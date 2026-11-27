Una finestra vista lago, la nuova fiction di Rai 1 tra misteri e ironia Dal 24 novembre, quattro martedì con Antonio Folletto nella serie tratta dai romanzi di Andrea Vital

Un piccolo paese affacciato sul lago, personaggi eccentrici, segreti custoditi da tempo e un giovane maresciallo dei carabinieri chiamato a confrontarsi con una realtà lontana dalle proprie origini. Sono gli ingredienti di “Una finestra vista lago”, la nuova serie televisiva diretta da Marco Pontecorvo, in onda su Rai 1 dal 24 novembre 2026 e disponibile su RaiPlay.

La fiction, articolata in quattro puntate da 100 minuti ciascuna, in onda per quattro martedì consecutivi, nasce dall’universo letterario di Andrea Vitali e porta sul piccolo schermo le atmosfere dei suoi romanzi, intrecciando mistero, commedia e sentimenti.

Dalla Calabria al lago, tra misteri e nuove sfide

La storia si svolge nel 1930 a Bellamo, paese immaginario ispirato a Bellano, sul lago di Como. Qui arriva il giovane maresciallo Ernesto Maccadò, interpretato da Antonio Folletto, al suo primo incarico come comandante di una stazione dei carabinieri.

Al suo fianco c’è la moglie Maristella, interpretata da Giulia D’Aloia, con la quale ha lasciato la Calabria per iniziare una nuova vita. L’inserimento nella comunità si rivelerà tutt’altro che semplice, tra diffidenze, differenze culturali e consuetudini locali.

Ad accompagnare il maresciallo nella scoperta dei segreti del paese sarà il brigadiere Letterio Misfatti, interpretato da Domenico Centamore. Maristella, invece, troverà conforto nell’amicizia con Agata e nell’incontro con Vinicio, un piccolo orfano destinato a conquistare il cuore della coppia.

Quattro storie ispirate ai romanzi di Andrea Vitali

La serie prende spunto da quattro opere dello scrittore, pubblicate da Garzanti: Nome d’arte Doris Brilli, Certe fortune, Un uomo in mutande e La signorina Tecla Manzi.

Vicende insolite, indagini sorprendenti e situazioni a tratti surreali accompagnano lo spettatore alla scoperta di una comunità nella quale nulla è esattamente come appare.

Attraverso una narrazione corale, la fiction affronta temi universali come l’amore, l’amicizia, il desiderio di appartenenza e l’incontro tra culture diverse, senza rinunciare all’ironia che caratterizza i romanzi di Vitali.

Un cast corale e il fascino delle atmosfere del lago

Accanto ad Antonio Folletto e Giulia D’Aloia, il cast vede la partecipazione di Domenico Centamore, Claudia Potenza, Vincenzo Nemolato, Dario Vergassola, Paola Minaccioni e Antonio Catania.

Particolare attenzione è riservata alla ricostruzione dell’epoca, attraverso i costumi di Daniela Ciancio, le scenografie di Priscilla Rossi e la fotografia di Vincenzo Carpineta.

Anche il lago assume un ruolo centrale nella narrazione, diventando una presenza costante e suggestiva, capace di accompagnare le vicende e le emozioni dei protagonisti.

“Una finestra vista lago” è una coproduzione Rai Fiction, Alexandra Cinematografica e Rai Com, in associazione con Elysia Productions e in collaborazione con Palomar – a Mediawan company.

Una finestra vista lago: il calendario delle puntate

La serie accompagna il pubblico di Rai 1 per quattro martedì consecutivi:

Martedì 24 novembre 2026 – prima puntata

Martedì 1 dicembre 2026 – seconda puntata

Martedì 8 dicembre 2026 – terza puntata

Martedì 15 dicembre 2026 – quarta puntata

Un viaggio nell’Italia degli anni Trenta, tra le contraddizioni di un piccolo paese, il fascino del paesaggio lacustre e le sorprendenti sfumature dell’animo umano.

L’appuntamento con “Una finestra vista lago” è ogni martedì, fino al 15 dicembre, su Rai 1 e RaiPlay.