Black Friday, vince chi sa riconoscere il vero affare La ricerca della convenienza cambia le abitudini di famiglie e aziende

Il conto alla rovescia per il Black Friday è ormai iniziato. Venerdì 27 novembre milioni di italiani saranno alla ricerca dell’offerta giusta, tra negozi fisici e piattaforme online. Ma dietro la consueta corsa agli sconti si intravede un consumatore più attento, che vuole risparmiare senza rinunciare alla qualità e, soprattutto, senza spendere più del necessario.

I numeri confermano quanto l'appuntamento sia ormai entrato nelle abitudini di acquisto. Secondo la Black Friday Survey 2026 di PwC, il 94% degli italiani intervistati prevede di acquistare tra il 27 e il 30 novembre. La spesa media stimata è di 260 euro e oltre sei persone su dieci dichiarano di voler mantenere lo stesso budget dell'anno precedente. Anche l'indagine di Altroconsumo, condotta su oltre duemila consumatori, restituisce un quadro significativo: l'83% dichiara di voler fare acquisti, con una spesa media prevista di 246 euro.

Numeri che raccontano un interesse ancora forte, ma anche la necessità di valutare con maggiore attenzione le occasioni. Non a caso, la stessa indagine di Altroconsumo evidenzia quanto sia difficile distinguere uno sconto realmente conveniente da una promozione soltanto apparente: appena l'1,4% degli intervistati individua correttamente tutte le informazioni sui prezzi che devono essere mostrate in caso di riduzione.

Il prezzo non racconta tutta la convenienza

Il Black Friday è nato come occasione per acquistare prodotti a prezzi più bassi, ma oggi il suo significato va oltre la percentuale riportata sui cartellini. Un acquisto conveniente non è necessariamente quello che costa meno nell'immediato. Conta ciò che si compra, la qualità del prodotto, la sua durata e la reale utilità rispetto alle proprie esigenze.

Una considerazione che vale ancora di più quando si passa dal consumatore alle imprese. Per un'azienda, acquistare un computer, una stampante o un'attrezzatura tecnologica significa fare una scelta che incide sull'organizzazione del lavoro e sul bilancio. Il prezzo iniziale è soltanto una parte della valutazione: bisogna considerare anche l'affidabilità, l'assistenza, la manutenzione e la necessità di aggiornare le dotazioni nel tempo.

In alcuni casi, quindi, la domanda non è soltanto quale prodotto acquistare, ma quale sia il modo più sostenibile per averlo a disposizione.

Acquisti senza immobilizzare capitali

È in questa prospettiva che il noleggio diretto può diventare un'opportunità per le imprese. Anziché sostenere subito l'intero costo di acquisto, l'azienda può accedere a strumenti aggiornati attraverso un canone programmato, distribuendo la spesa nel tempo e mantenendo maggiore disponibilità di risorse per le altre necessità dell'attività.

È una formula che Soft Tecnology propone attraverso un modello preciso: il noleggio viene gestito direttamente dall'azienda, senza ricorrere a banche o società finanziarie. Non c'è un intermediario finanziario tra Soft e il cliente: il rapporto è diretto e si fonda sulla fiducia costruita nel tempo.

È un aspetto che va oltre la modalità contrattuale. Significa scegliere di investire direttamente nella relazione con chi si affida all'azienda, seguendo il cliente nel tempo e mantenendo un interlocutore unico. Per l'impresa che utilizza la tecnologia, significa poter valutare soluzioni anche avanzate senza dover immobilizzare in un'unica operazione capitali importanti.

Il vantaggio, naturalmente, va valutato in base alle esigenze e alle condizioni del singolo contratto. Ma il principio è semplice: non sempre acquistare è l'unica strada per dotarsi degli strumenti necessari a lavorare meglio.

Risparmiare significa anche scegliere come investire

Il Black Friday resta un'occasione interessante, soprattutto quando permette di anticipare acquisti già programmati. Ma la convenienza non dovrebbe fermarsi al momento del pagamento. Per le famiglie come per le aziende, la scelta più intelligente è quella che tiene conto delle necessità reali e delle risorse disponibili.

Perché risparmiare non significa sempre spendere meno oggi. A volte significa trovare il modo migliore per utilizzare ciò che si ha, accedere a ciò che serve e continuare a investire nel proprio futuro senza appesantire inutilmente il bilancio.

Immagine creata con AI