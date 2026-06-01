Zelig cambia volto: via Bisio e Incontrada Casting aperto per la nuova coppia alla guida dello show comico di Canale 5

Zelig si prepara a una svolta pesante, di quelle che segnano una stagione televisiva prima ancora che cominci. La prossima edizione dello storico programma comico di Canale 5, attesa in autunno, non sarà condotta da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, volti simbolo dello show e coppia ormai identificata con il palco milanese.

Il cambio alla conduzione

La decisione non nasce da una rottura, ma da una coincidenza di impegni professionali. Claudio Bisio sarà impegnato con il suo secondo film da regista, mentre Vanessa Incontrada avrà in calendario la nuova edizione dello show con Gigi D’Alessio. Per questo la produzione ha avviato il casting per individuare una nuova coppia di conduttori.

Il peso di una coppia storica

La loro assenza non è un dettaglio. Bisio e Incontrada hanno accompagnato undici edizioni di Zelig, diventando il punto di equilibrio tra palco, tempi comici e pubblico televisivo. La loro intesa ha contribuito a rendere riconoscibile il programma anche nelle stagioni successive al grande boom.

La ricerca dei nuovi volti

Gli autori Gino e Michele, protagonisti al Festival della Tv di Dogliani insieme a Giancarlo Bozzo, hanno confermato che qualche idea c’è, ma senza fare nomi. La scelta è delicata: il nuovo tandem dovrà reggere il confronto con una tradizione lunga trent’anni e con una platea di comici che da Zelig è passata quasi per intero.

Un marchio nato dal cabaret

Prima della televisione, Zelig era il locale di viale Monza, a Milano. Da lì il salto su Italia 1, poi l’approdo su Canale 5 e la consacrazione come uno dei programmi comici più influenti della tv italiana. Ora lo show entra in una fase nuova, chiamato a rinnovarsi senza perdere la propria identità.