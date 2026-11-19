Libri digitali a metà prezzo, la maggioranza si spacca ma il decreto passa Forza Italia vota contro Fratelli d'Italia sugli e-book. Poi il centrodestra ritrova l'unità

La maggioranza si divide sui libri scolastici digitali, ma ritrova l'unità al momento di approvare il decreto Scuola. È stata una giornata di tensioni politiche nell'Aula del Senato, dove l'emendamento presentato da Fratelli d'Italia per imporre agli editori la vendita degli e-book scolastici e universitari a metà prezzo rispetto alle edizioni cartacee è stato approvato con 84 voti favorevoli, 76 contrari e un astenuto.

A rendere particolarmente significativo il risultato è stata la posizione di Forza Italia, che ha votato contro la proposta degli alleati, confermando la contrarietà già espressa in commissione Bilancio. A sostenere l'emendamento, invece, è stata anche Azione di Carlo Calenda, che si è schierata a favore della misura pur restando all'opposizione.

Lo scontro non ha impedito alla coalizione di governo di ricompattarsi sul provvedimento complessivo. Il decreto Scuola ha infatti ottenuto il via libera con 80 voti favorevoli, 46 contrari e un astenuto. Il testo passa ora all'esame della Camera dei deputati.

Libri digitali al 50%, passa l'emendamento di Fratelli d'Italia

La norma, sostenuta da Fratelli d'Italia, prevede che gli editori rendano disponibili i libri di testo scolastici e universitari anche in formato digitale integralmente stampabile, a un prezzo pari al 50% di quello della corrispondente versione cartacea.

L'obiettivo dichiarato è ridurre la spesa che ogni anno le famiglie devono sostenere per acquistare i manuali necessari agli studenti, soprattutto all'inizio dei cicli scolastici.

La proposta era stata inizialmente inserita nel percorso della legge di Bilancio, prima di essere trasferita nel decreto Scuola. Una scelta che aveva provocato forti tensioni tra i partiti della maggioranza, in particolare per la mancanza di un'intesa preventiva sul contenuto dell'intervento.

La frattura era già emersa in commissione Bilancio, dove il parere sull'emendamento era stato bocciato con 12 voti contrari e 11 favorevoli. Determinante era stata proprio la posizione di Forza Italia, schierata con le opposizioni.

Il parere negativo, tuttavia, non ha impedito la votazione in Aula. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha chiarito che il pronunciamento della commissione non precludeva l'esame dell'emendamento, consentendo così ai senatori di esprimersi sulla proposta.

Forza Italia contro gli alleati, Stefania Craxi critica il metodo

A spiegare le ragioni della contrarietà degli azzurri è stata la capogruppo al Senato, Stefania Craxi, che ha distinto il giudizio positivo sul decreto Scuola dalle riserve sull'emendamento.

Il nodo politico, secondo Forza Italia, non riguarda soltanto il merito della misura, ma soprattutto il metodo utilizzato da Fratelli d'Italia per portarla al voto senza un accordo preventivo tra le forze della coalizione.

La posizione degli azzurri ha evidenziato una divergenza che non si è risolta neppure dopo il confronto parlamentare. Il partito guidato da Antonio Tajani ha quindi mantenuto il voto contrario, pur ribadendo il proprio sostegno all'esecutivo.

Una scelta che ha offerto alle opposizioni l'occasione per denunciare le difficoltà interne al centrodestra, trasformando il confronto sui libri digitali in un caso politico nazionale.

Renzi attacca la maggioranza, Tajani esclude conseguenze sul governo

Tra gli interventi più duri quello di Matteo Renzi, leader di Italia Viva, che ha interpretato il voto contrario di Forza Italia come un segnale di crisi politica.

«FI sfiducia il governo sugli e-book, la legislatura è finita», ha attaccato Renzi, attribuendo alla divisione parlamentare un significato che va oltre il singolo provvedimento.

Di segno opposto la posizione del ministro degli Esteri e leader azzurro Antonio Tajani, che ha cercato di ridimensionare la portata dello scontro.

«Il voto di oggi non c'entra niente con la tenuta del governo», ha dichiarato Tajani, escludendo che la contrarietà all'emendamento possa essere interpretata come una rottura dell'alleanza.

Il ministro ha quindi ricondotto la posizione di Forza Italia a una divergenza specifica, senza conseguenze sugli equilibri complessivi della coalizione.

Il successivo voto favorevole degli azzurri sul decreto Scuola ha confermato questa distinzione tra il dissenso sulla singola norma e il sostegno al provvedimento legislativo nel suo insieme.

Calenda vota con Fratelli d'Italia: «Siamo d'accordo sugli e-book»

A rendere ancora più particolare la giornata parlamentare è stata la posizione di Carlo Calenda. Il leader di Azione ha sostenuto l'emendamento di Fratelli d'Italia, contribuendo alla sua approvazione nonostante il voto contrario di Forza Italia.

Una scelta che ha provocato critiche da parte di alcuni esponenti del centrosinistra, ma che Calenda ha rivendicato come una decisione basata sul contenuto della proposta.

«Azione stampella della maggioranza? No, sono d'accordo sugli e-book», ha spiegato il leader centrista, respingendo l'interpretazione politica del suo voto.

Per Calenda, il sostegno a una misura condivisa non implica un cambiamento di collocazione parlamentare né un avvicinamento al governo.

