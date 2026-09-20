Appendino, M5s pronto all'alternativa: le priorità dopo Nova La deputata rilancia il programma del Movimento e chiede un campo progressista radicale

Il Movimento 5 Stelle rilancia la propria proposta politica dopo le due giornate di Nova e si prepara a costruire un'alternativa all'attuale governo insieme alle altre forze del campo progressista. A delineare le priorità è la deputata Chiara Appendino, che in un intervento pubblicato sui propri canali social rivendica il percorso programmatico del Movimento e chiede una coalizione capace di distinguersi nettamente dalle politiche dell'esecutivo guidato da Giorgia Meloni. Al centro della proposta figurano il contrasto al riarmo, la tutela della sanità pubblica, il rafforzamento dei diritti sociali e nuove misure per favorire la partecipazione dei giovani alla vita democratica.

Nova, oltre 17 mila cittadini coinvolti nel percorso programmatico

Nel suo intervento, Appendino sottolinea il valore della partecipazione registrata durante il percorso di Nova, l'iniziativa organizzata dal Movimento 5 Stelle per raccogliere proposte e definire le priorità politiche da portare al confronto con le altre forze progressiste. Secondo i dati diffusi dal Movimento, oltre 17 mila cittadini hanno preso parte agli incontri e alle attività organizzate nei mesi precedenti all'evento conclusivo di Milano, in programma il 19 e 20 settembre. Il lavoro svolto ha portato all'elaborazione di un documento articolato in venti punti programmatici, sottoposto al voto degli iscritti. Le proposte raccolgono le principali posizioni sostenute dal Movimento negli ultimi anni e costituiscono la base sulla quale avviare il confronto con gli eventuali alleati. Per Appendino, il percorso rappresenta anche un'occasione per rafforzare il rapporto tra il Movimento e i cittadini, attribuendo alla partecipazione diretta un ruolo centrale nella definizione delle future scelte politiche.

Dallo stop al riarmo alla regolamentazione delle lobby

Tra le priorità indicate dalla deputata figura il contrasto all'aumento delle spese militari. Il Movimento 5 Stelle conferma la propria opposizione alla corsa al riarmo e ribadisce la volontà di mantenere questa posizione anche nel confronto con le altre forze del campo progressista. Sul piano istituzionale, Appendino richiama la necessità di introdurre norme più incisive per prevenire i conflitti di interessi e regolamentare le attività delle lobby, con l'obiettivo dichiarato di garantire maggiore trasparenza nei rapporti tra politica e interessi economici. Un altro punto riguarda l'estensione del diritto di voto ai sedicenni. La proposta punta ad ampliare la partecipazione democratica delle nuove generazioni, consentendo ai giovani di contribuire direttamente alle decisioni politiche attraverso le consultazioni elettorali.

Opzione Donna, imprese e sanità pubblica

Sul fronte sociale, la deputata chiede il ripristino di Opzione Donna, la misura previdenziale che consente alle lavoratrici in possesso di determinati requisiti di accedere anticipatamente alla pensione, con il ricalcolo contributivo dell'assegno. Secondo Appendino, l'intervento dovrebbe restituire alle lavoratrici condizioni di accesso al pensionamento più favorevoli rispetto a quelle previste dalle modifiche introdotte dal governo. Per il sistema produttivo, il Movimento 5 Stelle propone invece il rilancio di Transizione 4.0, il programma di incentivi destinato a sostenere gli investimenti delle imprese in innovazione tecnologica e digitalizzazione. La deputata critica le politiche industriali del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, chiedendo strumenti di sostegno che favoriscano gli investimenti e la competitività delle aziende. Un ulteriore capitolo riguarda la sanità pubblica. Appendino indica tra gli obiettivi del Movimento il rafforzamento del servizio sanitario nazionale, con particolare attenzione all'accesso universale alle cure e alla riduzione delle differenze territoriali tra le regioni italiane. La proposta comprende anche una maggiore autonomia della gestione sanitaria rispetto alle dinamiche di nomina e di indirizzo politico, per garantire servizi omogenei sull'intero territorio nazionale.

L'appello al campo progressista per un'alternativa al governo

La conclusione dell'intervento di Appendino è dedicata alle prospettive del campo progressista e al rapporto con le altre forze politiche che potrebbero partecipare alla costruzione di una coalizione alternativa all'attuale maggioranza. La deputata sostiene la necessità di definire un progetto politico basato su posizioni radicalmente differenti da quelle del governo di Giorgia Meloni, a partire dalle scelte in materia di politica estera, spesa militare, diritti sociali e politiche economiche. Nella prospettiva indicata da Appendino, il Movimento 5 Stelle intende partecipare alla costruzione di una proposta comune senza rinunciare alle proprie priorità programmatiche. Il documento elaborato attraverso Nova rappresenta quindi la base dalla quale il Movimento intende partire per il confronto con le altre forze progressiste. Resta da definire in quale misura le proposte potranno essere condivise dagli eventuali alleati, soprattutto sui temi che già evidenziano posizioni differenti all'interno dell'area di centrosinistra, come le politiche di difesa e il sostegno militare all'Ucraina.