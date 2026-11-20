Monica Busetto innocente, Nordio parla di fallimento. Ma coordinava l'inchiesta La donna ha trascorso quasi 13 anni in carcere. Il ministro era procuratore aggiunto a Venezia

Dodici anni e dieci mesi in carcere per un omicidio che non aveva commesso. Una condanna a 25 anni, una prova genetica contestata, le confessioni di un'altra donna e infine l'assoluzione piena. La storia di Monica Busetto, 64 anni, operatrice sociosanitaria di Mestre, è uno dei casi giudiziari più controversi degli ultimi anni. A riaccendere il dibattito sono state le parole del ministro della Giustizia Carlo Nordio, che ha definito la vicenda un fallimento del sistema giudiziario. Ma c'è un particolare tutt'altro che secondario: quando venne condotta l'inchiesta, Nordio era procuratore aggiunto a Venezia e rappresentava il riferimento gerarchico delle due magistrate titolari delle indagini.

Intervenendo sabato 14 novembre a Treviso, il ministro ha richiamato alcuni grandi processi della storia, da Socrate a Galileo Galilei fino a Gesù, per sostenere che anche procedimenti formalmente corretti possono produrre risultati profondamente ingiusti. Un paragone utilizzato per spiegare la fallibilità della giustizia, ma che ha riportato l'attenzione proprio sulle responsabilità degli uffici giudiziari coinvolti nella vicenda.

Il 13 novembre la Corte d'Appello di Trento, accogliendo una seconda richiesta di revisione, ha assolto Monica Busetto e revocato la condanna definitiva per l'omicidio della vicina Lida Taffi Pamio, uccisa il 20 dicembre 2012. Dopo quasi tredici anni di detenzione, la donna ha potuto lasciare il carcere.

L'omicidio di Mestre e l'arresto della vicina di casa

Tutto comincia il 20 dicembre 2012, in un condominio di via Vespucci, a Mestre. Lida Taffi Pamio, 87 anni, viene trovata senza vita nel proprio appartamento. È stata colpita ripetutamente con un'arma da taglio.

Le indagini vengono condotte dalla Squadra mobile di Venezia, allora diretta da Marco Odorisio, oggi questore di Padova. Gli investigatori concentrano progressivamente l'attenzione su Monica Busetto, che vive nell'appartamento di fronte a quello della vittima.

Il 30 gennaio 2014 la donna viene arrestata. L'accusa si fonda su una ricostruzione secondo la quale avrebbe ucciso l'anziana, sottratto alcuni oggetti e successivamente ripulito l'abitazione per cancellare le proprie tracce.

Durante il processo, il 16 giugno 2014, Odorisio illustra ai giudici gli elementi raccolti dagli investigatori. Secondo l'ipotesi accusatoria, Busetto avrebbe utilizzato le chiavi sottratte alla vittima per rientrare nell'appartamento e cancellare le impronte servendosi di guanti e strumenti per la pulizia.

L'investigatore interpreta inoltre la particolare violenza dell'omicidio come un possibile indizio della conoscenza tra vittima e aggressore, richiamando il concetto criminologico di overkilling, utilizzato per descrivere un'aggressione caratterizzata da un numero di colpi superiore a quello necessario a provocare la morte.

Una ricostruzione che avrebbe assunto un peso determinante nel procedimento, ma che gli sviluppi successivi hanno profondamente messo in discussione.

La collanina d'oro e quella traccia di Dna comparsa dopo nuovi esami

Al centro dell'accusa contro Monica Busetto c'era soprattutto una collanina d'oro spezzata, rinvenuta nel portagioie della donna.

Gli investigatori ritenevano che il monile potesse appartenere a Lida Taffi Pamio. Sul corpo della vittima era stata infatti trovata una medaglietta raffigurante la Madonna, mentre sul pavimento era stata recuperata una fede che sarebbe stata appesa alla collana.

Le prime analisi genetiche effettuate sul gioiello sequestrato nell'appartamento di Busetto non avevano però individuato tracce biologiche riconducibili all'anziana.

Il reperto venne successivamente inviato alla Polizia scientifica di Roma per ulteriori accertamenti. Secondo la ricostruzione pubblicata da la Repubblica, la collanina fu trasportata in un sacchetto utilizzato anche per contenere indumenti della vittima impregnati di sangue.

