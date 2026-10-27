Retinolo, nuove regole Ue: cosa cambia per le creme antirughe Dal 2027 stop alle formule oltre lo 0,3%. Intervista a Elisa Avalle, specialista in dermocosmetica

Il retinolo è uno degli attivi antirughe più usati e più studiati. Con il nuovo regolamento europeo sui cosmetici cambiano le dosi massime ammesse, e da maggio 2027 sugli scaffali resteranno solo le formule in regola. Ne abbiamo parlato con Elisa Avalle, fondatrice di LeLang Skin Care e specialista in dermocosmetica, formata con il Master in Dermocosmetologia della Fundació IL3 – Universitat de Barcelona.

Che cosa cambia, in concreto, per il retinolo nei cosmetici?

Cambia la dose massima. Il Regolamento (UE) 2024/996 ha fissato un limite per il retinolo e per i suoi due esteri più usati, il retinil acetato e il retinil palmitato: 0,05% espresso come retinolo equivalente nelle lozioni per il corpo, 0,3% in tutti gli altri prodotti, come le creme viso e mani. In più, sulla confezione deve comparire un'avvertenza che invita a considerare l'apporto di vitamina A già assunto ogni giorno.

Tipo di prodotto Limite massimo (retinolo equivalente) Lozioni per il corpo 0,05% Altri cosmetici (creme viso, mani, sieri, prodotti da risciacquo) 0,3%

Perché l'Europa ha deciso di mettere un tetto?

Il problema non è la crema in sé, ma la somma. La vitamina A arriva soprattutto dall'alimentazione, e il comitato scientifico europeo per la sicurezza dei consumatori ha valutato che, aggiungendo l'uso di più cosmetici ogni giorno, una parte della popolazione potrebbe superare la quantità considerata sicura. Il limite serve a tenere sotto controllo l'esposizione complessiva, non a dire che il retinolo sia pericoloso.

Da quando valgono le nuove regole?

Le date sono due. Dal 1° novembre 2025 i prodotti fuori limite non possono più essere immessi sul mercato. Dal 1° maggio 2027 non possono nemmeno essere venduti: quelli già presenti in negozio hanno avuto un periodo di smaltimento che termina in quella data. Dopo, sugli scaffali resteranno solo formule conformi.

La crema al retinolo che ho in bagno va buttata?

No. Un prodotto acquistato in regola si può finire, seguendo le indicazioni d'uso. Il limite nasce da una valutazione sull'esposizione nel lungo periodo e su più prodotti insieme, non da un rischio legato al singolo vasetto. Il consiglio pratico è non sommare più prodotti con retinolo nella stessa routine: un siero e una crema che lo contengono entrambi, usati ogni sera, non sono più efficaci di uno solo.

Lo 0,3% è abbastanza per avere risultati?

Sì. Il retinolo lavora già a concentrazioni basse: uno studio clinico di un anno su pelli fotoinvecchiate ha osservato un miglioramento di rughe e grana della pelle con una formula allo 0,1%, un terzo del nuovo limite. Salire di dose aumenta soprattutto il rischio di arrossamento, desquamazione e sensazione di bruciore, che è la ragione per cui molte persone abbandonano il retinolo dopo poche settimane. Contano la costanza, l'introduzione graduale e la protezione solare al mattino più della percentuale scritta in grande sulla confezione.

Come si riconosce una crema in regola?

Ci sono due segnali. Il primo è l'avvertenza in etichetta sull'apporto giornaliero di vitamina A. Il secondo è la lista ingredienti: retinolo, retinil acetato e retinil palmitato compaiono come Retinol, Retinyl Acetate e Retinyl Palmitate. La percentuale non è obbligatoria in etichetta, ma una formula immessa sul mercato dopo il 1° novembre 2025 deve rispettare il limite. Nel dubbio si può chiedere al farmacista o all'azienda.

Ci sono persone che dovrebbero evitarlo?

In gravidanza e durante l'allattamento è prudente non usare prodotti con retinolo senza averne parlato con il medico. Chi ha una pelle molto sensibile, una dermatite in corso o una rosacea farebbe bene a sentire il dermatologo prima di iniziare. Per tutti gli altri vale la regola delle tre sere a settimana nelle prime settimane, aumentando solo se la pelle lo tollera.

E se il retinolo non è tollerato, che alternative ci sono?

Si può lavorare sulla stessa esigenza con attivi diversi, scelti in base alla pelle: peptidi, niacinamide, vitamina C, oppure il bakuchiol, un estratto vegetale studiato come alternativa più delicata, anche se con dati ancora meno ampi di quelli sul retinolo. I retinoidi più potenti, come la tretinoina, sono farmaci: nei cosmetici sono vietati e si usano solo su prescrizione del dermatologo.

Chi è Elisa Avalle

Elisa Avalle è la fondatrice di LeLang Skin Care, marchio italiano di dermocosmesi nato nelle Langhe e distribuito in farmacia e parafarmacia. È specialista in dermocosmetica, formata con il Master in Dermocosmetologia della Fundació IL3 – Universitat de Barcelona, e si occupa di divulgazione sugli ingredienti cosmetici e sulle regole che li riguardano.