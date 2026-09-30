Come si svolge una giornata di safari in Tanzania, ora per ora Dalla sveglia all’alba ai game drive: orari, pause e consigli per vivere il safari

La parola "safari" deriva dal termine swahili che significa semplicemente "viaggio". Chi non ha mai fatto un safari immagina spesso lunghe giornate passate in fuoristrada alla ricerca degli animali, ma la realtà è più varia. Non esiste una routine identica per ogni safari: il ritmo della giornata dipende dal parco, dalla posizione del lodge e dall'itinerario. Molti programmi alternano game drive al mattino e nel tardo pomeriggio con una pausa nelle ore più calde, mentre altri prevedono uscite di un'intera giornata. Conoscere in anticipo come può svolgersi una giornata tipo aiuta ad arrivare preparati, a gestire meglio le energie e a godersi ogni fase del safari, dal fresco dell'alba al caldo del primo pomeriggio.

5.30 - 6.00: la sveglia

Il personale del campo bussa alla porta poco prima dell'alba, spesso con un vassoio di tè o caffè caldo e qualche biscotto. Nei parchi tanzaniani le temperature al mattino presto sono decisamente più basse di quanto ci si aspetti dall'Africa equatoriale, specialmente in altura, come nell'area di conservazione di Ngorongoro: conviene preparare i vestiti a strati la sera prima, così da non perdere tempo prezioso quando fuori è ancora buio.

6.00 - 10.00: il game drive mattutino

È il momento in cui la fauna è più attiva: i predatori notturni, come leoni e leopardi, tornano verso zone d'ombra dopo aver cacciato durante la notte, mentre erbivori come elefanti, gnu, zebre e antilopi si spostano verso le pozze d'acqua per dissetarsi, offrendo scorci fotografici spettacolari nella luce dorata dell'alba. Nel Serengeti e nell'area di Ngorongoro è anche l'orario ideale per i safari in mongolfiera, che decollano appena prima dell'alba, quando il vento è più calmo, regalando una prospettiva dall'alto su mandrie e, in stagione, sulla Grande Migrazione. Durante il game drive la guida fa generalmente una sosta a metà mattina per offrire caffè, tè e biscotti in un punto panoramico sicuro.

10.00 - 12.00: rientro al campo e colazione

Con l'aumento delle temperature, la fauna cerca riparo all'ombra e diventa più difficile da avvistare: è il momento di rientrare al lodge o al campo tendato per la colazione, spesso abbondante dopo ore all'aria aperta. In alcune occasioni speciali, o dopo un volo in mongolfiera, viene organizzata una colazione nella savana, servita direttamente nel bush.

12.00 - 15.30: pausa nel cuore della giornata

Le ore più calde, quando il sole è alto e gli animali si nascondono all'ombra, sono dedicate al riposo: lettura a bordo piscina, un pisolino o, dove disponibile, un trattamento alla spa del lodge. In alcune aree, come parti di Ngorongoro o Tarangire, è possibile fare una passeggiata guidata a piedi in questo lasso di tempo, sempre accompagnati da una guida armata e formata a riconoscere i segnali di pericolo nell'ambiente circostante. È anche il momento in cui molti viaggiatori rivedono e scaricano le foto scattate durante l'uscita mattutina.

15.30 - 16.00: tè pomeridiano

Prima della seconda uscita si fa una breve pausa con tè e dolci, una tradizione che risale ai primi safari organizzati in epoca coloniale e che è rimasta parte del rituale quotidiano in molti campi. È anche il momento di preparare binocolo, macchina fotografica e, se le temperature scendono rapidamente con il tramonto, un maglione o una giacca leggera.

16.00 - 19.00: il game drive pomeridiano

Con il calo delle temperature gli animali tornano a essere attivi: è uno dei momenti migliori per osservare i grandi felini che si preparano alla caccia notturna. Nella maggior parte dei parchi nazionali tanzaniani, come il Serengeti, i cancelli chiudono al tramonto, per cui l'uscita pomeridiana termina con il calare del sole, spesso con una sosta panoramica per un aperitivo mentre il cielo si colora di rosso e arancione. Solo nelle concessioni private e nelle aree di conservazione è possibile proseguire oltre il tramonto con un game drive notturno, alla ricerca di specie più attive dopo il tramonto, come genette, zibetti e istrici, oltre ad altri animali notturni.

19.30 in poi: cena e notte al campo

La cena viene generalmente servita attorno al fuoco o in una sala comune del campo, con menù che variano da un buffet a un servizio à la carte accompagnato da vino. Dopo una giornata così intensa, la maggior parte dei viaggiatori si ritira presto: la sveglia, il giorno dopo, arriverà di nuovo molto presto, seguendo lo stesso ritmo per tutta la durata del viaggio.

Cosa mettere in valigia

Nei parchi nazionali della Tanzania le mattine possono essere piuttosto fredde, alcune aree sono polverose e la pioggia può presentarsi soprattutto in primavera e in autunno, i due periodi delle piogge del Paese. È quindi consigliabile portare abbigliamento a strati di colori neutri (evitando il nero e il blu scuro, che attirano mosche tze-tze), una giacca leggera antipioggia, scarpe comode, cappello, crema solare, repellente per insetti e un binocolo, indispensabile per apprezzare appieno i dettagli della fauna anche a distanza.

Quanti game drive comprende una giornata tipo

Molti itinerari, come quelli proposti da Altezza Travel e da altri operatori, prevedono due uscite, una al mattino e una nel tardo pomeriggio, ma non esiste un formato unico: sono comuni anche i game drive di un'intera giornata, soprattutto quando le distanze o l'itinerario lo richiedono. Chi soggiorna in una riserva privata o in una concessione può inoltre approfittare di game drive notturni, non consentiti invece all'interno dei parchi nazionali, dove i regolamenti impongono il rispetto degli orari di apertura e chiusura dei cancelli.

Conoscere questo ritmo aiuta ad arrivare preparati e a scegliere l'itinerario più adatto alle proprie aspettative. Per chi sta ancora valutando quando e come organizzare un safari in Tanzania, capire in anticipo la routine tipica del viaggio è un buon primo passo prima di confrontare parchi, stagioni e operatori.