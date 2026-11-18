Vannacci, la Procura di Roma esamina Futuro Nazionale e la legge Scelba Fascicolo preliminare affidato all'antiterrorismo dopo l'esposto del Sindacato dei Militari

Non è soltanto una controversia politica sull'uso di simboli, sulla durezza della propaganda o sulle posizioni in materia di immigrazione. Il movimento Futuro Nazionale, presieduto dall'europarlamentare ed ex generale Roberto Vannacci, è finito all'attenzione della Procura di Roma dopo una denuncia che solleva una questione ben più delicata: verificare se alcune caratteristiche dell'organizzazione possano entrare in conflitto con il divieto costituzionale di ricostituzione del partito fascista.

L'iniziativa giudiziaria è ancora nella fase iniziale e non comporta, allo stato, l'attribuzione di responsabilità penali a Vannacci o agli altri esponenti del movimento. La Procura ha infatti aperto un fascicolo a modello 45, destinato agli atti che non costituiscono ancora una notizia di reato. Una distinzione fondamentale, perché significa che i magistrati stanno valutando il materiale ricevuto senza aver formalizzato un'ipotesi accusatoria nei confronti di persone determinate.

A rendere politicamente significativa la vicenda è però la scelta di affidare gli atti a Simona Marazza, magistrata dell'antiterrorismo con esperienza nella Direzione distrettuale antimafia. Sarà lei a esaminare gli elementi segnalati dai denuncianti e a stabilire se esistano i presupposti per ulteriori iniziative investigative.

La denuncia e il sospetto di un progetto antidemocratico

L'esposto è stato depositato il 28 agosto dal Sindacato dei Militari, guidato da Luca Marco Comellini, con l'assistenza dell'avvocato Massimiliano Strampelli, docente di Diritto militare all'Università degli studi Link.

L'iniziativa non si concentra su un singolo episodio, ma propone una lettura complessiva dell'identità politica di Futuro Nazionale. I firmatari chiedono alla magistratura di valutare se l'organizzazione, pur presentandosi come un movimento contemporaneo, possa riprodurre aspetti ideologici e modalità di azione riconducibili al fascismo.

È questo il punto giuridicamente più delicato. La legge Scelba, approvata nel 1952 per dare attuazione alla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, non richiede che un'organizzazione riproduca esattamente il nome, i simboli o le strutture del partito fascista storico. Per la sua applicazione, tuttavia, devono essere accertati specifici elementi previsti dalla legge, non essendo sufficiente una generica somiglianza ideologica.

Nella denuncia vengono richiamate anche possibili fattispecie relative alla propaganda e all'istigazione all'odio, all'istigazione a delinquere e alla disobbedienza alle leggi. Sono ipotesi avanzate dagli autori dell'esposto, non contestazioni già formulate dalla Procura.

Il programma politico e i principi dichiarati irrinunciabili

Una parte dell'analisi riguarda il documento programmatico di Futuro Nazionale, con particolare attenzione ai valori che il movimento presenta come fondamenti della propria identità.

Tra questi figurano la concezione della famiglia naturale, il riferimento all'identità cristiana e la difesa della vita dal concepimento fino alla morte naturale. Posizioni che, considerate singolarmente, appartengono al dibattito politico italiano e sono sostenute anche da formazioni pienamente inserite nel sistema democratico.

La contestazione formulata dai denuncianti riguarda invece il modo in cui tali principi vengono presentati. Secondo la loro interpretazione, definirli indisponibili alla mediazione potrebbe indicare una concezione della politica poco compatibile con il pluralismo.

Si tratta di una tesi che dovrà essere valutata con particolare rigore. La difesa di valori considerati non negoziabili non costituisce, di per sé, una violazione della legge Scelba. L'eventuale rilevanza penale dipenderebbe dalla presenza di ulteriori condotte e finalità espressamente previste dalla normativa.

Gli avversari politici raffigurati nell'arena

Tra gli elementi sottoposti all'attenzione dei magistrati figurano anche alcuni contenuti diffusi sui social attraverso immagini generate con l'intelligenza artificiale.

