione aziendale deve evolversi

Negli ultimi anni il concetto di antivirus aziendale è cambiato profondamente. Se un tempo bastava installare un software per bloccare virus e malware comuni, oggi le minacce informatiche sono molto più sofisticate e difficili da intercettare.

Ransomware, phishing avanzato, attacchi mirati e tentativi di furto dati sono ormai all’ordine del giorno e colpiscono non solo grandi aziende o enti pubblici, ma sempre più spesso anche piccole e medie imprese, spesso considerate bersagli più vulnerabili.

Per questo motivo, la sicurezza informatica sta vivendo una vera evoluzione: dalla semplice protezione tradizionale a una sicurezza intelligente, capace di prevenire, analizzare e reagire in tempo reale.

Perché l’antivirus da solo non basta più

Molte aziende credono di essere protette perché dispongono di un antivirus installato sui propri dispositivi. In realtà, oggi questo rappresenta solo il primo livello di difesa.

Le minacce moderne utilizzano tecniche sempre più sofisticate: email di phishing realistiche; allegati malevoli difficili da individuare; ransomware che bloccano intere infrastrutture; attacchi che sfruttano vulnerabilità non ancora corrette.

In questo scenario, la protezione deve essere più ampia e integrata.

Le soluzioni più evolute non si limitano a rilevare un problema, ma lavorano sulla prevenzione e sul monitoraggio costante.

Tra le tecnologie oggi più richieste dalle aziende ci sono:

protezione endpoint avanzata;

analisi comportamentale;

sandboxing in cloud;

protezione della posta elettronica;

rilevamento e risposta agli incidenti;

monitoraggio centralizzato.

Un approccio che consente alle aziende di intervenire prima che il danno diventi concreto.

Secondo gli operatori del settore, il futuro della cybersecurity passa dall’integrazione tra software avanzati, intelligenza artificiale e analisi predittiva.

È in questo contesto che si inseriscono realtà come ESET, azienda internazionale specializzata nella sicurezza informatica, che sviluppa soluzioni pensate per proteggere aziende, professionisti e infrastrutture digitali.

Attraverso tecnologie avanzate di protezione, rilevamento e risposta, ESET rappresenta oggi uno dei riferimenti internazionali nel settore della cybersecurity.

La collaborazione tra Soft Tecnology, una realtà campana che si contraddistingue in questo campo, ed ESET nasce proprio dalla volontà di offrire alle aziende del territorio strumenti affidabili, evoluti e costantemente aggiornati per affrontare minacce informatiche sempre più sofisticate.

Una scelta strategica maturata negli anni, puntando su un partner riconosciuto a livello internazionale per innovazione, capacità di prevenzione e qualità delle tecnologie sviluppate.

Di recente, l’amministratore delegato di Soft Tecnology, in visita presso la sede centrale ESET di Bratislava, ha avuto modo di approfondire da vicino l’evoluzione delle tecnologie e delle strategie di protezione adottate a livello globale.

“Abbiamo scelto di rafforzare la collaborazione con ESET perché oggi le aziende hanno bisogno di soluzioni di sicurezza affidabili, intelligenti e in continua evoluzione. Visitare la sede centrale e confrontarci direttamente con chi sviluppa queste tecnologie ci ha confermato il valore della scelta fatta e la direzione da seguire per proteggere al meglio i nostri clienti.”

—Danilo Pedata, Amministratore Delegato di Soft Tecnology

L’importanza di un partner locale

Accanto alla tecnologia, resta fondamentale la presenza di un partner in grado di analizzare i rischi reali dell’azienda e configurare strumenti adeguati alle esigenze specifiche.

È il ruolo che realtà come Soft Tecnology svolgono quotidianamente sul territorio, supportando imprese e professionisti nella scelta e nella gestione delle soluzioni di sicurezza più adatte.

L’esperienza diretta con le aziende locali mostra come, troppo spesso, la percezione del rischio arrivi solo dopo aver subito un attacco o un blocco operativo.

Oggi investire in cybersecurity non significa solo proteggere dati e dispositivi, ma garantire continuità operativa, reputazione e affidabilità.

Le aziende che adottano strumenti di sicurezza evoluta riescono a ridurre il rischio di fermo operativo; proteggere dati sensibili; evitare danni reputazionali; aumentare la fiducia di clienti e partner.

In un contesto digitale sempre più complesso, la sicurezza informatica non è più una scelta tecnica, ma una decisione strategica.