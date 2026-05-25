Il Papa dell’IA e la partita nascosta di Anthropic Leone XIV porta l’intelligenza artificiale nella dottrina sociale della Chiesa

L’intelligenza artificiale entra ufficialmente nella dottrina sociale della Chiesa e lo fa attraverso un’enciclica che richiama apertamente la stagione della rivoluzione industriale. Con Magnifica humanitas, firmata il 15 maggio, Papa Leone XIV prova a definire il rapporto tra uomo, tecnologia e potere nel tempo degli algoritmi. Ma attorno al documento si muove anche un’altra partita, meno spirituale e molto più strategica: quella delle grandi aziende dell’IA americana che cercano credibilità morale mentre si contendono contratti militari e controllo tecnologico globale.

Un’enciclica per l’era degli algoritmi

Il riferimento alla Rerum Novarum di Leone XIII non è casuale. Come allora la Chiesa affrontava le conseguenze sociali della meccanizzazione industriale, oggi il Vaticano individua nell’intelligenza artificiale il nuovo snodo capace di cambiare lavoro, economia e rapporti di forza tra Stati e individui.

Nel testo emerge la preoccupazione per una tecnologia che concentra ricchezza e potere nelle mani di pochi soggetti privati, ridefinendo contemporaneamente occupazione, sicurezza e perfino la responsabilità delle decisioni umane. La Santa Sede parla apertamente del rischio che gli algoritmi riducano la libertà dell’uomo o aggravino i conflitti contemporanei.

È dentro questa cornice che il Vaticano ha deciso di coinvolgere direttamente figure della Silicon Valley.

L’ateo chiamato dal Vaticano

Tra gli ospiti scelti per presentare l’enciclica compare Chris Olah, uno dei fondatori di Anthropic, azienda diventata in pochi anni uno dei principali attori mondiali nello sviluppo dell’intelligenza artificiale generativa.

Olah non è il volto mediatico dell’azienda come i fratelli Dario e Daniela Amodei, ma rappresenta il cuore più tecnico del progetto: lavora sull’interpretabilità dei modelli, cioè sul tentativo di comprendere realmente cosa accade dentro le reti neurali.

La sua presenza accanto al Papa ha un peso simbolico notevole. Un ricercatore dichiaratamente ateo viene invitato dal Vaticano per discutere di coscienza artificiale, limiti etici e responsabilità umana. È il segno di quanto la Chiesa consideri ormai l’IA una questione politica e antropologica prima ancora che tecnologica.

Anthropic e la ricerca della legittimazione morale

Per Anthropic, però, il dialogo con il Vaticano rappresenta anche un vantaggio reputazionale enorme. L’azienda ha costruito il proprio marchio sull’idea di un’intelligenza artificiale “sicura”, regolata da principi etici e da una sorta di costituzione interna che guida il comportamento del chatbot Claude.

Quella narrativa oggi è diventata essenziale. La corsa globale all’IA richiede investimenti giganteschi e spinge le aziende verso rapporti sempre più stretti con governi e apparati militari. Anthropic non fa eccezione.

Negli ultimi mesi la società americana ha accelerato la propria presenza nel settore della sicurezza nazionale statunitense, sviluppando modelli destinati ad ambienti classificati e rafforzando le collaborazioni con il Dipartimento della Difesa.

Una trasformazione delicata per un’azienda che continua a presentarsi come baluardo etico della Silicon Valley.

Il nodo delle applicazioni militari

La difficoltà per Anthropic è evidente: da una parte vuole mantenere l’immagine di impresa prudente e responsabile, dall’altra entra sempre più profondamente nell’infrastruttura strategica americana.

Negli Stati Uniti il dibattito sulle applicazioni militari dell’IA è ormai centrale. I sistemi generativi vengono utilizzati per intelligence, analisi operativa e supporto decisionale. Ed è proprio qui che la vicinanza simbolica con il Vaticano assume un valore enorme.

Il richiamo di Leone XIV alla “custodia della persona umana” offre infatti ad Anthropic una cornice morale potente, capace di differenziare l’azienda dai concorrenti nel momento più aggressivo della competizione tecnologica globale.

Alcuni osservatori americani parlano già apertamente di “Pope washing”: l’utilizzo dell’autorità morale del Papa per rafforzare la fiducia pubblica verso una società privata coinvolta in attività sempre più sensibili.

La sfida con OpenAI

Dietro il confronto filosofico si nasconde anche la guerra industriale tra Anthropic e OpenAI. Le due aziende incarnano modelli narrativi opposti: Anthropic insiste sulla prudenza e sui limiti etici, OpenAI appare sempre più integrata nelle strategie operative del governo americano e del Pentagono.

La presenza di Anthropic accanto al Vaticano consolida questa distinzione simbolica. Da una parte l’azienda che cerca una legittimazione morale globale, dall’altra il soggetto percepito come più vicino alle logiche tradizionali del potere politico e militare.

È una polarizzazione utile a entrambe, ma soprattutto ad Anthropic, che trasforma la sicurezza dell’IA in una missione culturale prima ancora che commerciale.

Il Vaticano entra nella guerra tecnologica

Per la Santa Sede il rischio è diverso. Coinvolgere direttamente un singolo attore industriale espone inevitabilmente il Vaticano all’accusa di favorire una precisa visione dell’intelligenza artificiale e uno specifico blocco tecnologico americano.

Eppure il pontificato di Leone XIV sembra intenzionato a intervenire proprio nel cuore della trasformazione digitale contemporanea. L’obiettivo è evitare che la nuova rivoluzione industriale venga guidata esclusivamente da governi, investitori e colossi privati.

Nel frattempo, però, la Silicon Valley ha già compreso il valore strategico dell’etica. Nell’era dell’intelligenza artificiale anche la morale diventa infrastruttura competitiva.