In una delle rappresentazioni contestate, esponenti politici avversari vengono collocati nell'ambientazione dell'antica Roma, in una scena che li presenta come prigionieri destinati alle belve. Vannacci compare invece nelle vesti di un ufficiale romano, spettatore della sorte riservata ai suoi antagonisti.

Per i firmatari della denuncia, il significato politico di quelle immagini meriterebbe una valutazione che vada oltre il linguaggio provocatorio della comunicazione digitale. La rappresentazione dell'avversario come un soggetto da eliminare, secondo questa lettura, potrebbe contribuire a delineare una concezione autoritaria dello scontro politico.

Resta naturalmente da stabilire se tali contenuti possano assumere rilevanza penale. La provocazione, anche quando è aggressiva o discutibile, non coincide automaticamente con un'istigazione alla violenza.

La remigrazione e i diritti degli stranieri regolari

Uno dei capitoli più controversi riguarda la politica migratoria. Futuro Nazionale propone un piano articolato in 22 misure, costruito attorno al concetto di remigrazione.

Il programma non si limita al rimpatrio degli stranieri privi di un regolare titolo di soggiorno. Contempla anche un sistema di ritorno nei Paesi d'origine per persone legalmente presenti in Italia, attraverso un modello di permanenza temporanea e rotazione.

È soprattutto questo secondo aspetto ad aver attirato l'attenzione dei denuncianti. Una politica che imponesse allontanamenti collettivi, senza una valutazione individuale delle posizioni giuridiche, potrebbe entrare in contrasto con le garanzie previste dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Anche in questo caso, tuttavia, la verifica giudiziaria dovrà distinguere tra programmi politici, eventuali proposte normative e condotte penalmente rilevanti.

Sicurezza, presenza dell'Esercito e formazione dei giovani

Un ulteriore terreno di contestazione riguarda il ruolo che il movimento vorrebbe attribuire alle Forze Armate nella gestione della sicurezza interna.

Tra le proposte esaminate figurano l'istituzione di zone rosse senza una scadenza prestabilita, una presenza più strutturale dei militari nelle attività di controllo del territorio e l'attribuzione a reparti dell'Esercito di poteri operativi nei confronti dei criminali.

Nel programma compaiono inoltre iniziative rivolte agli studenti, con percorsi di educazione alla difesa nelle scuole superiori e campi di formazione militare presentati come esperienze di educazione civica.

Per gli autori dell'esposto, la combinazione di queste misure richiede un approfondimento sul modello di società e di organizzazione dello Stato immaginato da Futuro Nazionale.

Un secondo fascicolo riguarda i militari in servizio

Parallelamente all'iniziativa della magistratura ordinaria, si è aperto un fronte distinto presso la Procura militare di Roma, guidata da Marco De Paolis.

Gli accertamenti riguardano la presenza di appartenenti alle Forze Armate ancora in servizio nell'organizzazione di Futuro Nazionale. L'attenzione si concentra su possibili incarichi politici e attività svolte da militari all'interno delle strutture territoriali del movimento, anche tra Roma e Villafranca di Verona.

La Procura militare ha precisato che questa attività non costituisce un'indagine contro Vannacci per ricostituzione del partito fascista e che non sono state disposte iscrizioni formali nel registro delle notizie di reato.

Il confine tra opposizione radicale e minaccia alla democrazia

La vicenda pone una questione che va oltre la figura di Roberto Vannacci. In una democrazia costituzionale, anche le idee più radicali o impopolari godono della tutela riconosciuta alla libertà di espressione e di organizzazione politica. Il limite penale interviene quando ricorrono le specifiche condizioni stabilite dalla legge.

È su questo confine che si concentrerà il lavoro della Procura. Non sarà sufficiente stabilire se le posizioni di Futuro Nazionale siano divisive o incompatibili con la sensibilità di una parte dell'opinione pubblica. Occorrerà accertare se esistano elementi concreti riconducibili alle condotte vietate dall'ordinamento.