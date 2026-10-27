Orsara di Puglia: luoghi, misteri e storie di fantasmi tramandate dai nonni Sarà Leonarda Poppa, guida turistica abilitata della Regione Puglia, ad accompagnare i turisti

Storie di anime erranti, di fantasmi, leggende a metà tra immaginazione e verità, narrate direttamente nei luoghi del paese in cui sono ambientate.

È questo il copione del Ghost Tour, una visita guidata notturna tra piazze, vie e archi di Orsara di Puglia, per scoprire i luoghi e, con essi, i racconti tramandati oralmente di generazione in generazione, quelli che i bambini ascoltavano e ancora ascoltano nei giorni che precedono il 1° novembre orsarese, con l’antichissima ricorrenza dei “Fucacoste e cocce priatorje” (Falò e teste del Purgatorio) dedicata al ricordo dei defunti.

Sabato 31 ottobre 2026, alle ore 21, si svolgerà la terza edizione del Ghost Tour. I visitatori che si prenoteranno, saranno condotti in un viaggio per tappe nei luoghi del paese in cui la tradizione colloca fatti inspiegabili, misteriosi, circondati da un alone di leggenda. Ogni tappa sarà lo scenario per la narrazione di quanto le nonne e i nonni di Orsara tramandano da generazioni sui significati del 1° novembre orsarese, la notte dei Falò e delle Teste del Purgatorio (Fucacoste e cocce priatorje).

Sarà Leonarda Poppa, guida turistica abilitata della Regione Puglia, ad accompagnare i turisti. L’iniziativa è stata ideata per offrire un’affascinante anteprima del 1° novembre orsarese proprio alla vigilia della giornata in cui si celebrerà la ricorrenza antichissima dei Falò e delle zucche antropomorfe. Fra le tappe del Ghost Tour c’è anche la Chiesa di Santa Maria delle Grazie, detta anche “Chiesa dei morti” poiché un tempo era sede della Confraternita della Buona Morte. I teschi scolpiti sulla facciata sono uno dei simboli che ricordano il legame tra vita terrena e mondo ultraterreno.