La distinzione è emersa chiaramente nella votazione finale, quando Azione ha invece espresso voto contrario al decreto Scuola nel suo complesso.

Il risultato ha prodotto una situazione parlamentare insolita: una parte della maggioranza ha votato contro una proposta del proprio schieramento, mentre una forza di opposizione ha contribuito ad approvarla.

Il decreto Scuola approvato, il centrodestra ritrova l'unità

Superato il confronto sugli e-book, l'Aula di Palazzo Madama ha approvato il decreto Scuola con 80 voti favorevoli, 46 contrari e un astenuto.

Sul testo complessivo la maggioranza si è ricompattata, riportando la discussione all'interno dei normali equilibri parlamentari.

Il provvedimento contiene interventi riguardanti il sistema scolastico, l'avvio dell'anno didattico, il personale e altre disposizioni relative all'organizzazione dell'istruzione.

L'approvazione al Senato rappresenta un passaggio importante, ma non conclude l'iter legislativo. Il testo deve ora essere esaminato dalla Camera, dove potranno emergere ulteriori valutazioni sulle disposizioni introdotte.

Resta aperto, soprattutto, il confronto sulla nuova disciplina dei libri digitali, che ha già incontrato le resistenze del settore editoriale.

Carta o digitale? La psicologa invita a integrare i due strumenti

Accanto alla battaglia politica emerge anche una questione educativa: i libri digitali offrono davvero gli stessi risultati di quelli cartacei?

Secondo Anna Maria Giannini, psicologa della Sapienza Università di Roma, i due strumenti presentano caratteristiche differenti e possono offrire stimoli complementari. Per questo sarebbe preferibile integrarli, anziché considerarli necessariamente alternativi.

La lettura di un testo, sia su carta sia su uno schermo, attiva processi di apprendimento che possono risultare sostanzialmente simili. Le differenze diventano più marcate quando il formato digitale introduce contenuti interattivi, collegamenti, video e animazioni.

Questi strumenti possono arricchire l'esperienza educativa, ma anche moltiplicare gli elementi capaci di distrarre il lettore.

Il rischio, osserva Giannini, è quello di sottoporre gli studenti a un sovraccarico cognitivo, soprattutto quando le informazioni aggiuntive interrompono continuamente il percorso di lettura.

L'esperta invita quindi a non demonizzare gli strumenti digitali, ma a valutarne l'utilizzo in rapporto all'età degli studenti, agli obiettivi didattici e alle caratteristiche dei contenuti.

Nella prima infanzia il libro cartaceo aiuta la comprensione

Un discorso specifico riguarda i bambini più piccoli, per i quali il contatto fisico con il libro tradizionale può rappresentare una componente importante dell'apprendimento.

Sfogliare le pagine, osservare le immagini e manipolare il volume contribuisce allo sviluppo della coordinazione, della percezione visiva e delle capacità motorie.

A sostegno di questa osservazione, Anna Maria Giannini richiama anche un esperimento condotto alla Sapienza nelle scuole primarie.

Durante la ricerca, alcuni bambini avevano letto una favola su un libro stampato, mentre altri avevano utilizzato una versione digitale arricchita da finestre interattive e personaggi animati.

I bambini che avevano letto il volume cartaceo erano riusciti a individuare con maggiore efficacia il messaggio della storia. Secondo l'interpretazione della psicologa, la minore presenza di distrazioni aveva favorito una comprensione più approfondita.

Il risultato non significa che i dispositivi elettronici debbano essere esclusi dalla scuola, ma suggerisce l'importanza di scegliere con attenzione gli strumenti in base alle esigenze educative.

Il risparmio per le famiglie e le incognite per gli editori

La prospettiva di acquistare libri digitali a metà prezzo rappresenta un'opportunità economica per molte famiglie, soprattutto in un periodo caratterizzato dall'aumento delle spese legate all'istruzione.

La misura, tuttavia, solleva anche interrogativi sulla sostenibilità del mercato editoriale, sui costi di produzione dei contenuti e sulle modalità attraverso le quali gli studenti potranno utilizzare e stampare i manuali.

Il settore editoriale ha espresso preoccupazioni per l'introduzione di prezzi stabiliti per legge, temendo ripercussioni sugli investimenti e sull'organizzazione della filiera scolastica.

Per le famiglie, invece, resta centrale la possibilità di scegliere tra differenti formati senza essere costrette a sostenere spese eccessive.

Il confronto tra carta e digitale non riguarda soltanto il costo dei libri, ma anche l'accessibilità dei materiali, la disponibilità dei dispositivi elettronici e il ruolo delle nuove tecnologie nei percorsi di apprendimento.

Alla Camera il confronto continua

La giornata parlamentare del 19 novembre si conclude dunque con un doppio risultato. Da una parte l'approvazione dell'emendamento sugli e-book, nonostante la contrarietà di Forza Italia. Dall'altra il via libera al decreto Scuola, sul quale il centrodestra è tornato a votare compatto.

La frattura politica non ha provocato conseguenze immediate sulla tenuta dell'esecutivo, ma ha evidenziato differenze di posizione e di metodo tra i partiti della coalizione.

Per studenti e famiglie, l'attenzione si sposta ora sull'iter alla Camera e sulla definizione delle modalità con cui la norma potrà essere applicata.