Pd-M5S, il nodo dei voti che non seguono le alleanze Dai territori emerge una frattura tra accordi politici e comportamento degli elettori

L’alleanza tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle continua a rappresentare il principale laboratorio politico dell’opposizione italiana. Eppure, dietro gli accordi tra i vertici, resta aperta una questione che da tempo preoccupa entrambe le forze: la capacità di trasformare l’intesa tra i leader in consenso effettivo nelle urne.

L’ultimo segnale è arrivato da Venezia, dove le analisi dei flussi elettorali hanno evidenziato una scarsa convergenza degli elettori pentastellati sul candidato sostenuto dalla coalizione progressista. Un dato che ha alimentato il dibattito interno e che ha spinto lo stesso Giuseppe Conte a contestare alcune ricostruzioni statistiche diffuse nei giorni successivi al voto.

Un fenomeno che si ripete

Secondo diverse rilevazioni effettuate negli ultimi anni, il caso veneziano non sarebbe isolato. Situazioni analoghe sarebbero emerse nelle Marche, durante la candidatura di Matteo Ricci, così come in Liguria con Andrea Orlando e in Lombardia con Pierfrancesco Majorino.

In questi contesti una parte dell’elettorato del Movimento avrebbe preferito l’astensione o altre opzioni politiche invece di sostenere il candidato condiviso con il Pd. Una dinamica che, secondo diversi osservatori, segnala la persistenza di una distanza culturale e politica tra una parte della base pentastellata e il tradizionale elettorato democratico.

L’asimmetria nel campo progressista

Il tema assume maggiore rilevanza perché il fenomeno non sembrerebbe manifestarsi con la stessa intensità nella direzione opposta. In alcune competizioni regionali, infatti, gli elettori del Pd hanno sostenuto candidati espressione del Movimento con risultati considerati significativi.

È il caso di Roberto Fico in Campania e di Alessandra Todde in Sardegna, spesso citati come esempi di una maggiore disponibilità dell’elettorato democratico a seguire le indicazioni della coalizione.

All’interno del Movimento la spiegazione più ricorrente richiama la differenza tra elezioni nazionali e consultazioni locali. Il voto di opinione, sostengono molti dirigenti pentastellati, tende a consolidarsi maggiormente nelle competizioni politiche, mentre nelle amministrative e nelle regionali incidono fattori territoriali, candidature e dinamiche personali.

Lo sguardo alle prossime Politiche

La questione potrebbe diventare decisiva in vista delle prossime elezioni politiche. Per la prima volta gli elettori del Movimento potrebbero essere chiamati a sostenere una coalizione guidata da un esponente del Pd. In questo scenario il nome più citato è quello di Elly Schlein, destinata a giocare un ruolo centrale nell’eventuale costruzione di un’alternativa al centrodestra.

Il punto interrogativo riguarda soprattutto il comportamento dell’elettorato. Anche in presenza di un accordo politico pieno tra i leader, resta da verificare quanto la base pentastellata sia disposta a trasferire il proprio consenso a una candidatura espressione del Pd. Una variabile che potrebbe incidere in modo significativo sugli equilibri futuri del campo progressista.