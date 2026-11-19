Jalisse a Sanremo 2027 dopo 29 esclusioni? Il duo: «Non sappiamo nulla» Stefano De Martino avrebbe scelto la coppia per il Festival, ma dall'entourage non arrivano conferme

Ventinove porte chiuse, trent'anni di attesa e una speranza che potrebbe finalmente diventare realtà. I Jalisse sarebbero pronti a tornare in gara al Festival di Sanremo 2027, esattamente trent'anni dopo il trionfo con «Fiumi di parole». Una notizia che ha immediatamente acceso l'entusiasmo dei fan e riaperto una delle vicende più singolari della storia della manifestazione. Questa volta, secondo le indiscrezioni, sarebbe stato proprio Stefano De Martino, nuovo conduttore e direttore artistico del Festival, a scegliere il brano presentato dal duo formato da Alessandra Drusian e Fabio Ricci.

Ma mentre la notizia rimbalza tra giornali e social network, i diretti interessati sembrano essere gli ultimi a saperlo. A raccontare la sorpresa è Mauro Caldera, storico responsabile dell'ufficio stampa della coppia, che non nasconde lo stupore per le voci circolate nelle ultime ore: «Noi non sappiamo assolutamente nulla, nulla, nulla. Stiamo solamente leggendo».

Una dichiarazione che raffredda gli entusiasmi senza spegnere le speranze. Nessuna conferma ufficiale, dunque, ma neppure una smentita definitiva. Per conoscere la verità bisognerà attendere l'annuncio del cast.

L'indiscrezione di Parpiglia e la scelta di Stefano De Martino

A lanciare la notizia è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, che sulle pagine del Quotidiano Nazionale ha anticipato il possibile ritorno dei Jalisse tra i Big del Festival.

Secondo la ricostruzione, Stefano De Martino sarebbe rimasto particolarmente colpito dalla canzone proposta dalla coppia, tanto da decidere di inserirla nella selezione definitiva. Una scelta che interromperebbe una serie di esclusioni diventata nel tempo quasi leggendaria.

L'indiscrezione ha assunto particolare rilievo perché arriva alla vigilia di un'edizione simbolica. Il Festival di Sanremo 2027 coinciderà infatti con il trentesimo anniversario della vittoria dei Jalisse, che nel 1997 conquistarono il primo posto con «Fiumi di parole», una canzone destinata a entrare nella memoria della musica italiana.

Nonostante la sicurezza con cui è stata presentata l'anticipazione giornalistica, dalla Rai non è arrivata alcuna conferma ufficiale sulla presenza del duo nel cast. Anche l'entourage degli artisti mantiene una posizione prudente.

Ventinove esclusioni dopo la vittoria del 1997

La storia dei Jalisse con Sanremo è diventata negli anni un caso unico nel panorama musicale italiano. Dopo aver vinto il Festival nel 1997, la coppia ha continuato a proporre nuovi brani per tornare sul palco del Teatro Ariston, senza riuscire a ottenere una seconda partecipazione in gara.

Dal 1998 al 2026, secondo quanto raccontato dagli stessi artisti, sono arrivate ventinove esclusioni consecutive. Sono cambiati i conduttori, le direzioni artistiche, le tendenze musicali e le generazioni di cantanti, ma il risultato per Alessandra Drusian e Fabio Ricci è rimasto invariato.

Una lunga sequenza di rifiuti che il duo ha spesso affrontato con ironia, trasformando una delusione professionale in un elemento riconoscibile della propria storia artistica.

Nel novembre 2025, dopo la ventinovesima esclusione, avevano commentato l'ennesima bocciatura con un riferimento scherzoso alla possibilità di raggiungere una cifra tonda l'anno successivo. Una battuta che oggi, alla luce delle nuove indiscrezioni, assume un significato particolare.

Il possibile ritorno nel 2027 rappresenterebbe così molto più di una normale partecipazione musicale. Sarebbe la conclusione di un'attesa durata tre decenni, durante i quali i Jalisse hanno continuato a lavorare, pubblicare canzoni e incontrare il proprio pubblico.

