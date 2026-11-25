Grillo tenta il ritorno in politica: prima candidatura e asse con Di Battista Il fondatore del M5S valuta il ritorno nelle piazze e un progetto rivolto agli under 25

Beppe Grillo potrebbe tornare nelle piazze e, per la prima volta nella sua lunga storia politica, candidarsi personalmente alle elezioni. Il fondatore del Movimento 5 Stelle starebbe valutando una partecipazione diretta alle prossime Politiche, tornando protagonista di una campagna elettorale dopo la traumatica separazione dal partito guidato da Giuseppe Conte.

Non c'è ancora una decisione definitiva, ma il comico genovese sembra intenzionato a ritagliarsi un nuovo spazio nel panorama politico italiano. Un percorso che potrebbe riportarlo tra la gente, attraverso i comizi che segnarono l'ascesa del Movimento e la fine del tradizionale bipolarismo.

I contatti con Andrea Stroppa

Tra gli interlocutori di Grillo figura Andrea Stroppa, informatico italiano vicino a Elon Musk. I contatti tra i due andrebbero avanti da alcune settimane, alimentando le indiscrezioni sulla possibile nascita di una nuova iniziativa politica.

Al centro delle riflessioni dell'ex garante ci sarebbe soprattutto il coinvolgimento delle giovani generazioni, con particolare attenzione agli strumenti digitali e alle nuove forme di partecipazione democratica.

Non risulta, tuttavia, un coinvolgimento diretto di Musk nel progetto.

Il rapporto con Alessandro Di Battista

Un altro protagonista del possibile ritorno sulla scena è Alessandro Di Battista, tra i volti più riconoscibili della prima stagione grillina.

Durante l'intervista concessa a Fabio Fazio, nella trasmissione Che tempo che fa, Grillo ha manifestato la disponibilità a sostenere un'eventuale iniziativa politica autonoma dell'ex deputato, impegnato da tempo nelle attività dell'associazione Schierarsi.

L'ipotesi di una collaborazione tra i due potrebbe intercettare una parte dell'elettorato che non si riconosce più nel Movimento di Conte. Al momento, però, non esiste un accordo elettorale formalizzato.

La battaglia per il simbolo dei Cinque Stelle

Sul futuro politico di Grillo pesa anche il contenzioso giudiziario riguardante il simbolo del Movimento. L'ex garante non ha rinunciato alla possibilità di recuperarne la disponibilità e ha prospettato l'idea di affidarlo a una nuova generazione di attivisti, con meno di 25 anni.

Una prospettiva che riapre il confronto sulle origini del Movimento e sulla distanza maturata negli ultimi anni tra il fondatore e l'attuale gruppo dirigente.

Le incognite per il campo largo

La possibile discesa in campo di Grillo rappresenta una variabile per gli equilibri delle opposizioni in vista delle Politiche del 2027.

Le prime valutazioni dei sondaggisti attribuiscono a un'eventuale formazione guidata da Di Battista un potenziale consenso compreso tra il 3 e il 5 per cento. Si tratta di stime preliminari, riferite a un progetto non ancora formalizzato.