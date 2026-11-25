Province, si torna all'elezione diretta: via libera del Consiglio dei ministri Approvato il disegno di legge delega per superare il sistema di voto di secondo livello

Via libera del Consiglio dei ministri al ripristino dell'elezione diretta delle Province. Il governo ha approvato il disegno di legge delega che avvia il percorso di riforma degli enti provinciali, con l'obiettivo di restituire ai cittadini la possibilità di scegliere direttamente i propri rappresentanti.

Il superamento della riforma Delrio

Il provvedimento apre la strada al superamento del sistema introdotto nel 2014 dalla legge Delrio, che ha trasformato le Province in enti di secondo livello, affidando l'elezione dei presidenti e dei consigli provinciali ai sindaci e ai consiglieri comunali.

Il ritorno alle urne rappresenta un passaggio significativo nel riassetto delle autonomie locali. Il disegno di legge dovrà ora affrontare l'iter parlamentare.

L'ipotesi dell'election day nel 2029

Tra le ipotesi sul calendario elettorale emerge quella di un ritorno al voto nel 2029, in concomitanza con le elezioni europee e amministrative. A proporlo è Ali, Autonomie Locali Italiane, che ha accolto favorevolmente la decisione del governo.

«Il via libera del Cdm al ripristino dell'elezione diretta delle Province è un'ottima notizia», ha dichiarato Massimiliano Presciutti, vicepresidente nazionale di Ali e presidente della Provincia di Perugia.

Il nodo delle risorse e delle competenze

Accanto al ripristino del voto popolare resta aperta la questione delle funzioni e delle risorse economiche da assegnare agli enti provinciali. Dalla manutenzione delle strade alla gestione dell'edilizia scolastica, le Province continuano a svolgere compiti essenziali per i territori.