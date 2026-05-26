Pd contro il centrodestra: dialogo solo apparente

Bonafè attacca metodo e tempi della riforma elettorale

pd contro il centrodestra dialogo solo apparente

La capogruppo dem in Commissione denuncia vertici di maggioranza, dubbi di costituzionalità e il tentativo di portare il testo in Aula entro giugno

La riforma della legge elettorale torna a incendiare il confronto politico alla Camera. In apertura dei lavori della Commissione Affari costituzionali, Simona Bonafè, capogruppo del Partito Democratico, ha accusato la maggioranza di evocare il dialogo mentre il provvedimento, secondo i dem, resterebbe gestito nei vertici del centrodestra. Il dossier riguarda l’A.C. 2822, ancora in Commissione, con la maggioranza orientata a una calendarizzazione a giugno.

Il nodo del metodo

Per Bonafè, il confronto parlamentare sarebbe svuotato da un testo non ancora definito e da modifiche discusse fuori dalla sede istituzionale. La critica del Pd riguarda soprattutto la scelta di fissare già una scadenza al dibattito, con l’obiettivo di portare il provvedimento in Aula entro giugno.

I dubbi sul testo

Il punto politico più delicato resta il premio di maggioranza. Le ultime ipotesi indicano correttivi sulla soglia e sul meccanismo del premio, proprio per ridurre i rilievi di incostituzionalità già evocati dalle opposizioni.

Lo scontro verso l’Aula

Il centrodestra punta ad accelerare, mentre il Pd chiede un confronto trasparente e tempi parlamentari pieni. La partita sulla legge elettorale diventa così anche una prova di forza sul ruolo del Parlamento.

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