Tragico venerdì di sangue: tre morti in un terribile incidente La sciagura lungo la statale 89 nel foggiano

E' di tre morti, tutti giovanissimi, sui 30 anni, il triste bilancio di un drammatico incidente stradale avvenuto all'alba di oggi lungo la Statale 89, all'altezza della "Santa Lucia", nel foggiano, la strada famigerata che collega Foggia a Manfredonia.

Una opel corsa con all'interno tre giovani, due uomini e una donna, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata più su sè stessa. Uno schianto terribile. Per tutti e tre gli occupanti, non c'è stato nulla da fare. Sono morti uno dopo l'altro, il primo sul colpo, a causa delle gravissime lesioni riportate.

Sul posto i sanitari del 118 insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri ma ogni soccorso è stato purtroppo inutile. Allertata anche un'eliambulanza, ma non c'è stato il tempo.

Erano rimasti intrappolati tra le lamiere dell'auto completamente distrutta e irriconoscibile. Uno scenario devastante quello che si è presentato agli occhi dei soccorritori.

Chiusa temporaneamente la carreggiata in direzione Foggia in attesa del recupero delle salme e la bonifica della strada.