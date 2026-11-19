Mostro di Firenze, nuove indagini sul Dna: la Procura cerca tracce del killer Prelievi ai familiari delle vittime e nuovi esami sui reperti. In campo il genetista Ugo Ricci

Il caso del Mostro di Firenze torna al centro delle indagini giudiziarie. A oltre quarant'anni dall'ultimo duplice omicidio, la Procura di Firenze ha avviato nuovi accertamenti genetici sui reperti conservati dalle precedenti inchieste, con l'obiettivo di individuare eventuali tracce biologiche riconducibili all'assassino. Un'operazione delicata, che potrebbe offrire nuovi elementi su uno dei più controversi misteri criminali della storia italiana.

I carabinieri del Nucleo investigativo stanno contattando i familiari delle vittime per acquisire campioni di Dna, necessari a distinguere il materiale genetico delle persone uccise da eventuali tracce estranee presenti sugli oggetti sequestrati all'epoca dei delitti.

Gli esami saranno affidati al genetista Ugo Ricci, già protagonista di importanti approfondimenti scientifici nell'ambito delle nuove indagini sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. L'obiettivo è utilizzare tecnologie oggi molto più avanzate rispetto a quelle disponibili quando furono commessi gli omicidi.

I familiari delle vittime chiamati per i prelievi genetici

Il primo passo riguarda la costruzione di una base di confronto affidabile. La Procura di Firenze dispone già dei profili genetici di alcuni soggetti che, nel corso degli anni, sono stati coinvolti nelle indagini o sono finiti all'attenzione degli investigatori. Per effettuare comparazioni attendibili, tuttavia, è necessario poter riconoscere ed escludere il Dna delle vittime.

Da qui la decisione di coinvolgere i familiari, attraverso prelievi di saliva che consentiranno di ricostruire per quanto possibile i profili genetici delle persone assassinate.

Il procedimento è fondamentale soprattutto quando si esaminano reperti molto vecchi, che possono contenere materiale biologico appartenente a più individui oppure essere stati contaminati nel corso del tempo.

La presenza di una traccia genetica sconosciuta, infatti, non dimostrerebbe automaticamente che appartenga all'assassino. Occorrerebbe stabilirne la provenienza, verificarne l'attendibilità e ricostruire le circostanze nelle quali potrebbe essere stata depositata.

È proprio questo il compito degli specialisti chiamati a riesaminare i materiali conservati dopo decenni di investigazioni, processi e verifiche scientifiche.

Il genetista del caso Garlasco esaminerà i vecchi reperti

A occuparsi degli approfondimenti sarà Ugo Ricci, genetista fiorentino il cui nome è diventato particolarmente noto per il contributo alle nuove analisi scientifiche sul delitto di Garlasco.

Nel caso dell'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007, Ricci ha lavorato alla rivalutazione di dati genetici raccolti durante le indagini originarie, contribuendo ad alimentare un nuovo confronto tecnico sui risultati degli accertamenti.

Per il Mostro di Firenze la sfida sarà diversa, perché i reperti risalgono a un periodo compreso tra gli anni Settanta e Ottanta. Alcuni oggetti sono stati conservati per decenni e potrebbero presentare quantità estremamente ridotte di materiale biologico.

Gli accertamenti saranno svolti in un ambiente protetto, con procedure destinate a limitare il rischio di contaminazioni esterne.

Particolare attenzione sarà riservata ai coprisedili delle automobili nelle quali alcune coppie furono sorprese e uccise. Gli investigatori intendono verificare se su quei materiali siano rimaste tracce biologiche mai individuate oppure non analizzabili con le tecnologie disponibili all'epoca.

Le moderne metodologie di genetica forense consentono infatti di esaminare campioni sempre più piccoli e degradati, anche se non garantiscono necessariamente l'individuazione di un profilo utilizzabile.

Il mistero dei delitti che terrorizzarono la Toscana

La vicenda del Mostro di Firenze comprende otto duplici omicidi, per un totale di sedici vittime, commessi tra il 1968 e il 1985 nelle campagne intorno a Firenze.

Le aggressioni avvenivano prevalentemente in luoghi appartati, dove giovani coppie si trovavano in automobile o in tenda. L'assassino utilizzava una pistola calibro 22 e, in diversi casi, infieriva sui corpi delle donne.

Il primo delitto della serie risale al 21 agosto 1968, quando furono uccisi Barbara Locci e Antonio Lo Bianco a Signa. L'ultimo avvenne nel settembre 1985, nella zona degli Scopeti, dove persero la vita i turisti francesi Nadine Mauriot e Jean-Michel Kraveichvili.

