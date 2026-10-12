È morto Giorgio Bracardi, addio alla voce surreale di Alto gradimento Il comico e attore aveva 93 anni. Con Arbore e Boncompagni rivoluzionò la comicità radiofonica itali

Si è spento a 93 anni Giorgio Bracardi, attore, comico, musicista e protagonista di una delle stagioni più innovative della radio italiana. Con la sua voce inconfondibile, i personaggi imprevedibili e un umorismo capace di spiazzare il pubblico, aveva contribuito al successo di Alto gradimento, il programma ideato e condotto da Renzo Arbore e Gianni Boncompagni che, a partire dagli anni Settanta, cambiò profondamente il modo di fare intrattenimento.

Bracardi apparteneva a una generazione di artisti che aveva trasformato la radio in un laboratorio di invenzioni, rompendo con la comicità tradizionale e anticipando linguaggi che sarebbero diventati familiari soltanto molti anni dopo. La sua forza era la capacità di costruire personaggi riconoscibili attraverso pochi elementi: una voce, una frase ripetuta, un'improvvisa esplosione di rabbia o un ragionamento apparentemente privo di senso.

La notizia della sua morte segna la scomparsa di uno degli interpreti più originali dell'umorismo italiano del secondo Novecento.

La rivoluzione di Alto gradimento

Il nome di Giorgio Bracardi resta legato soprattutto ad Alto gradimento, trasmissione radiofonica nata nel 1970 e diventata rapidamente un fenomeno di costume. Alla guida del programma c'erano Renzo Arbore e Gianni Boncompagni, affiancati da un gruppo di interpreti capaci di trasformare ogni puntata in un imprevedibile spettacolo sonoro.

In un'epoca in cui la radio seguiva schemi molto più rigidi, Alto gradimento introdusse un modo di comunicare libero, irriverente e volutamente assurdo. Le conversazioni si interrompevano, i personaggi entravano senza preavviso, le battute nascevano da situazioni improbabili e il pubblico veniva trascinato in un universo comico completamente nuovo.

Bracardi fu uno degli artefici di quella rivoluzione. Le sue interpretazioni non cercavano necessariamente la battuta immediata, ma costruivano situazioni nelle quali il comico emergeva dall'eccesso, dalla ripetizione e dall'assurdità dei comportamenti.

Il risultato fu una galleria di personaggi che entrarono nell'immaginario collettivo e contribuirono a rendere il programma un punto di riferimento per generazioni di ascoltatori.

Il professor Aristogitone e i personaggi diventati cult

Tra le creazioni più celebri di Bracardi figura il professor Aristogitone, insegnante autoritario e collerico, protagonista di monologhi caratterizzati da urla improvvise e sfuriate memorabili. Un personaggio che rappresentava la caricatura esasperata dell'autorità scolastica e che trovava la propria forza comica proprio nell'imprevedibilità delle reazioni.

Accanto a lui comparivano figure altrettanto eccentriche, come Scarpantibus, creatura surreale diventata uno dei simboli della trasmissione, e altri personaggi costruiti attraverso deformazioni linguistiche, accenti e tormentoni. L'umorismo di Bracardi aveva una caratteristica precisa: non aveva bisogno di una trama tradizionale. Bastavano una voce e un'intuizione per dare vita a una scena. Era una comicità che poteva sembrare caotica, ma dietro l'apparente improvvisazione nascondeva un'attenta capacità di osservare i tic sociali, i comportamenti autoritari e le contraddizioni della vita quotidiana.

Dalla radio alla televisione e al cinema

Il successo radiofonico aprì a Giorgio Bracardi le porte della televisione e del cinema. Il suo stile, così personale e riconoscibile, gli permise di attraversare diversi linguaggi senza perdere la propria identità artistica.

Sul piccolo schermo portò la stessa comicità fatta di eccessi, improvvisazioni e personaggi fuori dagli schemi. Le sue apparizioni televisive contribuirono a consolidare una popolarità già costruita attraverso la radio.

