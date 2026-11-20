Centrosinistra, Conte punge Schlein: «Ha scelto di restare in campo» Il leader M5S torna sul terzo nome per la coalizione. E chiude alle trattative sul Quirinale

Il nodo della leadership torna ad agitare il centrosinistra. A riaprire il confronto è Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, che da Fiuggi torna sulla possibilità di individuare un terzo nome per guidare la coalizione alternativa al governo di Giorgia Meloni. Una soluzione che, secondo il leader pentastellato, avrebbe richiesto un passo indietro sia da parte sua sia della segretaria del Partito democratico, Elly Schlein. Ma la proposta non ha trovato un'intesa.

«Sul terzo nome non voglio fare polemiche, avevo chiesto che io e la segretaria del Pd facessimo un passo indietro. Quest'ultima ha deciso di restare in campo». Le parole pronunciate durante l'evento Nexus, Visioni e strategie di sviluppo del territorio, riportano in primo piano una questione destinata a pesare sulla costruzione dell'alleanza progressista.

Nello stesso intervento Conte ha affrontato anche il tema del Quirinale, escludendo che la presidenza della Repubblica possa diventare materia di accordi o scambi tra forze politiche.

Il terzo nome che divide il campo largo

La possibilità di individuare una figura condivisa, esterna alla competizione diretta tra i principali leader, è da mesi al centro del confronto tra Partito democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra.

L'ipotesi nasce dall'esigenza di evitare che la scelta del candidato alla guida del governo si trasformi in una contrapposizione tra Giuseppe Conte ed Elly Schlein, con il rischio di accentuare le divisioni all'interno della coalizione.

Il presidente del M5S aveva manifestato la propria disponibilità a rinunciare a una candidatura personale, purché anche la segretaria democratica fosse disposta a compiere la stessa scelta.

Una posizione già espressa nelle settimane precedenti e ribadita il 20 novembre a Fiuggi.

Secondo Conte, la decisione di Schlein di restare in campo ha reso impraticabile, almeno nelle condizioni attuali, la ricerca di una figura alternativa sulla quale costruire un'intesa.

La dichiarazione non equivale a una rottura politica tra i due partiti, ma conferma che il tema della leadership rimane irrisolto.

Schlein non arretra, resta aperta la strada delle primarie

La posizione della segretaria del Partito democratico è legata alla volontà di mantenere aperta la propria candidatura alla guida della coalizione.

Elly Schlein ha più volte indicato nelle primarie uno strumento possibile per consentire agli elettori del centrosinistra di scegliere il candidato comune.

Una soluzione che permetterebbe di affidare la decisione alla partecipazione popolare, evitando un accordo limitato ai vertici dei partiti.

La prospettiva delle primarie, tuttavia, non trova un consenso unanime all'interno del campo largo.

Una parte degli alleati teme che una competizione diretta possa accentuare le differenze tra le forze politiche, rendendo più difficile il successivo lavoro di costruzione di una proposta condivisa.

Il confronto si era già intensificato a ottobre, quando Conte aveva invitato gli alleati ad accelerare la definizione del programma comune e a chiarire le modalità attraverso le quali scegliere la leadership.

Il presidente del M5S aveva spiegato di aver chiesto alla segretaria democratica la disponibilità a un passo indietro reciproco. Una proposta che, secondo la sua ricostruzione, non era stata accolta.

Le parole pronunciate a Fiuggi confermano dunque una divergenza già emersa, senza introdurre una nuova candidatura o una decisione definitiva sul percorso da seguire.

Il ruolo di Alleanza Verdi e Sinistra

Anche Alleanza Verdi e Sinistra ha espresso nei mesi scorsi una preferenza per la ricerca di una candidatura condivisa.

In particolare, Angelo Bonelli aveva sostenuto l'opportunità di evitare una competizione diretta tra i leader dei principali partiti, individuando attraverso un accordo politico una figura capace di rappresentare l'intera coalizione.

La proposta si inserisce nella necessità di costruire una piattaforma comune tra forze che condividono l'obiettivo di presentare un'alternativa al centrodestra, ma mantengono differenze su diversi temi.

Tra i dossier più delicati figurano la politica estera, il sostegno all'Ucraina, le scelte economiche e il rapporto con le istituzioni europee.

Per questo il tema del candidato alla guida della coalizione si intreccia inevitabilmente con quello del programma.

La discussione non riguarda soltanto chi debba rappresentare il centrosinistra, ma anche quali priorità politiche e quali impegni le diverse forze siano disposte a condividere.

Conte sul Quirinale: «Non può essere oggetto di negoziazioni»

Durante l'evento di Fiuggi, il presidente del Movimento 5 Stelle ha affrontato anche il tema della presidenza della Repubblica.

Intervistato dal direttore del Tg1, Gian Marco Chiocci, e sollecitato su un suo eventuale ruolo o su possibili ambizioni per il Quirinale, Conte ha respinto l'idea che la più alta carica dello Stato possa entrare in una trattativa politica.

«Il ruolo del presidente della Repubblica va sottratto a qualsiasi tentativo di scambi, aggiustamenti tra forze politiche, non esiste che possa essere oggetto di una negoziazione», ha dichiarato.

Una presa di posizione che punta a distinguere nettamente il confronto sulla guida del governo dalle scelte riguardanti il capo dello Stato.

Il presidente della Repubblica viene eletto dal Parlamento in seduta comune, con la partecipazione dei delegati regionali, secondo le procedure stabilite dalla Costituzione.

La sua funzione di garanzia e rappresentanza dell'unità nazionale conferisce all'incarico caratteristiche diverse rispetto a quelle della guida di una maggioranza politica.

Le parole di Conte non costituiscono un annuncio di candidatura né una dichiarazione di indisponibilità a eventuali incarichi futuri, ma esprimono la contrarietà a collegare l'elezione del capo dello Stato a possibili accordi sulla leadership del centrosinistra.

La sfida del programma comune prima della scelta del leader

Il confronto tra Conte e Schlein arriva mentre il centrosinistra cerca di definire una proposta politica condivisa in vista delle prossime elezioni.

Il presidente del Movimento 5 Stelle ha più volte sostenuto la necessità di partire dai contenuti, individuando priorità comuni prima di affrontare definitivamente la questione del candidato alla guida del governo.

Una posizione che punta a evitare che la competizione per la leadership finisca per oscurare i temi economici e sociali sui quali costruire l'alleanza.

Anche il Partito democratico ha ribadito l'importanza di un programma comune, mantenendo però aperta la possibilità di scegliere il candidato attraverso le primarie.

La difficoltà principale resta conciliare le differenti sensibilità politiche senza compromettere la capacità della coalizione di presentarsi agli elettori con una proposta riconoscibile.

La legge elettorale costituisce un ulteriore elemento del confronto, perché le modalità di indicazione del candidato alla guida del governo possono incidere sulle strategie dei partiti e sulla costruzione delle alleanze.

Leadership ancora aperta, il centrosinistra cerca un'intesa

Le dichiarazioni di Giuseppe Conte a Fiuggi riportano alla luce una questione sulla quale non è stata ancora trovata una soluzione definitiva.

Il leader pentastellato conferma di aver proposto un passo indietro reciproco per favorire un terzo nome. Elly Schlein, secondo la sua ricostruzione, ha invece scelto di mantenere la propria disponibilità a guidare la coalizione.

Il confronto resta quindi aperto tra la ricerca di una candidatura condivisa e l'ipotesi di ricorrere alle primarie.

Non risultano al momento decisioni definitive sulle modalità di selezione del candidato né accordi conclusivi tra tutte le forze del campo largo.