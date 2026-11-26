Sasso attacca i partigiani, nuovo scontro alla Camera su Giovanni Gentile Il deputato di Futuro nazionale scatena le proteste delle opposizioni. Interviene Anna Ascani

La memoria della Resistenza torna a dividere la Camera dei deputati. Nuovo scontro a Montecitorio nella mattinata, durante le dichiarazioni di voto sul decreto Scuola. A riaccendere la polemica è Rossano Sasso, deputato di Futuro nazionale, la formazione politica di Roberto Vannacci, che torna a celebrare la figura del filosofo e ministro fascista Giovanni Gentile, attaccando gli autori della sua uccisione.

«Queste parole sono del filosofo Giovanni Gentile, uno dei più grandi ministri dell'Istruzione della storia italiana, con buona pace degli assassini vigliacchi partigiani comunisti di ieri e dei detrattori di oggi», afferma Sasso al termine del suo intervento. Le dichiarazioni provocano l'immediata reazione delle opposizioni. Le proteste interrompono i lavori dell'Assemblea, costringendo la vicepresidente della Camera Anna Ascani, che presiede la seduta, a intervenire per riportare l'ordine.

Il richiamo di Ascani e le proteste delle opposizioni

«In quest'Aula vigliacchi partigiani non si può dire, non è accettato», replica Ascani, ricordando al deputato che sulla stessa questione si era già registrato un acceso confronto parlamentare. La tensione non si esaurisce con il primo richiamo. Le contestazioni dai banchi delle opposizioni e le repliche in Aula inducono la presidente di turno a intervenire nuovamente, richiamando lo stesso Sasso, il deputato del Partito democratico Federico Fornaro e l'esponente di Alleanza Verdi e Sinistra Marco Grimaldi.

Il precedente del 17 novembre

Non è la prima volta che la figura di Giovanni Gentile alimenta lo scontro politico a Montecitorio. Lo scorso 17 novembre, durante la discussione del disegno di legge sull'antisemitismo, Sasso aveva utilizzato espressioni analoghe nei confronti dei partigiani responsabili dell'uccisione del filosofo. In quell'occasione particolarmente dura era stata la reazione del deputato democratico Gianni Cuperlo, mentre il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè era intervenuto per contenere le proteste. A distanza di nove giorni, la stessa controversia riemerge nel corso del dibattito su un provvedimento riguardante il sistema scolastico italiano.

Giovanni Gentile, la riforma della scuola e l'adesione al fascismo

Tra i maggiori esponenti dell'idealismo filosofico italiano, Giovanni Gentile fu ministro della Pubblica istruzione nel primo governo di Benito Mussolini, dal 1922 al 1924, e artefice della riforma scolastica del 1923, destinata a incidere per decenni sull'organizzazione dell'istruzione italiana. Alla rilevanza della sua produzione filosofica e culturale si accompagna un preciso percorso politico. Gentile fu tra i principali teorici del fascismo, fece parte del Gran Consiglio e, dopo la caduta del regime, aderì nel 1943 alla Repubblica sociale italiana. Fu ucciso a Firenze il 15 aprile 1944 da partigiani appartenenti ai Gruppi di azione patriottica, nel contesto dell'occupazione nazista e della guerra di Liberazione.

Il decreto Scuola e il voto di Futuro nazionale

Al di là della polemica storica, Sasso ha annunciato il voto favorevole di Futuro nazionale al decreto Scuola, pur criticando l'impostazione del provvedimento e lamentando il mancato accoglimento delle proposte avanzate dalla sua formazione politica. Sul testo, già approvato dal Senato, il governo aveva ottenuto nella giornata di mercoledì 25 novembre la fiducia della Camera con 180 voti favorevoli e 112 contrari. Il confronto parlamentare sulla scuola si è così trasformato, ancora una volta, in uno scontro sulla memoria del fascismo e della Resistenza.