Dopo ulteriori esami emerse una quantità estremamente ridotta di Dna epiteliale attribuito a Lida Taffi Pamio. Quella traccia diventò uno degli elementi centrali dell'accusa.

Proprio la gestione del reperto si sarebbe però rivelata decisiva nella successiva revisione del processo. La difesa ha sostenuto che il materiale genetico potesse essere stato trasferito accidentalmente sulla collanina durante le operazioni di conservazione e analisi.

Un'ipotesi rafforzata dalle incongruenze nella catena di custodia e dagli approfondimenti scientifici prodotti dai legali.

A mettere ulteriormente in discussione l'identificazione del gioiello sono state alcune fotografie della vittima, nelle quali appariva una collana diversa da quella sequestrata. Quest'ultima misurava 58 centimetri, mentre il monile indossato dall'anziana risultava sensibilmente più lungo, secondo le ricostruzioni della difesa.

La prova considerata fondamentale per sostenere la colpevolezza di Busetto aveva dunque perso la propria affidabilità.

La confessione di Susanna Lazzarini e la seconda ricostruzione del delitto

Un altro elemento centrale riguarda Susanna "Milly" Lazzarini, coinvolta nell'omicidio di un'altra anziana a Mestre, Francesca Vianello.

Fermata dopo aver utilizzato il bancomat della seconda vittima, Lazzarini confessò anche l'omicidio di Lida Taffi Pamio.

Secondo le prime dichiarazioni, aveva agito da sola. Le due anziane conoscevano sua madre e questo le avrebbe consentito di entrare nelle rispettive abitazioni senza forzare gli ingressi.

La donna ribadì inizialmente la propria responsabilità esclusiva attraverso più dichiarazioni, comprese quelle rese ai familiari.

Successivamente cambiò versione e sostenne di avere commesso l'omicidio insieme a Monica Busetto, affermando di aver trovato la vicina nell'appartamento della vittima vestita come se dovesse partecipare a un intervento chirurgico.

Una ricostruzione che entrò nel procedimento e contribuì a mantenere in piedi l'ipotesi accusatoria nei confronti di Busetto.

Si determinò così una situazione giudiziaria particolarmente controversa, con due donne coinvolte in procedimenti relativi allo stesso delitto e ricostruzioni difficilmente conciliabili.

Monica Busetto ha sempre respinto le accuse, continuando a dichiararsi innocente anche davanti ai giudici. La sua posizione non cambiò, neppure dopo la confessione iniziale di Lazzarini e l'emergere di ulteriori dubbi sulle prove.

Il ruolo di Marco Odorisio nell'inchiesta

La vicenda riporta l'attenzione anche sul lavoro investigativo di Marco Odorisio, all'epoca dirigente della Squadra mobile di Venezia.

Fu lui a guidare gli accertamenti che portarono all'arresto di Monica Busetto e a illustrare durante il processo la ricostruzione delle modalità dell'omicidio.

Secondo l'inchiesta pubblicata da la Repubblica, Odorisio aveva presentato la soluzione del caso come un risultato significativo dell'attività investigativa.

Il primo agosto 2014, mentre il procedimento contro Busetto era già avviato, ottenne la nomina a vicario del questore di Venezia. La sua carriera proseguì successivamente con incarichi di vertice a Pordenone e Monza, fino alla nomina a questore di Padova, il 20 novembre 2023.

Il nome dell'investigatore torna ora al centro dell'attenzione per le criticità emerse nella ricostruzione originaria, soprattutto riguardo alla collanina e alla valutazione degli elementi indiziari.

Resta necessario distinguere, tuttavia, le incongruenze investigative riconosciute nel percorso di revisione da eventuali responsabilità personali, che richiederebbero specifici accertamenti.

Nordio coordinava le magistrate che conducevano l'indagine

Il punto politicamente più delicato riguarda il ruolo ricoperto all'epoca da Carlo Nordio.

Nel 2014 l'attuale ministro della Giustizia era procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Venezia. Secondo la ricostruzione giornalistica, le due sostitute procuratrici impegnate nell'inchiesta facevano riferimento a lui.