La vittoria con «Fiumi di parole» e il successo internazionale

Era il febbraio 1997 quando Alessandra Drusian e Fabio Ricci salirono sul palco dell'Ariston con «Fiumi di parole». Il Festival, condotto da Mike Bongiorno con Piero Chiambretti e Valeria Marini, si concluse con la loro sorprendente vittoria.

Il brano, caratterizzato dall'intreccio delle voci dei due artisti e da una melodia immediatamente riconoscibile, conquistò il pubblico e la giuria, portando il duo al centro dell'attenzione nazionale.

Quell'anno i Jalisse rappresentarono anche l'Italia all'Eurovision Song Contest di Dublino, ottenendo il quarto posto. Un risultato importante che contribuì alla diffusione internazionale della canzone.

Eppure, proprio dopo quel successo, il rapporto con il Festival di Sanremo sembrò interrompersi. Le successive candidature non superarono più le selezioni, alimentando negli anni interrogativi, polemiche e interpretazioni sulle ragioni di una così lunga assenza.

Gli artisti hanno sempre rivendicato il desiderio di essere giudicati per le nuove canzoni, senza chiedere trattamenti di favore per la vittoria ottenuta in passato.

Il ricordo di Beppe Vessicchio e il legame con Sanremo

Nella storia recente dei Jalisse occupa un posto importante anche il rapporto con il maestro Beppe Vessicchio, scomparso l'8 novembre 2025.

Il direttore d'orchestra aveva collaborato con la coppia e rappresentava per entrambi un punto di riferimento umano e artistico. Dopo la sua morte, Alessandra Drusian e Fabio Ricci avevano ricordato con commozione il legame costruito negli anni, definendolo una guida preziosa.

Nel 2024, in occasione del Festival, il duo aveva avuto modo di tornare a eseguire «Fiumi di parole» insieme al maestro, in un momento particolarmente significativo della propria carriera.

L'eventuale partecipazione al Festival di Sanremo 2027 assumerebbe quindi anche un valore emotivo, riportando idealmente sul palco una storia musicale che ha attraversato trent'anni di trasformazioni.

Nuove canzoni, progetti e una carriera mai interrotta

L'assenza dalla gara di Sanremo non ha significato la fine dell'attività musicale dei Jalisse. La coppia ha continuato a realizzare progetti discografici, partecipare a spettacoli e mantenere un rapporto costante con il proprio pubblico.

Nel marzo 2026 i due artisti avevano annunciato nuove iniziative, tra cui progetti musicali e un documentario dedicato alla loro storia. Nello stesso periodo avevano deciso di mettere all'asta una storica copertina legata alla vittoria sanremese per sostenere un centro antiviolenza.

Un'iniziativa che aveva mostrato anche il desiderio di utilizzare la propria notorietà per finalità sociali, affiancando all'attività artistica un impegno concreto.

Intanto, secondo le indiscrezioni circolate negli ambienti musicali, il progetto per Sanremo 2027 sarebbe seguito dal manager Michele Torpedine, figura di lunga esperienza nel panorama discografico italiano. Anche questo elemento, però, non costituisce una conferma della partecipazione alla gara.

L'11 dicembre la verità sul ritorno all'Ariston

Per conoscere il destino dei Jalisse bisognerà attendere venerdì 11 dicembre 2026. In quella data Stefano De Martino annuncerà ufficialmente i nomi degli artisti selezionati per il Festival di Sanremo 2027, nel corso della serata «Sarà Sanremo», trasmessa su Rai 1.

È previsto l'annuncio dei ventitré Big scelti dalla direzione artistica, ai quali si aggiungerà il vincitore della serata per completare il gruppo dei ventiquattro concorrenti.

Fino a quel momento, ogni anticipazione resta una notizia non ufficiale. L'entusiasmo dei fan è comprensibile, ma l'ultima parola spetta al direttore artistico.

Per Alessandra Drusian e Fabio Ricci, intanto, l'attesa continua. Dopo ventinove esclusioni e trent'anni trascorsi dalla vittoria, il sogno di tornare a cantare in gara sul palco dell'Ariston è tornato improvvisamente concreto.