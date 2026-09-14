Oasis, ritorno in Italia: due concerti a Roma il 29 e 30 luglio 2027 Il tour Oasis Live ’27 farà tappa allo Stadio Olimpico. Richard Ashcroft special guest

Dopo mesi di voci, anticipazioni e indizi disseminati sui social, ora c’è l’ufficialità. Gli Oasis torneranno in Italia nel 2027 e lo faranno con due concerti allo Stadio Olimpico di Roma, in programma il 29 e 30 luglio. Il doppio appuntamento farà parte di Oasis Live ’27, il nuovo tour mondiale di Liam Gallagher e Noel Gallagher, che comprenderà 38 spettacoli tra Europa, Stati Uniti e Irlanda.

Il ritorno in Italia dopo diciotto anni

Per il pubblico italiano sarà un ritorno atteso a lungo. Gli Oasis mancavano dal nostro Paese dal 2009 e la riconciliazione dei fratelli Gallagher, culminata nel tour della reunion del 2025, aveva inevitabilmente riacceso le speranze di rivederli anche su un palco italiano.

Nelle ultime settimane gli indizi si erano fatti sempre più espliciti. La band aveva pubblicato un video ambientato tra i vicoli di Trastevere, con una Vespa rossa e riferimenti immediatamente riconducibili alla Capitale. Le prime indiscrezioni avevano indicato date diverse, ma il calendario definitivo ha fissato i concerti romani per giovedì 29 e venerdì 30 luglio 2027.

Il tour partirà il 21 maggio dal Celtic Park di Glasgow e proseguirà con una lunga serie di concerti all’Etihad Stadium di Manchester. La tournée toccherà poi Monaco di Baviera, Barcellona, Amsterdam, Parigi e quindi Roma, prima del trasferimento negli Stati Uniti per le date di Boston e Las Vegas. A settembre gli Oasis rientreranno in Europa per suonare allo Slane Castle in Irlanda e chiudere con quattro concerti a Knebworth, luogo simbolo della loro storia.

Richard Ashcroft sarà ospite in tutte le date

Ad accompagnare gli Oasis per l’intero tour sarà Richard Ashcroft, già protagonista al fianco della band durante alcuni degli appuntamenti della reunion. La presenza dell’ex frontman dei Verve aggiunge ulteriore peso a una tournée destinata a diventare uno degli eventi musicali più richiesti del 2027.

Il nuovo giro di concerti arriva dopo l’enorme risposta ottenuta da Oasis Live ’25, il tour che aveva riportato insieme Liam e Noel Gallagher dopo la separazione del 2009. Il successo di quella reunion ha trasformato quello che inizialmente sembrava un ritorno eccezionale in una nuova fase della storia della band.

Biglietti, registrazione obbligatoria e prezzi

Per le due date di Roma non ci sarà una normale vendita generale. I fan dovranno prima registrarsi attraverso il canale ufficiale degli Oasis entro le 17 di giovedì 17 settembre. La registrazione non garantisce l’acquisto: tra gli iscritti saranno selezionati gli utenti che riceveranno un codice personale e non trasferibile.

Il codice consentirà di accedere a una specifica finestra di vendita, comunicata direttamente agli interessati. Le sessioni saranno distribuite tra venerdì 25 e domenica 27 settembre. Per completare l’acquisto sarà inoltre necessario disporre di un account Ticketmaster, utilizzando lo stesso indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione.

I prezzi annunciati per i concerti italiani saranno fissi e compresi tra 92,29 e 276,86 euro, commissioni incluse. Il sistema è stato predisposto per ridurre le code virtuali e limitare il fenomeno della rivendita non autorizzata, dopo le polemiche e la pressione registrate durante la precedente tournée.

Per Roma si prepara dunque uno degli appuntamenti musicali più importanti dell’estate 2027. A quasi diciotto anni dall’ultima stagione italiana della band, il ritorno degli Oasis non è più una suggestione: il conto alla rovescia per le due notti dell’Olimpico è ufficialmente iniziato.