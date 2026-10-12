Evasione fiscale, pronte 1.400 lettere del Fisco per recuperare l’Iva L’Agenzia delle Entrate accelera sui controlli: 60 giorni per pagare o contestare gli importi

Il Fisco cambia passo nella lotta all'evasione dell'Iva e prepara una nuova offensiva contro le dichiarazioni omesse. Sono circa 1.400 le prime lettere che l'Agenzia delle Entrate sta inviando ai contribuenti che hanno effettuato operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto senza presentare la dichiarazione annuale. Una procedura più rapida, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, che permette all'amministrazione finanziaria di ricostruire le somme dovute utilizzando le informazioni già disponibili nei propri archivi.

La novità riguarda soprattutto i tempi del recupero. L'Agenzia potrà determinare l'imposta non dichiarata senza dover necessariamente ricorrere ai tradizionali percorsi di accertamento. Per i destinatari delle comunicazioni si apre una finestra di 60 giorni durante la quale sarà possibile pagare oppure segnalare eventuali errori nei conteggi.

Le prime lettere riguardano le dichiarazioni Iva del 2022

La prima fase dell'operazione interessa i contribuenti che nel 2022 hanno emesso fatture elettroniche o trasmesso corrispettivi telematici, senza però presentare la dichiarazione annuale attraverso il modello Iva 2023.

Si tratta di una situazione che l'amministrazione finanziaria è oggi in grado di individuare con maggiore precisione grazie alla digitalizzazione degli adempimenti fiscali. Le operazioni economiche lasciano infatti tracce nei sistemi informatici dell'Agenzia, anche quando il contribuente non provvede alla dichiarazione annuale.

Il nuovo meccanismo trova il proprio riferimento nell'articolo 54-bis.1 del Dpr 633 del 1972, introdotto dalla manovra finanziaria per il 2026. La disposizione consente di procedere alla liquidazione dell'imposta utilizzando direttamente le informazioni raccolte attraverso gli strumenti digitali di controllo.

Il provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nell'agosto scorso, ha definito le modalità operative della procedura, aprendo la strada all'invio delle prime comunicazioni.

Come il Fisco ricostruisce l'imposta non dichiarata

Alla base del nuovo sistema c'è l'incrocio delle banche dati fiscali. L'amministrazione può utilizzare le fatture elettroniche emesse e ricevute, i corrispettivi trasmessi telematicamente, le comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva e i versamenti già effettuati.

Un patrimonio informativo particolarmente esteso, alimentato ogni anno da circa 2,5 miliardi di documenti, che consente di individuare incongruenze tra le operazioni registrate e gli obblighi dichiarativi.

Il principio è semplice: se un'impresa o un professionista ha effettuato operazioni rilevanti ai fini Iva, ma non ha trasmesso la dichiarazione annuale, l'Agenzia può utilizzare i dati disponibili per ricostruire l'imposta dovuta.

Questo non significa che ogni omissione corrisponda automaticamente a un comportamento fraudolento. Possono verificarsi errori materiali, problemi nella trasmissione delle dichiarazioni o situazioni contabili che richiedono ulteriori verifiche. Proprio per questo la procedura prevede la possibilità di fornire chiarimenti prima dell'avvio della riscossione.

Sessanta giorni per pagare o contestare gli importi

Le comunicazioni inviate dall'Agenzia delle Entrate contengono il dettaglio delle somme richieste, con l'indicazione dell'imposta calcolata, degli interessi e delle sanzioni applicabili.

La sanzione prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione viene ridotta di un terzo nell'ambito della nuova procedura.

Dal momento della ricezione della lettera, il contribuente dispone di 60 giorni per verificare la correttezza dei conteggi e decidere come procedere.

Chi ritiene che l'amministrazione abbia utilizzato informazioni incomplete o inesatte può presentare osservazioni e documentazione all'ufficio competente. Per farlo è disponibile anche il servizio telematico Consegna documenti e istanze, accessibile dall'area riservata del portale dell'Agenzia.

Se invece gli importi risultano corretti, il contribuente può regolarizzare la propria posizione attraverso il modello F24 allegato alla comunicazione.

Un aspetto particolarmente rilevante riguarda le modalità di pagamento. Per questa specifica procedura il versamento deve essere effettuato in un'unica soluzione. Non sono previste né la rateizzazione né la compensazione con eventuali crediti fiscali.

Una condizione che potrebbe rappresentare una difficoltà soprattutto per le attività economiche con problemi di liquidità.

Cosa succede a chi ignora la comunicazione

Le conseguenze diventano più pesanti quando il contribuente lascia trascorrere i 60 giorni senza effettuare il pagamento o presentare chiarimenti.

In questo caso, le somme richieste possono essere iscritte direttamente a ruolo, consentendo all'amministrazione di avviare le procedure di riscossione.

Il mancato adempimento può quindi condurre, secondo le condizioni previste dalla legge, all'applicazione degli strumenti ordinari di recupero dei crediti tributari, compresi fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.

La differenza rispetto al passato riguarda soprattutto la velocità dell'intervento. L'utilizzo delle informazioni già disponibili permette di ridurre i passaggi amministrativi necessari per arrivare alla richiesta di pagamento.

Per chi riceve la lettera diventa dunque fondamentale verificare tempestivamente la propria posizione, anche con l'assistenza del commercialista o del consulente fiscale.

Recuperi attesi per centinaia di milioni di euro

L'operazione si inserisce in una strategia più ampia di contrasto all'evasione fiscale, nella quale l'utilizzo delle banche dati assume un ruolo sempre più importante.

Secondo le stime associate alla nuova misura, il recupero delle somme derivanti dalle dichiarazioni Iva omesse potrebbe raggiungere circa 646 milioni di euro annui nel 2026 e nel 2027, per poi aumentare progressivamente negli anni successivi.

Entro il 2030, il gettito potenziale viene stimato vicino al miliardo di euro all'anno.

Si tratta, tuttavia, di previsioni e non di somme già effettivamente incassate. I risultati dipenderanno dalla capacità dell'amministrazione di individuare correttamente le posizioni irregolari e di recuperare gli importi richiesti.

Le prime 1.400 lettere rappresentano quindi soltanto l'avvio operativo di un sistema destinato a incidere sul rapporto tra contribuenti e amministrazione finanziaria.

Una nuova fase nei controlli contro l'evasione

L'introduzione della liquidazione accelerata dell'Iva segna un ulteriore passaggio verso un modello di controllo fiscale fondato sull'analisi preventiva delle informazioni digitali. La disponibilità delle fatture elettroniche e degli scontrini telematici permette all'amministrazione di conoscere una parte significativa delle operazioni economiche prima ancora della presentazione delle dichiarazioni annuali.

In questo scenario, l'omissione di un adempimento diventa più facilmente individuabile e può produrre conseguenze economiche in tempi più brevi.

Resta centrale la necessità di garantire ai contribuenti la possibilità di correggere eventuali errori e contestare richieste non dovute. La ricostruzione automatizzata dell'imposta, infatti, deve tenere conto delle particolarità delle singole posizioni fiscali.

Per imprese, commercianti e professionisti il messaggio è chiaro: la mancata presentazione della dichiarazione Iva non impedisce più al Fisco di ricostruire quanto ritiene dovuto. Con la nuova procedura, il tempo a disposizione per chiarire la propria posizione diventa un elemento decisivo.