Giulia Gabrieli è venerabile: il Papa riconosce le virtù della 14enne La ragazza di Bergamo morì nel 2011 per un sarcoma. La commozione dei genitori dopo il decreto

Aveva soltanto 14 anni quando un tumore pose fine alla sua vita, ma il suo sorriso, la sua fede e la capacità di affrontare la sofferenza hanno continuato a parlare a migliaia di persone. Quindici anni dopo la sua morte, Giulia Gabrieli, la ragazza di Bergamo scomparsa il 19 agosto 2011, è stata dichiarata venerabile dalla Chiesa cattolica. La decisione è arrivata sabato 21 novembre 2026, quando Papa Leone XIV ha autorizzato la promulgazione del decreto che riconosce le virtù eroiche della giovane.

Per i genitori, Sara Lecchi e Antonio Gabrieli, è stato un momento di emozione profonda, raccontato come «un'esplosione di felicità». Un riconoscimento che restituisce alla loro famiglia il significato di una testimonianza cresciuta ben oltre i confini della città lombarda.

Non si tratta ancora della beatificazione, ma di un passaggio fondamentale nel percorso avviato dalla Diocesi di Bergamo per il riconoscimento della santità della ragazza.

La decisione di Papa Leone XIV

Il decreto è stato autorizzato durante l'udienza concessa dal Pontefice al cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi. Il provvedimento riconosce ufficialmente che Giulia Gabrieli ha vissuto le virtù cristiane in grado eroico, secondo la valutazione compiuta dalla Chiesa attraverso il procedimento canonico.

Nata a Bergamo il 3 marzo 1997, Giulia aveva trascorso la sua breve esistenza tra la famiglia, gli amici, la scuola e le attività parrocchiali. Una quotidianità simile a quella di tante adolescenti, interrotta nell'estate del 2009 dalla diagnosi di un sarcoma.

Aveva appena dodici anni quando cominciò un lungo percorso fatto di cure, ricoveri e terapie. La malattia trasformò radicalmente la sua vita, senza però cancellare il desiderio di mantenere rapporti con gli amici e continuare a coltivare i propri interessi.

Negli ultimi due anni, segnati da sofferenze sempre più difficili, la giovane maturò una fede che avrebbe lasciato un'impronta profonda nelle persone che la incontrarono.

La malattia e quella forza capace di sorprendere tutti

Il cammino di Giulia non fu privo di paura, interrogativi e momenti di sconforto. Accettare una diagnosi tanto grave a dodici anni significava confrontarsi con qualcosa di enorme, mentre il futuro che aveva immaginato sembrava improvvisamente allontanarsi.

Nel corso delle cure, però, la ragazza sviluppò una particolare sensibilità verso la sofferenza degli altri. La sua esperienza non rimase chiusa nella dimensione personale, ma diventò occasione di dialogo con medici, infermieri, familiari e altri pazienti.

Anche quando le condizioni fisiche peggiorarono, Giulia cercò di proseguire gli studi. Grazie al progetto di istruzione ospedaliera conosciuto come «La scuola in pigiama», riuscì a sostenere l'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione.

La sua storia è legata anche alla preghiera. Durante la malattia compose una preghiera ispirata alla figura della Madonna, conosciuta come la «Coroncina alla Regina della Pace», diventata negli anni uno dei segni più significativi della sua spiritualità.

La fede, per lei, non rappresentava una negazione della sofferenza. Era piuttosto il modo di attraversarla senza rinunciare al rapporto con gli altri, alla speranza e alla ricerca di un significato.

L'emozione dei genitori: «Un'esplosione di felicità»

Per Sara Lecchi e Antonio Gabrieli, il riconoscimento arrivato dal Vaticano ha un valore che supera la dimensione istituzionale. È il punto di arrivo di un lungo cammino durante il quale la memoria della figlia è rimasta viva attraverso incontri, testimonianze e iniziative dedicate soprattutto ai giovani e alle persone malate.

La notizia è stata accolta dalla famiglia con una gioia intensa. I genitori hanno continuato negli anni a raccontare Giulia non soltanto attraverso gli ultimi mesi della sua vita, ma ricordandone il carattere, l'allegria e il desiderio di vivere.

