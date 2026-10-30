Sciopero generale, Italia in piazza. Il Viminale teme disordini Cortei da Milano a Roma, allerta per possibili infiltrazioni. Piantedosi rafforza la prevenzione

Sciopero generale e massima attenzione per l'ordine pubblico in tutta Italia. Migliaia di lavoratori, studenti e attivisti sono attesi nelle piazze delle principali città per una giornata di mobilitazione contro il carovita, le politiche economiche del governo e la corsa al riarmo. A preoccupare il Viminale non sono soltanto i possibili disagi alla circolazione, ma soprattutto il rischio che gruppi intenzionati a provocare incidenti possano inserirsi nei cortei, trasformando manifestazioni pacifiche in occasioni di scontro.

La linea del ministero dell'Interno è quella di intervenire preventivamente per individuare e isolare i soggetti violenti, mantenendo distinta la tutela del diritto di manifestare dalla necessità di garantire la sicurezza pubblica. Il piano è stato esaminato nel corso del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, alla presenza del ministro Matteo Piantedosi e dei vertici delle forze dell'ordine. L'attenzione riguarda anche il fine settimana e, in particolare, la notte di Halloween, per la quale si temono ulteriori episodi di tensione.

Il piano del Viminale per impedire le infiltrazioni

L'obiettivo delle autorità è evitare che piccoli gruppi organizzati possano sfruttare la presenza di migliaia di manifestanti per provocare disordini. Le misure prevedono controlli nelle aree di accesso ai cortei, verifiche sui soggetti considerati a rischio e un monitoraggio delle comunicazioni diffuse attraverso i social network e i canali digitali.

Particolare attenzione viene riservata all'eventuale presenza di oggetti utilizzabili per aggredire gli agenti o danneggiare beni pubblici e privati. Le verifiche preventive, secondo l'impostazione delle autorità di pubblica sicurezza, devono permettere di individuare situazioni potenzialmente pericolose prima che degenerino.

Il ministro Matteo Piantedosi ha richiamato la complessità di un fine settimana segnato da numerosi appuntamenti pubblici, ribadendo la fiducia nella capacità di prefetti e questori di gestire anche le situazioni imprevedibili.

La strategia nasce anche dall'esperienza delle precedenti manifestazioni, durante le quali episodi di violenza e danneggiamenti hanno imposto una revisione dei dispositivi di prevenzione. Resta centrale la necessità di tutelare chi partecipa pacificamente alle proteste, senza confondere la generalità dei manifestanti con eventuali responsabili di azioni illegali.

Milano e Roma, migliaia di persone attese in strada

Tra le città maggiormente monitorate figura Milano, dove sono previsti due cortei e una partecipazione complessiva stimata intorno alle diecimila persone. Gli organizzatori hanno annunciato l'intenzione di bloccare alcune direttrici della circolazione, evocando anche la possibilità di raggiungere la Tangenziale Est. Un'ipotesi che rende particolarmente delicata la gestione del traffico, con possibili ripercussioni sulla mobilità urbana e sui collegamenti stradali.

Anche Roma si prepara a una giornata complessa. Le stime della vigilia indicano fino a ventimila partecipanti alle manifestazioni che vedono coinvolti sindacati di base, collettivi studenteschi, movimenti di solidarietà con la Palestina e realtà antagoniste. La presenza di gruppi con differenti obiettivi politici e sociali richiede un coordinamento delle misure di sicurezza lungo i percorsi dei cortei.

L'attenzione delle autorità si concentra inoltre su Napoli, Bologna e Torino, dove sono annunciate iniziative di protesta e raduni studenteschi. Nella città partenopea la mobilitazione interessa anche l'area della stazione centrale, mentre nel capoluogo piemontese sono previsti appuntamenti in momenti diversi della giornata.

Lo scontro sui trasporti dopo la precettazione

La mobilitazione del 30 ottobre è stata proclamata dall'Unione Sindacale di Base (USB), che contesta il progressivo impoverimento dei salari, l'aumento del costo della vita e le scelte del governo in materia economica e internazionale.

A rendere ancora più teso il confronto è intervenuta l'ordinanza di precettazione del settore dei trasporti disposta dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, guidato da Matteo Salvini. Il provvedimento mira a limitare le conseguenze dello sciopero sulla mobilità, anche in considerazione degli spostamenti previsti nel periodo della commemorazione dei defunti.

L'USB ha contestato apertamente la decisione, giudicandola illegittima e annunciando la volontà di mantenere la mobilitazione anche nel comparto interessato dall'ordinanza. Il sindacato ha inoltre richiamato l'attenzione sulle possibili sanzioni per i lavoratori che non dovessero rispettare il provvedimento.

La situazione rimane quindi delicata, con il rischio di disagi per pendolari e viaggiatori e informazioni sui servizi che possono variare da un'azienda all'altra.

Halloween, un'altra notte sotto osservazione

La preoccupazione delle autorità non si esaurisce con la conclusione dei cortei. Il Viminale guarda infatti anche alla serata di sabato 31 ottobre, quando le celebrazioni di Halloween porteranno migliaia di giovani nelle strade e nei locali delle città italiane.

L'attenzione riguarda soprattutto il rischio di episodi di violenza, vandalismo e disordini favoriti da raduni organizzati attraverso i social. In alcune località sono già state predisposte misure specifiche di prevenzione, mentre le forze dell'ordine monitorano le possibili situazioni critiche.

Per il governo si apre dunque un fine settimana particolarmente impegnativo sul piano della sicurezza. La sfida sarà garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni e degli eventi pubblici, intervenendo contro eventuali comportamenti violenti senza comprimere il diritto di protesta.