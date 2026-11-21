Gianni De Gennaro si è ucciso: era sconvolto per l'inchiesta sul caso Borsellino De Gennaro si sarebbe tolto la vita nella sua casa di campagna in Toscana. Le reazioni.

L'ex capo della polizia Gianni De Gennaro si è suicidato. Secondo quanto si apprende da fonti qualificate, De Gennaro si sarebbe tolto la vita nella sua casa di campagna in Toscana. Era sconvolto per l'inchiesta di Caltanissetta sui depistaggi dopo Via D'Amelio. Aveva 78 anni.

Era stato il capo della Polizia

Gianni De Gennaro, 78 anni, ex capo della Polizia, si è tolto la vita con un colpo d’arma da fuoco. Il suo corpo è stato trovato sabato mattina nella sua casa di campagna, dove si era recato da solo.

De Gennaro sarebbe stato profondamente turbato dall’inchiesta della Procura di Caltanissetta. La famiglia, non riuscendo a mettersi in contatto telefonico con lui, si è allarmata e ha avvisato le forze dell’ordine.

Gli agenti, intervenuti nell’abitazione, hanno fatto la drammatica scoperta. La notizia della morte dell’ex capo della Polizia ha suscitato grande attenzione, anche per il ruolo istituzionale ricoperto da De Gennaro nel corso della sua lunga carriera.

Il fratello minore di Gianni De Gennaro è Andrea De Gennaro, attuale comandante generale della Guardia di Finanza.

Il legale: "Non ho parole"

"Sono affranto, non ho parole. Sono senza parole". Non riesce a dire altro l'avvocato Francesco Bertorotta, che con l'avvocato Franco Coppi, difendeva l'ex Capo della Polizia Gianni De Gennaro nella inchiesta per depistaggio nell'ambito dell'incheista sulla strage Borsellino. Il prossimo primo dicembre DE GENNARO si sarebbe dovuto presentare davanti al Tribunale del Riesame dopo il ricorso della Procura davanti al rigetto della richiesta di arresto per De Gennaro.

De Gennaro: Mantovano, sconvolto per morte, vicino a familiari

"Sono sconvolto per la tragica morte di un servitore dello Stato, con il quale ho avuto modo di collaborare per anni e di cui ho ammirato le doti, il senso delle istituzioni e la dedizione al dovere. Sono sinceramente vicino al dolore dei familiari e di tutti coloro, e sono tanti, che con Gianni De Gennaro, hanno lavorato nei decenni per il bene dell'Italia". Lo dichiara il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, appresa la notizia della morte dell'ex capo della Polizia, Gianni De Gennaro.

Calenda, De Gennaro servitore della patria tradito dalle Istituzioni

"Gianni De Gennaro e' stato un servitore della Patria tradito dalle Istituzioni che ha servito. Come molti prima di lui. Purtroppo. Riposi in pace". Lo afferma il leader di Azione Carlo Calenda commentando la morte dell'ex capo della Polizia.