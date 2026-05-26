Belén Rodriguez soccorsa a Milano dopo ore di tensione Vicini allarmati dalle urla, intervento di polizia e sanitari in zona Brera

Mattinata ad alta tensione nel centro di Milano, dove Belén Rodriguez è stata soccorsa dopo un intervento di emergenza scattato nel suo appartamento in zona Brera. Secondo quanto riferito da diverse fonti giornalistiche, alcuni vicini avrebbero sentito urla e forti rumori provenire dall’abitazione della showgirl argentina, decidendo così di contattare il numero unico di emergenza.

Sul posto sono intervenute pattuglie della Polizia, un’ambulanza del 118 e i vigili del fuoco. L’operazione avrebbe provocato il blocco temporaneo della strada per diverse ore, mentre all’interno dello stabile era in corso un delicato tentativo di mediazione. Secondo le ricostruzioni pubblicate nelle ultime ore, i soccorritori sarebbero riusciti a entrare nell’appartamento solo dopo una lunga trattativa.

Il trasporto in ospedale

Una volta aperta la porta, davanti agli operatori sanitari si sarebbe presentata Belén Rodriguez in evidente stato di agitazione. I medici l’hanno assistita sul posto prima di accompagnarla al Policlinico di Milano in codice giallo per ulteriori controlli. Al momento non risultano comunicazioni ufficiali sulle sue condizioni di salute né dichiarazioni da parte dell’entourage della conduttrice.

Negli ultimi mesi la stessa Rodriguez aveva parlato pubblicamente, anche attraverso i social, di un periodo personale complicato e di alcune difficoltà affrontate lontano dalle telecamere.

Le verifiche sugli incidenti

Parallelamente, la Polizia locale sta svolgendo accertamenti su due episodi avvenuti nella serata di sabato tra via Melzi D’Eril e via San Marco. Alcuni testimoni avrebbero indicato la showgirl come possibile conducente di un suv coinvolto nel danneggiamento di alcune auto e di una moto parcheggiata.

Secondo le segnalazioni raccolte dagli agenti, il veicolo non si sarebbe fermato dopo gli urti. Gli investigatori stanno ora verificando l’intestatario del mezzo e cercando di stabilire con certezza chi fosse alla guida al momento dei fatti.

Attesa per eventuali chiarimenti

La vicenda ha rapidamente attirato l’attenzione mediatica anche per la notorietà della conduttrice argentina, volto storico della televisione italiana. Al momento, tuttavia, molti dettagli restano privi di conferma ufficiale e non risultano provvedimenti adottati nei confronti della showgirl.