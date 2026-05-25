«Domenica In», silenzio su Mammucari: il finale senza il co-conduttore Nessuna spiegazione ufficiale dopo l’assenza nell’ultima parte della trasmissione

Il caso resta aperto e, almeno per ora, senza spiegazioni ufficiali. Dopo la penultima puntata di «Domenica In», andata in onda domenica 24 maggio su Rai1, continuano infatti le domande sull’assenza improvvisa di Teo Mammucari nel segmento finale del programma.

Il conduttore, presenza abituale nello spazio dedicato al gioco telefonico “La cassaforte di Teo”, è sparito completamente dall’ultima parte della trasmissione senza alcun riferimento in diretta da parte di Mara Venier.

Un dettaglio che non è passato inosservato al pubblico. Il gioco è stato regolarmente trasmesso, con tanto di grafica originale legata a Mammucari, ma a condurlo è stata direttamente la padrona di casa insieme a Tommaso Cerno ed Enzo Miccio.

Nessuna spiegazione, nessun saluto e nessun accenno all’assenza del conduttore prima dei titoli di coda.

Il silenzio dopo la puntata

Nelle ore successive alla trasmissione non sono arrivate repliche pubbliche né da Mammucari né dalla Rai. Anche sui social il conduttore ha scelto di non commentare quanto accaduto.

Un silenzio che ha inevitabilmente alimentato ipotesi e retroscena, soprattutto perché la presenza del comico all’interno del contenitore domenicale era apparsa complicata fin dall’inizio della stagione.

Il suo stile imprevedibile e spesso sopra le righe aveva più volte creato momenti di tensione durante la diretta, rendendo difficile l’equilibrio con il ritmo tradizionale della trasmissione guidata da Mara Venier.

Le tensioni con Mara Venier

Il momento più delicato era emerso nelle scorse settimane con il cosiddetto “caso Peppe Iodice”, episodio che aveva mostrato una Mara Venier visibilmente irritata durante uno scambio in studio con Mammucari.

Da quel momento, secondo osservatori televisivi e indiscrezioni circolate negli ambienti Rai, lo spazio del conduttore sarebbe stato progressivamente ridotto fino a limitarsi quasi esclusivamente al gioco conclusivo.

Per questo motivo l’assenza improvvisa nell’ultima parte della penultima puntata è stata interpretata da molti come un ulteriore segnale di tensione dietro le quinte.

Un finale di stagione pieno di dubbi

Al momento non esistono conferme su un eventuale allontanamento definitivo del conduttore dal programma. Resta però evidente che qualcosa, nel rapporto tra Mammucari e la trasmissione, si sia incrinato nel corso della stagione.

La prossima puntata, ultima dell’edizione 2025-2026 di «Domenica In», potrebbe chiarire il destino televisivo del conduttore oppure lasciare definitivamente aperto il giallo.

Per ora, più delle parole, pesa l’assenza.