Nel corso degli anni le indagini hanno attraversato numerose piste investigative, coinvolgendo decine di persone e dando origine a procedimenti giudiziari complessi.

Tra i nomi più conosciuti figura quello di Pietro Pacciani, condannato in primo grado e successivamente assolto in appello. La sentenza di assoluzione fu annullata dalla Cassazione, ma l'uomo morì nel 1998 prima della celebrazione del nuovo processo.

Per alcuni degli omicidi furono invece condannati definitivamente Mario Vanni e Giancarlo Lotti, protagonisti della vicenda giudiziaria conosciuta come quella dei «compagni di merende».

Le sentenze non hanno però cancellato tutti gli interrogativi sulla ricostruzione complessiva dei delitti e sull'eventuale coinvolgimento di altre persone.

Il Dna sconosciuto sui proiettili e le precedenti analisi

Il ritorno della genetica al centro dell'inchiesta si inserisce in un percorso già avviato negli anni precedenti.

Nel luglio 2024 era emersa la notizia dell'individuazione di un profilo genetico sconosciuto su un proiettile collegato all'omicidio dei due turisti francesi, le ultime vittime attribuite al Mostro di Firenze.

Gli approfondimenti erano stati condotti dall'ematologo Lorenzo Iovino, nell'ambito di un'attività promossa dall'avvocato Vieri Adriani, legale dei familiari delle vittime francesi.

Secondo quanto riferito all'epoca, elementi genetici potenzialmente riconducibili allo stesso profilo erano stati individuati anche su proiettili relativi ad altri delitti della serie.

La scoperta aveva riacceso l'interesse sulle possibilità offerte dalle nuove tecnologie, pur senza consentire di attribuire con certezza quelle tracce all'autore degli omicidi.

Il legale aveva inoltre prospettato la possibilità di effettuare nuovi accertamenti sui resti di alcune vittime, nella speranza di individuare materiale biologico rimasto sconosciuto agli investigatori.

Un'ipotesi particolarmente significativa per i casi nei quali le vittime potrebbero aver avuto un contatto fisico diretto con il loro aggressore.

I vestiti di Pia Rontini e la ricerca delle tracce perdute

Tra gli elementi tornati all'attenzione degli investigatori negli ultimi anni figurano anche gli indumenti appartenuti a Pia Rontini, la ragazza di diciotto anni uccisa insieme al fidanzato Claudio Stefanacci il 29 luglio 1984, nei pressi di Vicchio.

Gli abiti insanguinati della giovane erano stati ritrovati in un baule conservato nella cantina di un'abitazione nella quale aveva vissuto un conoscente del padre.

Il ritrovamento aveva riportato l'attenzione sull'importanza dei reperti sopravvissuti al passare del tempo e sulle opportunità offerte da analisi scientifiche più accurate.

Nel caso di Pia Rontini, come in quello delle altre vittime, il problema principale rimane individuare tracce biologiche effettivamente utili e stabilire se possano essere collegate alle circostanze dell'aggressione.

La possibilità di analizzare nuovamente oggetti e indumenti non equivale quindi alla certezza di ottenere risultati. Ogni eventuale profilo genetico dovrà essere valutato anche alla luce della storia di conservazione dei materiali.

La Procura cerca risposte dopo oltre quarant'anni

Il nuovo lavoro della Procura di Firenze non rappresenta, almeno per ora, l'individuazione di un nuovo responsabile. Si tratta di una fase di approfondimento scientifico destinata a verificare se i reperti già disponibili possano fornire elementi mai emersi in precedenza.

Il confronto con i campioni genetici dei familiari consentirà agli esperti di escludere le tracce riconducibili alle vittime e di concentrare l'attenzione su eventuali profili estranei.

Solo successivamente sarà possibile stabilire se quei risultati siano sufficientemente affidabili per essere comparati con altri dati già presenti negli archivi investigativi.

La strada resta complessa. Il tempo trascorso, le condizioni di conservazione dei reperti e le possibili contaminazioni rappresentano ostacoli scientifici che non possono essere sottovalutati.

Eppure, la decisione di tornare sugli oggetti sequestrati decenni fa dimostra che gli investigatori ritengono ancora necessario verificare ogni possibilità offerta dalla scienza.

Per i familiari delle sedici vittime, che attendono risposte da decenni, si apre una nuova fase di accertamenti. Non una soluzione già raggiunta, ma la possibilità di cercare elementi ulteriori in una vicenda che continua a interrogare la giustizia italiana.