Papa, appello per la tutela della vita dal concepimento alla morte naturale A Bratislava oltre 30 mila persone alla Marcia nazionale per la Vita. L'appello all'accoglienza

Oltre 30 mila persone hanno partecipato nella capitale slovacca alla quinta edizione della Marcia nazionale per la Vita, una delle principali manifestazioni sociali e religiose del Paese. Famiglie, giovani e cittadini provenienti da diverse regioni della Slovacchia si sono riuniti per sostenere la tutela della vita umana dal concepimento alla morte naturale. All'iniziativa è arrivato anche un messaggio di Papa Leone XIV, che ha richiamato l'importanza dell'accoglienza e della protezione delle persone più fragili, invitando a promuovere una cultura fondata sulla solidarietà e sul rispetto della dignità umana.

Il messaggio di Papa Leone XIV ai partecipanti

Il Pontefice ha rivolto un messaggio agli organizzatori e ai partecipanti della manifestazione, auspicando che l'iniziativa possa rappresentare un momento di preghiera e testimonianza, capace di rafforzare la consapevolezza del valore della vita in ogni sua fase. Il testo è stato letto durante la manifestazione dal nunzio apostolico in Slovacchia, l'arcivescovo Nicola Girasoli.

Nel suo intervento, Leone XIV ha richiamato la necessità di costruire una società capace di prendersi cura soprattutto delle persone più vulnerabili e indifese. Un impegno che, nella visione del Pontefice, deve tradursi in una maggiore attenzione verso chi vive condizioni di fragilità e ha bisogno di sostegno. Il messaggio del Papa si inserisce nel quadro dell'insegnamento della Chiesa cattolica sulla dignità della persona, con particolare riferimento alla tutela della vita dal suo inizio fino alla morte naturale.

Oltre 30 mila persone nelle strade di Bratislava

La manifestazione ha richiamato nella capitale slovacca più di 30 mila partecipanti, secondo le informazioni diffuse dagli organizzatori e riportate da Vatican News. La presenza di famiglie e giovani ha caratterizzato la giornata, durante la quale si sono alternati momenti di preghiera, testimonianze e iniziative pubbliche dedicate al valore della vita umana. L'evento è stato organizzato dall'associazione Národný pochod za život, sotto il patrocinio della Conferenza episcopale slovacca, con il coinvolgimento di diverse realtà associative impegnate sui temi della famiglia e della tutela della vita.

La quinta edizione della marcia si inserisce in un percorso di mobilitazione nazionale avviato nel 2013, con precedenti manifestazioni organizzate nelle città di Košice e Bratislava. L'obiettivo dichiarato dagli organizzatori è richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica e delle istituzioni sulla protezione della vita umana e sulla necessità di offrire un sostegno concreto alle persone che attraversano situazioni di difficoltà.

L'attenzione alle madri e alle famiglie in difficoltà

Tra i temi affrontati durante la manifestazione figura anche il sostegno alle donne in gravidanza e alle famiglie che si trovano in condizioni di vulnerabilità economica o sociale. Il segretario generale della Conferenza episcopale slovacca, Ivan Ružicka, ha sottolineato la necessità di accompagnare la tutela dei bambini non ancora nati con interventi concreti a favore delle madri e dei nuclei familiari in difficoltà.

Secondo il rappresentante della Chiesa slovacca, la protezione della vita richiede anche una maggiore attenzione alle condizioni materiali e sociali nelle quali vivono le persone più vulnerabili.

La manifestazione ha affrontato inoltre il tema della maternità surrogata, rispetto alla quale gli organizzatori hanno ribadito la propria contrarietà e la richiesta di una disciplina legislativa più restrittiva.

Si tratta di questioni che continuano ad alimentare il confronto pubblico in Slovacchia, dove le organizzazioni promotrici della marcia chiedono alle istituzioni di rafforzare gli strumenti giuridici e sociali destinati alla tutela della vita.

La mobilitazione e il richiamo alla dignità umana

La giornata di Bratislava ha riunito persone provenienti da diverse parti del Paese, accomunate dalla volontà di sostenere le posizioni espresse dagli organizzatori sulla protezione della vita. Il messaggio di Papa Leone XIV ha accompagnato la manifestazione richiamando il valore dell'accoglienza e della solidarietà verso coloro che hanno maggiormente bisogno di assistenza.