Quattro morti carbonizzati in un’auto ad Amendolara Le vittime trovate in un veicolo distrutto dalle fiamme nell’Alto Jonio cosentino

Un boato improvviso, poi le fiamme che hanno avvolto e distrutto completamente un’automobile. È il drammatico scenario che si è presentato ai soccorritori intervenuti in un’area di servizio nei pressi di Amendolara, nell’Alto Jonio cosentino, dove quattro persone sono state trovate morte all’interno del veicolo.

Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, le vittime sarebbero migranti che potrebbero essere state di ritorno dal lavoro nelle campagne della zona. Si tratta tuttavia di una circostanza ancora al vaglio degli investigatori, che stanno cercando di ricostruire con precisione gli ultimi movimenti del gruppo.

La scoperta dopo l’incendio

L’allarme è scattato subito dopo l’esplosione che avrebbe preceduto il rogo. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, impegnati per diverse ore nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. Solo una volta domate le fiamme è stato possibile accertare la presenza dei quattro corpi all’interno dell’abitacolo.

Le condizioni delle vittime rendono estremamente difficile l’identificazione. Tutti gli effetti personali e i documenti che potevano trovarsi nel veicolo sono stati distrutti dall’incendio. Saranno necessari esami specialistici per stabilire l’identità dei deceduti.

Indagini a tutto campo

La dinamica dell’accaduto resta avvolta nell’incertezza. Gli investigatori stanno verificando se il gruppo si fosse fermato per fare rifornimento oppure per una semplice sosta. Un elemento ritenuto decisivo potrebbe arrivare dalle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area e lungo le strade vicine.

I filmati sono stati acquisiti e vengono analizzati in queste ore dagli inquirenti. Sul luogo della tragedia operano gli agenti della Polizia Stradale, affiancati dagli investigatori della Squadra Mobile di Cosenza e dai Carabinieri, che stanno svolgendo accertamenti tecnici e raccogliendo testimonianze.

I dubbi sulla causa dell’esplosione

Tra gli aspetti da chiarire vi sono l’origine dell’esplosione e le circostanze che hanno provocato il rapidissimo propagarsi delle fiamme. Dai primi accertamenti emergerebbe che non si tratterebbe di un normale incidente stradale, ma al momento nessuna ipotesi viene esclusa dagli investigatori.

L’esito delle perizie sul veicolo e l’analisi delle immagini registrate dalle telecamere potrebbero fornire nelle prossime ore gli elementi necessari per comprendere quanto realmente accaduto.