Sinner operato al ginocchio destro: tre mesi per il recupero Intervento riuscito in Finlandia, il campione affidato al chirurgo Lasse Lempainen

Intervento riuscito per Jannik Sinner. Il campione altoatesino è stato sottoposto questa mattina a un'operazione chirurgica al ginocchio destro a Turku, in Finlandia. A eseguire l'intervento è stato il professor Lasse Lempainen, specialista di fama internazionale nel trattamento delle lesioni muscolari e tendinee degli sportivi.

Secondo quanto riferito da fonti mediche, l'operazione ha riguardato l'allungamento della bandelletta ileotibiale, responsabile dei persistenti disturbi accusati dal tennista. I tempi di recupero sono stimati in circa tre mesi, anche se sarà il percorso riabilitativo a determinare la data effettiva del ritorno alle gare.

Il viaggio in Finlandia e la scelta dell'intervento

Sinner era arrivato ieri in Finlandia a bordo di un volo privato partito da Bolzano e diretto a Turku, città nella quale opera il professor Lempainen. La decisione di ricorrere alla chirurgia è maturata di fronte alla persistenza dei disturbi al ginocchio destro, con l'obiettivo di risolvere il problema e consentire al campione azzurro di riprendere l'attività agonistica.

L'intervento per eliminare il dolore al ginocchio

La bandelletta ileotibiale è una struttura fibrosa che corre lungo la parte esterna della coscia, dall'anca fino alla tibia, contribuendo alla stabilità del ginocchio durante il movimento. La sua irritazione può provocare dolore, soprattutto negli sport caratterizzati da ripetute sollecitazioni degli arti inferiori, cambi di direzione e accelerazioni. Secondo quanto spiegato dal medico altoatesino Herbert Schoenhuber alla Rai Südtirol, l'allungamento della bandelletta rappresentava la soluzione meno invasiva e meno stressante per cercare di risolvere definitivamente il problema del tennista.

L'obiettivo è consentire a Sinner di tornare a sostenere i carichi di lavoro richiesti dal tennis professionistico senza accusare i disturbi degli ultimi mesi.

Chi è Lasse Lempainen, il chirurgo dei campioni

Il professor Lasse Lempainen è considerato uno dei maggiori specialisti internazionali nel trattamento chirurgico delle lesioni muscolari e tendinee degli atleti.

Cresciuto professionalmente al fianco dell'ortopedico finlandese Sakari Orava, nel corso della sua carriera ha operato numerosi sportivi di livello internazionale, tra cui i calciatori Leonardo Spinazzola e Ousmane Dembélé. La sua esperienza nel trattamento degli infortuni degli atleti professionisti ne ha fatto un punto di riferimento internazionale per la chirurgia sportiva.

Australian Open a rischio, le ipotesi sul rientro

La previsione di tre mesi di recupero rende altamente improbabile la partecipazione di Sinner agli Australian Open 2027, primo appuntamento del Grande Slam della prossima stagione. Se la riabilitazione dovesse rispettare i tempi indicati dalle fonti mediche, il campione altoatesino potrebbe tornare in campo tra la fine dell'inverno e l'inizio della primavera.

Tra le possibili finestre per il rientro figurano i Masters 1000 americani di Indian Wells e Miami, in programma a marzo. Una prospettiva più prudente potrebbe essere quella della stagione europea sulla terra rossa.

Al momento, tuttavia, non è stata comunicata una data ufficiale per il ritorno alle competizioni.

La priorità è il recupero completo

L'intervento in Finlandia rappresenta un passaggio decisivo nella gestione dell'infortunio. La fase successiva sarà quella della riabilitazione, durante la quale dovranno essere valutati progressivamente la funzionalità del ginocchio e la risposta alle sollecitazioni fisiche.