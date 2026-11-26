Kuwait, attacco iraniano: morti due tecnici italiani, la conferma di Tajani Il ministro degli Esteri riferisce al Senato. Attivata l'Unità di crisi della Farnesina

Due tecnici italiani sono morti in Kuwait in seguito a un attacco attribuito a droni di provenienza iraniana contro installazioni militari del Paese. A confermare il decesso dei due connazionali è stato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo durante il Question Time al Senato.

Le vittime erano dipendenti di Rheinmetall Italia e stavano svolgendo attività tecniche presso una struttura militare kuwaitiana. Secondo quanto riferito dal titolare della Farnesina, una forte esplosione non avrebbe lasciato scampo ai due lavoratori.

La conferma del ministro al Senato

Tajani ha comunicato la notizia all'Aula prima di rispondere a un'interrogazione parlamentare. Il ministro ha spiegato che le autorità italiane stanno seguendo l'evoluzione della situazione attraverso l'Unità di crisi della Farnesina, la rappresentanza diplomatica in Kuwait e il Ministero della Difesa.

Nell'attacco sono rimaste ferite anche altre due persone, un cittadino pakistano e un capitano dell'esercito kuwaitiano. Non sono state fornite indicazioni sulle loro condizioni.

L'ambasciata e i contatti con le famiglie

La rappresentanza diplomatica italiana si è immediatamente attivata per ricostruire l'accaduto e acquisire informazioni dalle autorità locali. Tajani ha riferito di aver parlato direttamente con l'ambasciatore Morini, impegnato a seguire gli sviluppi e a informare i familiari delle vittime.

"A nome del Governo, e credo a nome di tutti quanti, voglio esprimere vicinanza alle famiglie delle vittime italiane", ha dichiarato il ministro.

Ecco chi erano

Avevano 65 e 36 anni i due dipendenti della Rheinmetall morti nell'esplosione avvenuta dopo un attacco di droni in Kuwait: il primo, Antonio Saccoccio, era di Formia e il secondo, Emanuele Lo Russo, era di Roma. I due tecnici erano impegnati nelle operazioni di manutenzione delle antenne di rilevamento del sistema di difesa antiaerea Skyguard in dotazione alle forze armate kuwaitiane.