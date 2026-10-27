Black Friday 2026: quando iniziano davvero le promozioni online Il 27 novembre è la data ufficiale, ma le promozioni online possono partire settimane prima

Il Black Friday 2026 cade venerdì 27 novembre, ma per chi acquista online la stagione degli sconti inizierà con ogni probabilità molto prima. Negli ultimi anni, infatti, numerosi negozi hanno progressivamente allungato il periodo promozionale, trasformando quello che in origine era un singolo venerdì in diverse settimane di offerte.

Già dall'inizio di novembre possono comparire campagne anticipate, promozioni riservate agli iscritti, codici sconto e iniziative dedicate a specifiche categorie. Il 27 novembre rimane quindi la data di riferimento, ma non è necessariamente il primo giorno in cui sarà possibile trovare prezzi ridotti.

Per chi ha in programma acquisti importanti, la strategia migliore è prepararsi in anticipo: individuare i prodotti di interesse, conoscere il loro prezzo abituale e confrontare le diverse promozioni man mano che vengono pubblicate.

Black Friday 2026: la data ufficiale è il 27 novembre

Il Black Friday si celebra tradizionalmente il venerdì successivo al Thanksgiving statunitense. Nel 2026 la data sarà quindi venerdì 27 novembre, seguita pochi giorni dopo dal Cyber Monday del 30 novembre.

Nel commercio online, tuttavia, queste date rappresentano sempre più il momento centrale di una campagna più lunga. Alcuni retailer iniziano con offerte anticipate già nelle prime settimane del mese, mentre altri concentrano le riduzioni più rilevanti nel weekend che va dal Black Friday al Cyber Monday.

Non esiste quindi un giorno universalmente migliore per acquistare. Un prodotto può raggiungere il prezzo più interessante prima del 27 novembre, mentre per un altro articolo può essere conveniente attendere la giornata ufficiale o il lunedì successivo.

Perché le promozioni iniziano sempre prima

L'allungamento del Black Friday consente ai negozi di distribuire gli ordini su un periodo più ampio e permette ai consumatori di confrontare un maggior numero di offerte senza concentrare tutti gli acquisti in poche ore.

Le campagne possono inoltre essere organizzate per categorie: elettronica, moda, casa, beauty, viaggi e altri settori possono entrare in promozione in momenti differenti.

Per seguire l'evoluzione delle iniziative può essere utile consultare le offerte per il Black Friday 2026, controllando codici sconto, promozioni e negozi che iniziano ad anticipare le campagne prima del 27 novembre.

Come capire se lo sconto è realmente conveniente

Uno degli aspetti più importanti è non fermarsi alla percentuale evidenziata nel messaggio promozionale. Prima di acquistare conviene conoscere il prezzo del prodotto nelle settimane precedenti e confrontare il costo finale con quello proposto durante il Black Friday.

In Italia esiste inoltre una tutela specifica per gli annunci di riduzione di prezzo. Secondo quanto previsto dal Codice del consumo, quando viene pubblicizzata una riduzione del prezzo di un bene, il prezzo precedente utilizzato come riferimento è, in generale, il prezzo più basso applicato dal venditore alla generalità dei consumatori nei 30 giorni precedenti.

Questo dato, quando applicabile, rappresenta quindi un riferimento utile per valutare con maggiore consapevolezza la riduzione annunciata.

Conviene comprare subito o aspettare il 27 novembre?

La risposta dipende soprattutto dal prodotto. Se si tratta di un articolo molto richiesto, disponibile in quantità limitate o proposto a un prezzo già interessante, aspettare necessariamente il giorno ufficiale può comportare il rischio di trovarlo esaurito.

Per acquisti meno urgenti, invece, può essere utile osservare l'andamento delle promozioni e confrontare più negozi. Preparare una lista in anticipo aiuta anche a evitare di acquistare prodotti non previsti soltanto perché accompagnati da una percentuale di sconto elevata.

Occorre inoltre verificare eventuali condizioni associate ai codici promozionali: soglia minima di spesa, prodotti esclusi, marchi non partecipanti o impossibilità di cumulare più vantaggi.

Spedizione, resi e tempi di consegna contano quanto lo sconto

Il prezzo finale non è l'unico elemento da considerare. Prima di completare l'ordine è opportuno controllare anche spese di spedizione, tempi di consegna e condizioni di reso.

Questo diventa particolarmente importante durante il Black Friday, quando l'aumento degli ordini può influire sui tempi logistici. Chi acquista pensando già ai regali di Natale dovrebbe quindi verificare la data prevista di consegna prima di confermare il carrello.

Alcuni negozi possono inoltre estendere il periodo previsto per i resi durante la stagione natalizia, ma non si tratta di una regola valida per tutti: le condizioni vanno controllate caso per caso.

Prepararsi prima resta il modo migliore per risparmiare

Il Black Friday 2026 non inizierà realmente per tutti i negozi nello stesso momento. Il 27 novembre resta la data ufficiale, ma le prime campagne potranno comparire diverse settimane prima e proseguire almeno fino al Cyber Monday.

Individuare in anticipo ciò che si vuole acquistare, conoscere i prezzi precedenti, confrontare le offerte e leggere le condizioni delle promozioni permette di affrontare questo periodo con maggiore consapevolezza.

In questo modo il Black Friday può diventare un'occasione per acquistare ciò che serve a condizioni migliori, anziché una semplice corsa allo sconto più appariscente.