Non si trattava dunque di un magistrato completamente estraneo al procedimento.

Dopo l'emergere della confessione di Susanna Lazzarini, Nordio intervenne pubblicamente per sostenere che gli elementi raccolti contro Busetto mantenevano il proprio valore e che la seconda donna potesse aver partecipato al delitto insieme alla vicina.

Questa posizione confermava la fiducia nell'impianto accusatorio già costruito dagli investigatori.

A distanza di dodici anni, il ministro ha riconosciuto il fallimento della vicenda giudiziaria. Ma proprio il suo coinvolgimento nella struttura della Procura che coordinava l'inchiesta rende necessario ricostruire con precisione quali valutazioni furono compiute e quali elementi vennero considerati.

Il ruolo direttivo di Nordio non dimostra automaticamente una sua responsabilità personale per l'errore giudiziario. Resta però un elemento essenziale per comprendere come venne gestito un procedimento conclusosi con la condanna di una donna successivamente assolta.

La lunga battaglia per la revisione del processo

Negli anni successivi alla condanna, la difesa di Monica Busetto ha continuato a cercare nuovi elementi per dimostrarne l'innocenza.

Nel 2021 il libro «Lo Stato italiano contro Monica Busetto» aveva contribuito a riordinare le criticità dell'inchiesta, richiamando l'attenzione sulle prove genetiche, sulla collanina e sulle dichiarazioni di Susanna Lazzarini.

Un ruolo importante è stato svolto anche dagli approfondimenti giornalistici e dalla ricerca di fotografie capaci di documentare le caratteristiche del gioiello realmente appartenuto alla vittima.

Gli avvocati Alessandro Doglioni e Stefano Busetto hanno concentrato la seconda richiesta di revisione soprattutto sugli elementi scientifici, contestando la validità della prova genetica e la corretta conservazione del reperto.

La precedente istanza non aveva ottenuto il risultato sperato.

La svolta è arrivata il 13 novembre 2026, quando la Corte d'Appello di Trento ha accolto la nuova richiesta e pronunciato l'assoluzione, disponendo la scarcerazione della donna.

Il provvedimento ha ribaltato una condanna a 25 anni di reclusione che aveva segnato quasi tredici anni della vita di Busetto.

Il caso finisce in Parlamento, nuove polemiche sulla giustizia

La vicenda è arrivata anche in Parlamento, attraverso interrogazioni rivolte al ministero della Giustizia.

Nel febbraio 2026 e successivamente durante il confronto parlamentare sulla riforma della magistratura, alcuni esponenti delle opposizioni hanno chiesto chiarimenti sul ruolo della Procura di Venezia e sulla mancata valorizzazione degli elementi favorevoli alla donna.

Il 19 novembre, durante una seduta del Senato, il caso è stato nuovamente richiamato con un esplicito riferimento al ruolo di Nordio come procuratore aggiunto.

La discussione si inserisce anche nel confronto sulla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, uno dei punti centrali della riforma sostenuta dal ministro.

Le opposizioni contestano la gestione originaria delle indagini e chiedono che venga chiarito come sia stato possibile mantenere una condanna nonostante gli elementi successivamente emersi.

Il tema riguarda soprattutto il dovere del pubblico ministero di ricercare anche le prove favorevoli all'indagato, evitando che l'attività investigativa si concentri esclusivamente sulla conferma di una ricostruzione iniziale.

Dodici anni e dieci mesi che nessuno potrà restituire

La vicenda di Monica Busetto non si esaurisce nelle polemiche politiche o nelle responsabilità investigative.

La donna, oggi 64enne, ha trascorso dodici anni e dieci mesi in carcere, perdendo il lavoro e gran parte della propria vita quotidiana.

Dopo la scarcerazione deve affrontare il difficile percorso di reinserimento, ricostruire i rapporti personali e recuperare un'autonomia compromessa dalla lunga detenzione.

La difesa ha spiegato che la priorità immediata è consentirle di tornare a una vita normale. Soltanto successivamente potranno essere affrontate le questioni relative a un eventuale risarcimento per l'errore giudiziario.

La sentenza di revisione ha restituito la libertà a Monica Busetto, ma non può cancellare gli anni trascorsi dietro le sbarre.