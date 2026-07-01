Voucher MIMIT: fino a 20mila euro per cloud e cybersecurity Innovazione, sicurezza e contributi pubblici: un’opportunità concreta per imprese e professionisti

Molte imprese stanno rinunciando ad aggiornare infrastrutture, proteggere i propri dati e migliorare i sistemi informatici per una ragione semplice: i costi. Oggi però una parte di quegli investimenti può essere finanziata fino al 50% grazie a una nuova misura pubblica. E ignorarla potrebbe essere un errore.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha attivato un nuovo voucher dedicato a servizi di cloud computing e cybersecurity, destinato a PMI e professionisti, con contributi che possono arrivare fino a 20 mila euro.

Un’opportunità concreta che arriva in un momento cruciale, in cui la trasformazione digitale e la sicurezza informatica non sono più semplici scelte tecnologiche, ma fattori decisivi per la continuità e la competitività aziendale.

Come funziona il voucher

La misura prevede un contributo a fondo perduto che copre fino al 50% delle spese ammissibili, con importi variabili in base alla tipologia di investimento e alla dimensione dell’impresa.

Tra gli interventi finanziabili rientrano:

servizi di cloud computing;

protezione antivirus avanzata;

firewall aziendali;

backup e disaster recovery;

monitoraggio delle reti;

sicurezza endpoint;

protezione e gestione dei dati.

Si tratta di strumenti oggi fondamentali per costruire infrastrutture più sicure, moderne e resilienti.

Ma c’è un aspetto da non sottovalutare: le domande saranno accolte fino a esaurimento delle risorse disponibili, rendendo il fattore tempo un elemento decisivo.

Perché oggi investire in cybersecurity è una priorità

Negli ultimi anni gli attacchi informatici sono aumentati in modo costante, sia in frequenza che in complessità. Ransomware, phishing avanzato e furti di credenziali colpiscono sempre più spesso anche piccole e medie imprese, considerate spesso più vulnerabili.

Il problema è che molte aziende prendono coscienza del proprio livello di esposizione solo dopo aver subito un blocco operativo, una perdita di dati o un’interruzione dei servizi.

E in quei casi il costo dell’emergenza è quasi sempre superiore rispetto a quello della prevenzione.

Proprio per questo, il voucher MIMIT rappresenta un’opportunità strategica: consente di investire in sicurezza riducendo sensibilmente l’impatto economico iniziale.

L’importanza di affidarsi a fornitori accreditati

Uno degli aspetti centrali della misura è che, per accedere al contributo, le imprese devono necessariamente rivolgersi a fornitori accreditati dal MIMIT per le soluzioni previste dal bando.

Una condizione che rende la scelta del partner un elemento fondamentale.

In questo contesto si inserisce Soft Tecnology, realtà attiva da anni nel settore delle soluzioni tecnologiche e della sicurezza informatica, oggi accreditata per alcune delle tecnologie previste dalla misura e certificata 27001 in materia di erogazione servizio datacenter, progettazione, gestione e manutenzione di sistemi di rete e servizi in cloud, cyber security e cloud computing

Un riconoscimento che consente all’azienda di affiancare concretamente imprese e professionisti, proponendo soluzioni conformi ai requisiti richiesti e costruendo percorsi di aggiornamento tecnologico realmente finanziabili.

Non solo tecnologia: il peso della burocrazia

Accedere a un incentivo pubblico non significa solo scegliere le tecnologie giuste. Spesso il vero ostacolo è rappresentato dalla parte burocratica: documentazione, requisiti, procedure e tempistiche.

Ed è proprio qui che molte aziende si fermano.

Per questo Soft Tecnology ha recentemente strutturato un supporto ancora più completo, inserendo una nuova figura dedicata ad accompagnare i clienti anche nella gestione amministrativa e documentale necessaria per accedere al voucher.

Un percorso pensato per ridurre complessità, velocizzare le procedure e permettere alle imprese di concentrarsi sulle proprie attività.

Un’opportunità che può fare la differenza

Il voucher MIMIT rappresenta oggi una delle opportunità più concrete per chi vuole investire in innovazione, sicurezza e digitalizzazione, abbattendo una parte significativa dei costi.

In un mercato in cui protezione dei dati, efficienza operativa e continuità dei sistemi sono sempre più centrali, poter contare su contributi pubblici e su partner qualificati può diventare un vantaggio competitivo reale.

Per molte aziende, il momento giusto per investire potrebbe essere adesso.

Aspettare, in alcuni casi, potrebbe significare perdere un’opportunità difficilmente replicabile.