Bracardi lavorò anche come attore cinematografico, partecipando a produzioni nelle quali poté mettere a disposizione la propria capacità di caratterizzazione.

La sua formazione musicale rappresentava un altro elemento importante della sua personalità. Prima ancora di diventare uno dei volti più riconoscibili della comicità italiana, aveva coltivato un rapporto profondo con la musica, che avrebbe influenzato il ritmo delle sue interpretazioni e la costruzione dei suoi interventi radiofonici.

Per Bracardi, infatti, anche una battuta aveva una propria musicalità. Le pause, le accelerazioni e i cambi improvvisi di tono erano parte integrante del meccanismo comico.

Il sodalizio con Renzo Arbore e Gianni Boncompagni

L'incontro con Renzo Arbore e Gianni Boncompagni fu decisivo nella carriera dell'artista. Alto gradimento nacque da un'intuizione che sembrava semplice ma che, nella radio italiana dell'epoca, rappresentava una rottura radicale: lasciare spazio alla fantasia, all'improvvisazione e alla personalità degli interpreti.

Arbore e Boncompagni seppero costruire un ambiente creativo nel quale il talento di Bracardi poteva esprimersi senza i vincoli della comicità convenzionale.

Quell'esperienza influenzò profondamente anche la televisione italiana degli anni successivi, aprendo la strada a programmi nei quali il gioco, la parodia e l'assurdo sarebbero diventati elementi centrali.

Bracardi non fu soltanto uno degli interpreti di quella stagione, ma contribuì a definirne il linguaggio. I suoi personaggi erano talmente riconoscibili da continuare a vivere nella memoria degli ascoltatori anche molto tempo dopo la conclusione delle trasmissioni originali.

Gli ultimi mesi a Fiano Romano

Nato a Roma il 3 maggio 1933, Giorgio Bracardi era cresciuto in una famiglia di musicisti. La madre Edvige era soprano, il padre Glauco tenore, mentre il fratello Franco Bracardi avrebbe intrapreso a sua volta una carriera nel mondo della musica e dello spettacolo.

Negli anni Sessanta Giorgio aveva lavorato come compositore per la RCA, partecipando anche al Festival di Sanremo in qualità di autore. Successivamente, grazie alla collaborazione con Arbore e Boncompagni, aveva trovato nella comicità il terreno ideale per esprimere il proprio talento.

Negli ultimi mesi viveva in una casa di riposo a Fiano Romano, alle porte della Capitale, dove era stato ricoverato dopo una frattura al femore riportata nella primavera del 2026. A comunicare la scomparsa sono stati i familiari. Non sono state rese note ulteriori informazioni sulle cause del decesso.

La notizia della morte ha riportato l'attenzione su un artista capace di attraversare oltre mezzo secolo di spettacolo, mantenendo uno stile difficilmente imitabile.

L'eredità di un comico fuori dagli schemi

La comicità di Giorgio Bracardi appartiene a un'epoca in cui la radio era ancora capace di creare personaggi destinati a entrare nella vita quotidiana degli italiani. Prima della diffusione dei video e dei social network, una voce poteva bastare per rendere celebre un interprete.

Bracardi aveva compreso questa possibilità e l'aveva trasformata in un linguaggio personale. I suoi personaggi non erano semplici caricature, ma figure che esasperavano vizi, manie e contraddizioni della società.

La sua carriera attraversò anche programmi come Quelli della notte, Striscia la notizia e Stracult, confermando una versatilità che gli consentiva di passare dalla radio alla televisione, dal cinema al doppiaggio.

Con la sua scomparsa se ne va uno degli ultimi protagonisti di una stagione nella quale la sperimentazione era parte integrante dell'intrattenimento popolare. Restano le registrazioni, le voci e quei personaggi impossibili da confondere, capaci ancora oggi di raccontare un modo diverso di far ridere.

Giorgio Bracardi lascia soprattutto questa eredità: aver dimostrato che la comicità poteva nascere anche dal nonsense, dall'imprevisto e da una fantasia senza regole.