Libri scolastici digitali, la maggioranza si spacca: Forza Italia vota no Al Senato bocciato il parere sull'emendamento di Fratelli d'Italia. Decisivi i voti degli azzurri

La maggioranza di governo si divide sui libri scolastici digitali e viene battuta in commissione Bilancio del Senato. A provocare lo scontro è l'emendamento al decreto Scuola presentato da Fratelli d'Italia, che punta a obbligare gli editori a mettere in vendita le versioni digitali dei libri di testo con uno sconto del 50% rispetto al prezzo dei volumi cartacei. La proposta, sostenuta dal partito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, si è scontrata con la contrarietà di Forza Italia, che ha votato insieme alle opposizioni.

Il risultato della votazione è stato di 12 contrari e 11 favorevoli. Un solo voto di differenza, sufficiente però a determinare un parere negativo della commissione e a mettere in evidenza una frattura politica all'interno della coalizione. Il passaggio riguarda il parere sull'emendamento e non una votazione finale sull'intero decreto Scuola.

Lo scontro arriva dopo una giornata di tensioni e trattative tra i partiti della maggioranza, incapaci di raggiungere un'intesa su una misura che Fratelli d'Italia considera importante per ridurre i costi dell'istruzione a carico delle famiglie.

Il progetto di Fratelli d'Italia per abbattere il costo dei libri

L'emendamento, presentato dalla senatrice Carmela Ella Bucalo, componente della commissione Cultura e Istruzione di Palazzo Madama, introduceva l'obbligo per gli editori scolastici di rendere disponibili i testi anche in formato digitale a un prezzo ridotto della metà rispetto all'edizione cartacea.

L'obiettivo dichiarato era quello di alleggerire una delle spese più pesanti che le famiglie devono affrontare ogni anno, soprattutto quando più figli frequentano contemporaneamente le scuole secondarie.

Secondo le valutazioni politiche diffuse da Fratelli d'Italia, la misura avrebbe potuto consentire un risparmio indicativo di circa 200 euro all'anno per studente, anche se il beneficio effettivo sarebbe dipeso dal numero dei testi acquistati e dalla scelta delle versioni digitali.

La proposta era stata inizialmente inserita nel percorso della legge di Bilancio per il 2027, ma era stata successivamente stralciata per ragioni procedurali legate all'ammissibilità delle disposizioni. Il partito di maggioranza aveva quindi deciso di ripresentarla attraverso un emendamento al decreto Scuola, nel tentativo di accelerarne l'approvazione.

A sostenere pubblicamente l'iniziativa era intervenuta anche Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di Fratelli d'Italia, che il 18 novembre aveva annunciato l'intenzione di portare la norma nel provvedimento all'esame del Senato.

Forza Italia si oppone e vota con il centrosinistra

La resistenza più significativa è arrivata proprio da un alleato di governo. Forza Italia aveva manifestato perplessità sia sul contenuto della misura sia sul metodo seguito per presentarla, ritenendo che una modifica di questo tipo dovesse essere preventivamente concordata tra le forze della coalizione.

Da ambienti parlamentari azzurri era emersa la contrarietà a un'iniziativa giudicata non condivisa, mentre il senatore Roberto Rosso aveva espresso le riserve del partito, distinguendo il dissenso sull'emendamento dal sostegno complessivo al decreto Scuola.

Al momento del voto in commissione Bilancio, la posizione politica si è tradotta in una scelta netta. I rappresentanti di Forza Italia si sono schierati insieme ai parlamentari delle opposizioni, determinando la bocciatura del parere sulla proposta di Fratelli d'Italia.

A favore della misura si erano invece espressi Fratelli d'Italia, Lega e Noi Moderati, mentre anche Azione aveva manifestato disponibilità a sostenerne il contenuto.

L'esito ha assunto immediatamente un significato politico che va oltre la questione dei libri digitali. La maggioranza, infatti, non è riuscita a mantenere una posizione comune su una proposta avanzata da uno dei partiti che sostengono l'esecutivo.

