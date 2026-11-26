Bologna, incendio nella notte in un condominio: 14 feriti, tre gravi Cinquanta persone evacuate in via di Corticella. Coinvolti anche bambini molto piccoli

Una cinquantina di persone evacuate nel cuore della notte, quattordici feriti e intossicati, tre dei quali in gravi condizioni. È il bilancio dell'incendio divampato in un condominio di via di Corticella, nella zona settentrionale di Bologna, nella notte. Tra le persone coinvolte ci sono anche bambini molto piccoli. L'intero edificio è stato interdetto e le famiglie che non hanno trovato una sistemazione autonoma sono state accolte in strutture alberghiere messe a disposizione dall'amministrazione comunale.

Le fiamme partite dal piano terra

L'allarme è scattato intorno alle 2.30. Secondo le prime ricostruzioni, l'incendio ha avuto origine al piano terra del condominio, propagandosi rapidamente al resto dell'edificio. Il fumo ha raggiunto i piani superiori, rendendo particolarmente difficili le operazioni di evacuazione. Tra i primi a raggiungere il palazzo sono stati gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato le operazioni di soccorso e richiesto l'intervento delle altre forze dell'ordine e del personale sanitario. Sul posto sono confluite otto squadre dei Vigili del fuoco, con autoscale e mezzi specializzati, insieme ai carabinieri e agli agenti della polizia locale.

Due persone ricoverate in rianimazione

La gravità della situazione ha determinato l'attivazione del dispositivo sanitario di maxi emergenza. Dodici i mezzi mobilitati per prestare assistenza alle persone coinvolte e provvedere al trasferimento negli ospedali. Il bilancio aggiornato nella tarda mattinata è di quattordici persone ferite o intossicate, tre delle quali in condizioni gravi. Secondo quanto riportato dalle cronache locali, due pazienti sono stati ricoverati in rianimazione. Particolare apprensione per le condizioni dei bambini coinvolti, alcuni dei quali in tenerissima età.

Il Comune trova una sistemazione per gli sfollati

Una volta completate le operazioni di spegnimento, l'accesso all'intero condominio è stato vietato.

Il Comune di Bologna ha attivato gli interventi di assistenza abitativa per i residenti impossibilitati a rientrare nelle proprie case. Cinque famiglie, per complessive quindici persone, hanno ricevuto una sistemazione temporanea in albergo.