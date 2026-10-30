Sanità, è scontro sulla manovra: Regioni e medici contro i fondi insufficienti Per il 2027 stanziati circa 3 miliardi aggiuntivi. Schillaci difende la manovra, opposizioni all'att

La sanità pubblica torna al centro dello scontro sulla legge di Bilancio. Le risorse previste dal governo per il 2027 non convincono le Regioni e alimentano le preoccupazioni dei medici, che temono di non riuscire a sostenere i costi crescenti dell'assistenza e a garantire servizi adeguati ai cittadini. La distanza tra le richieste avanzate dalle amministrazioni regionali e gli stanziamenti annunciati dall'esecutivo è significativa: a fronte di circa tre miliardi di euro aggiuntivi, le Regioni avevano indicato un fabbisogno di 6,8 miliardi per il prossimo anno.

Una differenza che riapre il confronto sul futuro del ???????????????? ?????????????????? ?????????????????? e sulla capacità del sistema pubblico di garantire cure tempestive, personale sufficiente e prestazioni accessibili. Il ministro della Salute ???????????? ?????????????????? difende la manovra, ma il malcontento coinvolge amministratori regionali di differenti orientamenti politici, professionisti sanitari e opposizioni parlamentari.

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La richiesta delle Regioni, elaborata attraverso le commissioni competenti, prevede complessivamente oltre 18 miliardi di euro aggiuntivi nel triennio 2027-2029. Per il solo 2027 il fabbisogno indicato è di 6,818 miliardi, destinati a sostenere il personale sanitario, compensare l'aumento dei costi delle prestazioni e rafforzare l'assistenza.

Il piano comprende maggiori risorse per le retribuzioni di medici e infermieri, interventi per fronteggiare i rincari e la proposta di istituire un fondo da 1,5 miliardi di euro per l'innovazione terapeutica. Tra le richieste figura anche il superamento dei vincoli alla spesa per il personale, considerati un ostacolo alla possibilità di assumere nuovi professionisti.

Il punto più controverso riguarda la distanza tra le risorse che le Regioni giudicano necessarie e quelle previste nella manovra. Lo stesso ministro ?????????????????? aveva indicato un'esigenza di finanziamenti aggiuntivi più consistente. Secondo quanto emerso nel confronto con il ministero dell'Economia, la proposta avanzata dalla Salute sarebbe stata sensibilmente ridimensionata.

La questione non riguarda soltanto gli importi complessivi, ma anche la destinazione effettiva dei finanziamenti. Una parte degli incrementi, infatti, potrebbe essere assorbita da impegni già programmati, lasciando margini ridotti per nuovi servizi e assunzioni.

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Il ministro della Salute ???????????? ??????????????????, intervenendo in ????????????, ha espresso soddisfazione per le risorse previste, sottolineando la necessità di utilizzarle in maniera efficace. Una posizione che punta a valorizzare gli stanziamenti ottenuti in un quadro di finanza pubblica caratterizzato da vincoli di bilancio e richieste provenienti da numerosi settori.

La valutazione del ministro non ha però cancellato le perplessità delle amministrazioni territoriali. Già nei giorni precedenti, sei presidenti di Regione avevano rivolto un appello al governo chiedendo di destinare maggiori finanziamenti alla sanità pubblica.

A sottoscrivere il documento erano stati ?????????????? ???? ?????????????? per l'????????????-??????????????, ???????????????? ???????????????? per l'????????????, ???????????????????? ?????????? per la ????????????????, ?????????????? ?????????? per la ??????????????, ?????????????? ???????? per la ???????????????? e ?????????????? ???????????? per la ????????????.

I governatori avevano richiamato il fabbisogno di almeno 5,5 miliardi indicato dal ministro della Salute, contestando l'ipotesi che il governo destinasse al settore risorse sensibilmente inferiori.

Anche dalla ?????????????????? erano arrivate preoccupazioni. L'assessore regionale al Welfare ?????????? ?????????????????? aveva sottolineato la necessità di finanziamenti adeguati per sostenere un sistema già sottoposto a forti pressioni economiche.

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Uno dei problemi principali riguarda il personale sanitario. Ospedali e strutture territoriali devono confrontarsi con la necessità di garantire i turni, assicurare la continuità assistenziale e rispondere a una domanda crescente di prestazioni.

La difficoltà nel reperire professionisti in alcune specialità e nei servizi più esposti, a cominciare dai pronto soccorso, rende particolarmente delicata la questione dei finanziamenti. Senza risorse aggiuntive, le amministrazioni temono di non poter programmare le assunzioni necessarie o di dover rinviare interventi di rafforzamento dei servizi.

Il problema si riflette anche sulle liste d'attesa. Incrementare il numero delle prestazioni richiede personale, organizzazione e disponibilità economiche. Gli investimenti tecnologici, pur importanti, non sono sufficienti se non vengono accompagnati dalla presenza di medici, infermieri e operatori sanitari.

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A richiamare l'attenzione sulle conseguenze finanziarie della manovra è anche ???????????? ??????????, presidente di ??????????????????????`, secondo il quale i 3,4 miliardi indicati come incremento complessivo potrebbero non essere sufficienti a coprire le necessità del sistema.

L'organizzazione chiede soprattutto di chiarire se si tratti di risorse realmente aggiuntive rispetto agli stanziamenti precedenti oppure di finanziamenti che comprendono incrementi già programmati.

La distinzione è determinante per valutare l'effettiva capacità della manovra di sostenere la sanità. Se le nuove disponibilità venissero assorbite dai disavanzi regionali, dai rinnovi contrattuali e dall'aumento dei costi, lo spazio per potenziare i servizi potrebbe risultare limitato.

In questo scenario si inserisce anche il tema delle differenze territoriali. Le Regioni con maggiori difficoltà finanziarie rischiano di incontrare ulteriori ostacoli nel garantire prestazioni omogenee, mentre le famiglie potrebbero essere spinte a ricorrere più frequentemente alla sanità privata per ottenere visite ed esami in tempi compatibili con le proprie necessità.

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Sul terreno politico intervengono anche le opposizioni. La segretaria del ?????????????? ??????????????????????, ???????? ??????????????, e il presidente del ?????????????????? ?? ????????????, ???????????????? ??????????, accusano il governo di indebolire progressivamente la sanità pubblica, favorendo uno spostamento delle prestazioni verso il settore privato.

Una lettura politica contestata dall'impostazione dell'esecutivo, che rivendica l'incremento delle risorse disponibili e insiste sulla necessità di migliorarne l'impiego.

Il confronto si sposta ora sul percorso parlamentare della legge di Bilancio. Le Regioni chiedono modifiche capaci di garantire finanziamenti più consistenti, mentre dal mondo sanitario arriva la richiesta di trasformare gli stanziamenti in interventi concreti su personale, assistenza e accesso alle cure.