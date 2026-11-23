Vernice sui manifestanti violenti, è scontro sulla proposta di FdI La maggioranza propone marcatori colorati per identificare i responsabili degli scontri durante i co

Una sostanza colorata per riconoscere chi partecipa agli scontri durante le manifestazioni, anche quando il corteo è terminato. È la proposta di Fratelli d'Italia che accende un nuovo confronto politico sulla sicurezza nelle piazze e sui limiti degli strumenti utilizzati dalle forze dell'ordine. L'iniziativa, contenuta in un emendamento alla legge di Bilancio, punta a introdurre dispositivi capaci di lasciare tracce persistenti sugli indumenti o sulle persone coinvolte in episodi di violenza.

A firmare la proposta è il deputato Alessandro Urzì, esponente del partito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il provvedimento prevede una sperimentazione nel 2027 e riguarda la Polizia di Stato, che potrebbe utilizzare particolari marcatori durante i servizi di ordine pubblico.

Come funzionerebbero i marcatori colorati

L'obiettivo dichiarato è facilitare l'identificazione di chi commette aggressioni, danneggiamenti o altri reati durante le manifestazioni. I dispositivi dovrebbero rilasciare sostanze coloranti o traccianti capaci di rimanere riconoscibili per un periodo sufficientemente lungo da consentire agli investigatori di individuare successivamente i presunti responsabili.

L'emendamento stabilisce che il loro impiego debba essere limitato alle situazioni caratterizzate da concrete condotte violente o gravi disordini. Non sarebbe quindi consentito utilizzare indiscriminatamente le sostanze contro i partecipanti pacifici.

Il testo richiama inoltre i principi di necessità, proporzionalità e tutela dell'incolumità delle persone. Le sostanze dovrebbero essere non tossiche e non lesive. La marcatura potrebbe contribuire alle successive attività investigative e, nei casi previsti dalla legge, anche alle procedure di arresto in flagranza differita.

Resta però da chiarire come questi strumenti potrebbero essere utilizzati concretamente in una piazza affollata, dove distinguere chi commette violenze da chi si trova nelle immediate vicinanze può risultare particolarmente complesso.

Le opposizioni attaccano: rischio di intimidire chi protesta

La proposta ha provocato reazioni durissime tra le forze di opposizione. Angelo Bonelli, esponente di Alleanza Verdi e Sinistra, ha contestato l'idea di contrassegnare fisicamente i manifestanti, evocando il Cile della dittatura di Augusto Pinochet.

Critiche sono arrivate anche da Marco Grimaldi, che ha denunciato il rischio di trattare le persone come soggetti da marchiare, e dal segretario di Più Europa, Riccardo Magi, preoccupato per una possibile deriva autoritaria nella gestione del dissenso.

La questione sollevata dalle opposizioni non riguarda soltanto la natura delle sostanze utilizzate, ma soprattutto il rapporto tra sicurezza pubblica e libertà costituzionali. Il timore è che un dispositivo pensato per individuare i responsabili di violenze possa coinvolgere anche cittadini estranei agli scontri.

Anche alcune organizzazioni studentesche hanno espresso contrarietà, annunciando iniziative di protesta contro quella che considerano un'ulteriore restrizione del diritto di manifestare.

La replica di Fratelli d'Italia e il nodo della legalità

Di fronte alle polemiche, Alessandro Urzì ha difeso l'iniziativa sostenendo che la proposta non intende colpire chi manifesta pacificamente, ma esclusivamente coloro che approfittano dei cortei per compiere violenze.

Il parlamentare ha parlato di una marcatura selettiva, escludendo l'impiego di sostanze tossiche e ribadendo che l'obiettivo è rendere più efficace l'azione delle forze dell'ordine nei confronti di persone che, dopo gli scontri, riescono ad allontanarsi senza essere identificate.

Il confronto politico si inserisce in un dibattito più ampio sulle misure di sicurezza e sulle responsabilità individuali durante le proteste. Da una parte la maggioranza rivendica la necessità di strumenti più efficaci per contrastare le violenze. Dall'altra le opposizioni chiedono che la tutela dell'ordine pubblico non si traduca in una compressione delle libertà democratiche.

La proposta deve ancora superare l'esame parlamentare

L'emendamento non è una norma in vigore. Prima di un'eventuale approvazione dovrà affrontare il vaglio di ammissibilità e il percorso parlamentare della legge di Bilancio.

Uno dei punti più delicati riguarda proprio la compatibilità della misura con le garanzie previste dall'ordinamento. Una traccia colorata potrebbe rappresentare un elemento utile alle indagini, ma non costituirebbe automaticamente una prova della responsabilità penale di una persona.