È proprio questo uno degli aspetti che ha contribuito a rendere la sua testimonianza particolarmente vicina a tante persone. Giulia non viene ricordata esclusivamente come una ragazza che ha affrontato una malattia devastante, ma come un'adolescente che ha saputo conservare la propria identità anche nelle circostanze più difficili.

Il padre Antonio ha più volte sottolineato come la forza della famiglia sia alimentata proprio dall'esempio lasciato dalla figlia. Un legame che non si è interrotto con la morte, ma ha assunto una forma diversa attraverso le attività promosse nel suo nome.

Il vescovo di Bergamo: una testimonianza di speranza

Il riconoscimento pontificio è stato accolto con particolare partecipazione dalla Diocesi di Bergamo, che ha accompagnato il percorso canonico della giovane.

Il vescovo Francesco Beschi ha espresso gratitudine per il decreto, ricordando il valore della testimonianza di Giulia e il contributo di quanti hanno mantenuto viva la sua memoria.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto ai genitori, al fratello Davide, alle nonne, ai sacerdoti e agli amici che l'hanno accompagnata durante la vita e che hanno continuato a raccontarne la storia negli anni successivi.

Per la Chiesa bergamasca, la decisione rappresenta anche un riconoscimento del lavoro svolto durante la fase diocesana della causa, attraverso la raccolta di testimonianze, documenti e scritti necessari a ricostruire il percorso spirituale della ragazza.

Il legame con il territorio rimane fortissimo. Giulia viveva con la famiglia nel quartiere di San Tomaso de' Calvi, a Bergamo, mentre il Santuario della Madonna dei Campi di Stezzano è diventato uno dei luoghi più importanti per la diffusione della sua testimonianza.

Dalla morte nel 2011 alla causa di beatificazione

Il percorso per il riconoscimento della santità di Giulia Gabrieli è cominciato formalmente il 7 aprile 2019, quando, nel santuario di Stezzano, venne aperta la fase diocesana della causa di beatificazione.

Da quel momento la ragazza ha assunto il titolo di Serva di Dio, il primo riconoscimento nel procedimento che può condurre alla proclamazione di un beato e successivamente di un santo.

Durante l'istruttoria sono stati esaminati documenti, testimonianze e scritti personali. Un lavoro che ha permesso di approfondire non soltanto gli ultimi anni della sua vita, ma anche il modo in cui aveva vissuto i rapporti familiari, la scuola, l'amicizia e l'esperienza religiosa.

La fase diocesana si è conclusa nel 2023, consentendo il proseguimento dell'esame presso il Dicastero delle Cause dei Santi.

Il decreto del 21 novembre 2026 costituisce un risultato fondamentale di questo percorso: la Chiesa ha riconosciuto ufficialmente l'eroicità delle virtù della giovane bergamasca.

Cosa significa essere venerabile e cosa manca alla beatificazione

Il titolo di venerabile non equivale alla proclamazione di santità. Nella procedura ordinaria della Chiesa cattolica, il riconoscimento delle virtù eroiche attesta che una persona ha vissuto le virtù cristiane in maniera considerata straordinaria.

Per arrivare alla beatificazione di Giulia Gabrieli sarà necessario il riconoscimento di un miracolo attribuito alla sua intercessione, verificato attraverso uno specifico procedimento ecclesiastico.

La causa entra quindi in una nuova fase, nella quale potranno essere esaminate eventuali guarigioni o altri fatti ritenuti straordinari, sottoposti alle valutazioni mediche, teologiche e canoniche previste.

Non esiste, al momento, una data per la beatificazione. Il decreto pontificio rappresenta comunque un passaggio decisivo, che rende più vicino il possibile riconoscimento della giovane come beata.

Un'eredità che continua attraverso l'aiuto agli altri

La memoria di Giulia non è rimasta confinata alle celebrazioni religiose. Negli anni sono nate iniziative dedicate al sostegno delle persone malate e delle loro famiglie, anche grazie all'impegno dell'associazione ConGiulia.

Il suo nome è diventato un punto di riferimento per progetti di solidarietà e sensibilizzazione, soprattutto nell'ambito dell'assistenza ai giovani pazienti oncologici.