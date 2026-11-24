Caso Orlandi, spunta un secondo telefonista: nuova pista nelle indagini Gli accertamenti del Ris fanno emergere un personaggio finora sconosciuto agli inquirenti

Un nuovo personaggio emerge dalle indagini sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, la cittadina vaticana di 15 anni della quale si sono perse le tracce a Roma il 22 giugno 1983. A oltre 43 anni di distanza, gli approfondimenti investigativi sui misteriosi telefonisti che contattarono la famiglia, il Vaticano e le redazioni dei giornali aprono un ulteriore scenario.

Gli accertamenti condotti dal Reparto investigazioni scientifiche dei carabinieri hanno fatto emergere il profilo di un soggetto mai individuato in precedenza, che avrebbe effettuato una telefonata anonima alla famiglia Orlandi pochi giorni dopo la scomparsa della ragazza.

Gli elementi emersi dalle analisi del Ris

L'identità del misterioso interlocutore resta al momento sconosciuta. Gli approfondimenti scientifici hanno tuttavia restituito quelli che vengono definiti «elementi convergenti» riguardanti un profilo specifico, sul quale si concentrano ora le verifiche degli investigatori. L'obiettivo è stabilire quale ruolo abbia eventualmente avuto l'autore della telefonata e se disponesse di informazioni direttamente collegate alla scomparsa della quindicenne.

Le indagini della Procura di Roma

Gli accertamenti sono affidati ai carabinieri del Nucleo investigativo di Roma, sotto il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia. Gli inquirenti stanno lavorando per verificare l'effettivo coinvolgimento del soggetto e ricostruire eventuali rapporti con le altre persone emerse nei diversi filoni investigativi sviluppati nel corso degli anni. L'individuazione di un nuovo profilo non implica necessariamente una responsabilità nella scomparsa di Emanuela, ma rappresenta un elemento meritevole di ulteriori approfondimenti.

Il mistero delle telefonate anonime

Le telefonate ricevute nelle settimane successive alla scomparsa della ragazza costituiscono uno dei capitoli più controversi della vicenda. Nel corso degli anni, le voci registrate sono state oggetto di numerose analisi e perizie foniche. Tra i personaggi finiti al centro degli approfondimenti figura anche Marco Accetti, le cui dichiarazioni e la cui voce sono state sottoposte a verifiche tecniche. La nuova pista potrebbe contribuire a chiarire se dietro le comunicazioni anonime ci fossero persone in contatto tra loro oppure interlocutori che agivano indipendentemente.

Un mistero lungo oltre 43 anni

La scomparsa di Emanuela Orlandi resta uno dei grandi casi irrisolti della cronaca italiana. Decenni di indagini, testimonianze, ipotesi e ricostruzioni non hanno ancora consentito di accertare che cosa sia accaduto alla ragazza.