Weekend estivo all'estero: le migliori città europee Da Barcellona a Berlino, le città europee perfette per un weekend

Se hai in mente di sfruttare un weekend estivo per goderti alcune delle migliori città europee, sei nel posto giusto, soprattutto se risiedi in Campania. Grazie all'aeroporto di Napoli Capodichino, puoi raggiungere molte mete in modo semplice e veloce: copre infatti oltre 130 destinazioni gestite da tantissime compagnie, non solo low cost.

Prima di prenotare il tuo aereo, assicurati di avere anche un piano eSIM per viaggiare, in modo da avere la connessione dati in qualsiasi paese tu decida di andare, senza attivare i costi di roaming.

Barcellona

EasyJet e Vueling partono da Napoli e raggiungono l'aeroporto El Prat di Barcellona in circa due ore. La città è perfetta da visitare a piedi durante il weekend e ci sono molte attrazioni uniche che andrebbero viste almeno una volta nella vita come la famosissima Sagrada Familia. Barcellona è molto calda d’estate, quindi assicurati di pianificare con attenzione i tuoi spostamenti, concentrando le visite in luoghi all’aperto di mattina, quando la calura è più gestibile.

Atene

Aegean Airlines gestisce cinque voli settimanali tra Napoli e Atene, con alcuni orari coperti anche da EasyJet. Così come per la prima destinazione scelta, anche Atene è raggiungibile in circa due ore di viaggio. Qui potrai visitare l’Acropoli e il parco archeologico circostante ma non dimenticare anche il quartiere Plaka e il mercato al coperto vicino Monastiraki. Atene è considerata una delle capitali europee più accessibili, quindi è perfetta se hai un budget contenuto e vuoi spendere poco.

Budapest

Napoli è collegata a Budapest con la compagnia aerea Wizz Air, esegue voli diretti e ti permette quindi di raggiungere l’Ungheria in poco tempo. Questa capitale è molto conosciuta per alcuni punti di interesse, nello specifico il suo castello e il parlamento in stile neogotico. Rispetto ad altre capitali europee, Budapest è decisamente economica e potrai quindi goderti l’esperienza senza spendere molto: dal cibo ai trasporti e persino gli alloggi. Sono consigliatissimi i bagni termali, come il più famoso Széchenyi: vale assolutamente la pena una visita e puoi farlo a prescindere dalle condizioni meteo.

Dublino

L’Irlanda è al di fuori dell’area Schengen ma è a tutti gli effetti parte dell’Unione Europea, quindi dovrai portare con te solo la carta d’identità e non necessiti di un passaporto. Aer Lingus ha voli quotidiani da Napoli a Dublino, quindi non avrai problemi a prenotare il tuo vale per un weekend. La città è a dimensione d’uomo: puoi camminare ovunque e visitare le tante mete iconiche come il Trinity College, il castello di Dublino, il Guinness Storehouse, i pub di Temple Bar e tanto altro.

Berlino

La capitale tedesca è ricca di storia quindi se stai cercando una meta culturale non potresti scegliere luogo migliore: la porta di Brandeburgo, il Reichstag, il memoriale dell’olocausto e moltissimi musei come quello egizio. Per quanto riguarda invece le compagnie aeree che servono questa destinazione, abbiamo Ryanair ed EasyJet che volano quotidianamente da Napoli.

Cosa portare in un weekend all’estero

Se passerai due o tre notti all’estero, devi avere una lista di cose da portare con te. Dovresti portare l’essenziale e non strafare dal momento che bagagli ingombranti potrebbero rovinare l’esperienza, rivelandosi un problema da gestire piuttosto che un comfort aggiuntivo.

Assicurati di avere innanzitutto un documento di identità valido: per viaggiare nell’Unione Europea e nei Paesi dell’area Schengen hai bisogno solo della carta d’identità, tuttavia ci sono alcuni paesi, come il Regno Unito, dove è richiesto il passaporto.

In aggiunta, è consigliato l’uso di una eSIM: si tratta di SIM virtuali acquistabili online e attivabili immediatamente sul proprio smartphone senza dover compiere complicate operazioni tecniche. Il loro vantaggio è nella comodità di utilizzo e nel netto risparmio rispetto a un piano roaming della maggior parte degli operatori.

Un weekend all’estero è un periodo tutto sommato breve, però non è comunque da sottovalutare: gli imprevisti sono la cosa più prevedibile. Per questo motivo è importante che viaggi con una valida assicurazione che possa coprire i costi di eventuali visite mediche.

Tieni sempre con te, possibilmente in uno zaino o nella tua borsa, un kit di pronto soccorso. Basta qualche garza, un po’ di disinfettante e qualche cerotto, ovvero l’indispensabile per curare ferite superficiali e riuscire a recarsi eventualmente in ospedale.

Tenendo conto di queste indicazioni, non ti resta altro da fare che scegliere la tua destinazione e goderti il tuo weekend in una fantastica città europea.