Le critiche degli editori e i rischi per la filiera del libro

Alla base delle divisioni ci sono anche le forti preoccupazioni manifestate dal settore editoriale. L'Associazione italiana editori ha contestato l'impostazione della misura, sostenendo che un obbligo generalizzato di riduzione dei prezzi potrebbe avere conseguenze economiche rilevanti per l'intera filiera scolastica.

Il mercato dei libri di testo, infatti, è caratterizzato da un modello nel quale i contenuti digitali vengono spesso offerti insieme al volume cartaceo, attraverso piattaforme, esercizi interattivi e strumenti didattici integrativi.

Secondo i dati richiamati dagli operatori del settore, nell'anno scolastico 2025-2026 il 95,7% delle adozioni riguardava prodotti misti, costituiti da libro cartaceo e contenuti digitali. Le adozioni esclusivamente digitali rappresentavano invece appena il 3,6% del totale.

Una percentuale che, secondo gli editori, dimostra come la scuola italiana continui a privilegiare un utilizzo combinato dei diversi strumenti didattici.

Le organizzazioni della filiera hanno inoltre richiamato l'attenzione sulle possibili ripercussioni per le librerie e per il mercato dell'usato, che rappresenta un'importante occasione di risparmio per numerose famiglie.

Il confronto non riguarda quindi soltanto il prezzo dei manuali, ma anche il futuro del sistema editoriale scolastico e le modalità attraverso le quali accompagnare la digitalizzazione dell'insegnamento.

Il decreto Scuola resta al centro delle tensioni politiche

La frattura era già emersa il 18 novembre, quando l'esame dell'emendamento era stato sospeso in attesa dei necessari pareri. I lavori parlamentari avevano subito rallentamenti, mentre i gruppi cercavano una soluzione capace di evitare uno scontro aperto.

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, aveva disposto la sospensione della seduta per consentire alla commissione Bilancio di completare le proprie valutazioni. Il rinvio aveva lasciato aperta la possibilità di un'intesa, che però non è stata raggiunta prima del voto del 19 novembre.

La bocciatura del parere rappresenta adesso un ostacolo significativo per il percorso dell'emendamento, pur non comportando automaticamente la caduta dell'intero decreto.

Sul piano politico, il risultato mostra come la questione del costo dei libri scolastici sia diventata terreno di confronto anche all'interno del centrodestra. Da una parte la volontà di imporre un abbattimento dei prezzi per le famiglie, dall'altra le preoccupazioni per gli effetti economici della misura e per il metodo con cui è stata proposta.

Famiglie in attesa, il problema del caro libri rimane aperto

Al di là dello scontro parlamentare, resta irrisolto il problema delle spese scolastiche. L'acquisto dei libri continua a rappresentare un impegno economico importante, soprattutto all'inizio dei cicli di studio, quando occorre procurarsi numerosi volumi nuovi.

La diffusione dei dispositivi elettronici e delle piattaforme educative ha alimentato negli ultimi anni il dibattito sulla possibilità di ridurre i costi attraverso una maggiore disponibilità di manuali digitali.

Il passaggio al formato elettronico, tuttavia, non elimina automaticamente tutte le spese. Le famiglie devono disporre di strumenti adeguati, mentre le scuole devono garantire che l'utilizzo delle nuove tecnologie non produca ulteriori disuguaglianze tra studenti.

La questione rimane quindi aperta sia sul versante economico sia su quello didattico. Il risparmio per le famiglie dovrà essere conciliato con la sostenibilità dell'editoria scolastica e con la libertà degli istituti di scegliere gli strumenti più adatti all'insegnamento.

Una sconfitta politica che pesa sugli equilibri della coalizione

Il voto in commissione Bilancio consegna alla maggioranza un problema che va oltre il destino dell'emendamento. Forza Italia ha dimostrato di essere pronta a differenziarsi dagli alleati su una proposta considerata non condivisa, arrivando a determinare un risultato favorevole alle opposizioni.

Per Fratelli d'Italia si tratta invece di una battuta d'arresto su un'iniziativa presentata come intervento concreto a sostegno delle famiglie e del diritto allo studio.