Pozzolo fuori strada a Biella: alcoltest oltre i limiti Il deputato di Futuro Nazionale illeso dopo l’incidente sulla superstrada

L’incidente sulla superstrada. Il deputato di Futuro Nazionale Emanuele Pozzolo è rimasto coinvolto in un incidente stradale sulla superstrada che collega Biella a Cossato, all’altezza dell’uscita per Vigliano Biellese. Il suv Mercedes guidato dal parlamentare è uscito autonomamente di carreggiata finendo in un fossato laterale.

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di martedì durante un violento temporale che ha reso particolarmente insidioso il tratto stradale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per il recupero del mezzo insieme agli agenti della polizia stradale. Pozzolo non ha riportato ferite.

Il risultato dell’alcoltest

Secondo quanto emerso dai controlli effettuati dopo l’incidente, il parlamentare sarebbe risultato positivo all’alcoltest con un valore pari a circa il doppio rispetto ai limiti consentiti dalla legge. Gli agenti hanno quindi contestato la violazione con rilievo penale e avviato gli accertamenti previsti dal codice della strada.

La vicenda coinvolge uno dei parlamentari più discussi degli ultimi mesi. Dopo l’espulsione da Fratelli d’Italia, Pozzolo aveva aderito a Futuro Nazionale, la formazione politica fondata dal generale Roberto Vannacci.

La versione del deputato

Interpellato sull’accaduto, Pozzolo ha attribuito la perdita di controllo del veicolo alle condizioni meteorologiche. «C’era un fortissimo temporale e l’auto ha fatto acquaplaning», ha dichiarato all’AGI, aggiungendo che nello stesso tratto si sarebbero verificati altri incidenti nelle stesse ore.

Il deputato ha inoltre ammesso che probabilmente non avrebbe dovuto mettersi alla guida con quel maltempo dopo il pranzo.

Possibili conseguenze

Ora si attendono gli sviluppi amministrativi e giudiziari della vicenda. In casi simili la normativa prevede sanzioni che possono comprendere sospensione della patente, ammenda e ulteriori provvedimenti legati alla gravità del tasso alcolemico rilevato.

L’episodio riporta inoltre l’attenzione pubblica sulla posizione politica del parlamentare piemontese, già finito al centro delle cronache negli ultimi anni per altre vicende giudiziarie e polemiche interne al centrodestra.