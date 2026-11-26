Femminicidio nel Pistoiese, uccide l'ex compagna e poi si toglie la vita Il delitto all'indomani della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

Un'altra giovane donna uccisa da un uomo con il quale aveva avuto una relazione sentimentale. Un nuovo femminicidio scuote la Toscana proprio all'indomani della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, celebrata il 25 novembre.

Il delitto è avvenuto nella mattinata nel territorio della provincia di Pistoia. Secondo le prime ricostruzioni, a uccidere la giovane sarebbe stato l'ex compagno, successivamente morto suicida nel territorio di Barberino di Mugello, in provincia di Firenze.

Le indagini delle due procure

Gli investigatori sono impegnati nella ricostruzione delle circostanze dell'omicidio e nell'accertamento dei rapporti intercorsi tra la vittima e il presunto responsabile.

Due le autorità giudiziarie territorialmente competenti: la Procura di Pistoia, per il femminicidio, e quella di Firenze, per gli accertamenti relativi alla morte dell'uomo.

Al momento non sono emersi elementi sufficienti per stabilire se la giovane avesse subito in precedenza minacce, maltrattamenti o comportamenti persecutori. Anche le circostanze in cui si sarebbe conclusa la relazione restano da chiarire.

Il precedente di Lorena Isceri

La vicenda riporta alla memoria il femminicidio di Lorena Isceri, la donna di 45 anni, originaria del Salento e residente a Firenze, uccisa dall'ex compagno il 3 settembre scorso. Le prime informazioni diffuse dagli organi di stampa indicano una coincidenza geografica tra il luogo della morte dell'uomo e quello in cui si consumò il delitto di settembre. Non vi sono tuttavia, allo stato attuale, elementi investigativi che consentano di stabilire un collegamento tra i due episodi.

Il delitto all'indomani del 25 novembre

Soltanto ieri, in tutta Italia, manifestazioni, incontri pubblici e iniziative istituzionali avevano richiamato l'attenzione sulla violenza maschile contro le donne.

Anche la Provincia di Pistoia aveva aderito alla campagna «Posto Occupato», inaugurando un'installazione realizzata dagli studenti del liceo artistico Berlinghieri di Pescia e dedicata alla memoria delle vittime di femminicidio.

Una mobilitazione che oggi si confronta con un nuovo omicidio e con la necessità di rafforzare gli strumenti di prevenzione, protezione e sostegno alle donne esposte alla violenza.