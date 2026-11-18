Tumore a 14 anni, genitori condannati: seguivano il metodo Hamer Due anni per omicidio colposo ai genitori di Francesco Gianello, morto per un osteosarcoma

La morte di un ragazzo di appena 14 anni, una malattia oncologica e la scelta di affidarsi a un metodo privo di validazione scientifica. È una vicenda dolorosa quella di Francesco Gianello, adolescente vicentino morto per un osteosarcoma, un tumore maligno delle ossa. I suoi genitori sono stati condannati a due anni di reclusione per omicidio colposo, al termine di un procedimento giudiziario che ha riportato al centro dell'attenzione i rischi legati al rifiuto delle cure oncologiche e alla diffusione di teorie mediche senza fondamento scientifico.

Secondo la ricostruzione dell'accusa, i genitori avevano seguito il cosiddetto metodo Hamer, un insieme di convinzioni pseudoscientifiche che attribuiscono l'origine delle malattie, compresi i tumori, a conflitti psicologici e traumi emotivi. Un approccio che non ha dimostrato alcuna efficacia nella cura del cancro e che può diventare estremamente pericoloso quando viene utilizzato al posto dei trattamenti riconosciuti dalla medicina.

La condanna non cancella la tragedia di una famiglia che ha perso un figlio, ma pone una questione di grande rilevanza pubblica: fino a dove può spingersi la libertà dei genitori nelle decisioni sanitarie quando è in gioco la vita di un minorenne?

La malattia e la scelta di seguire le teorie di Hamer

Al centro della vicenda c'è la diagnosi di osteosarcoma, una neoplasia che colpisce prevalentemente bambini, adolescenti e giovani adulti. È una malattia grave, ma per la quale esistono protocolli terapeutici basati sulla combinazione di chirurgia e chemioterapia, con possibilità di guarigione che dipendono dallo stadio del tumore e dalle caratteristiche cliniche del paziente.

Nel caso di Francesco Gianello, secondo quanto riportato dalle cronache giudiziarie, i genitori si sarebbero orientati verso il metodo elaborato dal medico tedesco Ryke Geerd Hamer, fondatore della cosiddetta Nuova Medicina Germanica.

La teoria sostiene che le malattie siano la conseguenza di specifici conflitti biologici o emotivi e che la loro risoluzione possa favorire la guarigione. Si tratta di affermazioni smentite dalle conoscenze scientifiche e non supportate da studi clinici affidabili.

L'aspetto più grave di queste convinzioni è il rischio che inducano i pazienti a rinunciare a terapie efficaci, perdendo tempo prezioso nella diagnosi e nel trattamento delle patologie oncologiche.

Dal Rizzoli alle cure arrivate troppo tardi

I primi segnali della malattia erano comparsi alla fine del 2022, quando Francesco aveva iniziato ad accusare forti dolori a una gamba. Gli accertamenti all'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna avevano individuato un tumore al femore. I medici avevano indicato la necessità di procedere con ulteriori esami, a cominciare dalla biopsia, indispensabile per definire la diagnosi e programmare le cure.

Secondo la ricostruzione dell'accusa, i genitori, Luigi Gianello e Martina Binotto, residenti a Costabissara, nel Vicentino, avrebbero rinunciato agli accertamenti suggeriti dai sanitari dopo essersi rivolti a un medico vicino alle teorie di Hamer.

Alla famiglia sarebbero stati proposti trattamenti con argilla e antinfiammatori, seguiti da un percorso di rafforzamento fisico in una struttura in Toscana. Intanto la malattia continuava a progredire.

Quando Francesco arrivò all'ospedale di Perugia, il tumore si era ormai esteso. Fu avviata la chemioterapia, ma le condizioni del ragazzo erano gravemente compromesse. L'adolescente morì nel gennaio 2024 nella sua abitazione.

La perizia: Francesco poteva essere salvato

Un ruolo centrale nel processo è stato assunto dalla consulenza disposta dalla Corte d'Assise di Vicenza. I periti Antonello Cirnelli e Franca Fagioli, dopo aver esaminato la documentazione clinica, hanno concluso che Francesco avrebbe potuto salvarsi se fosse stato sottoposto tempestivamente ai protocolli terapeutici previsti per l'osteosarcoma.

Una valutazione determinante per la ricostruzione delle responsabilità. Secondo gli esperti, il ricorso alle cure oncologiche e chirurgiche avrebbe offerto al ragazzo concrete possibilità di sopravvivenza.

La consulenza ha inoltre evidenziato l'impiego, nell'ambito dei trattamenti alternativi seguiti, di sostanze farmacologiche potenzialmente neurotossiche.

La Procura chiedeva 14 anni, la Corte ne infligge due

Il procedimento giudiziario si è concluso il 18 novembre con una decisione molto diversa dalla richiesta iniziale dell'accusa.

Il pubblico ministero Paolo Fietta aveva chiesto 14 anni di reclusione per ciascuno dei genitori, contestando l'omicidio volontario con dolo eventuale. Secondo questa impostazione, la coppia avrebbe accettato consapevolmente il rischio che il figlio potesse morire a causa del mancato ricorso alle cure appropriate.

La Corte d'Assise di Vicenza ha invece riqualificato il fatto come omicidio colposo, accogliendo la richiesta avanzata dalle difese. La pena è stata fissata in due anni di reclusione per ciascun genitore, con sospensione condizionale.

La decisione distingue quindi la responsabilità per una condotta gravemente negligente dall'accettazione consapevole dell'evento mortale. Le motivazioni della sentenza dovranno chiarire nel dettaglio il percorso giuridico seguito dai giudici.

Il pentimento dei genitori e il ruolo del medico

Nel corso della vicenda, i genitori hanno raccontato pubblicamente il proprio dolore e il rimpianto per le scelte compiute. Hanno spiegato di essersi fidati delle indicazioni ricevute e hanno invitato altre famiglie a non ripetere il loro errore.

Un aspetto che rende la storia ancora più drammatica è il coinvolgimento di un professionista sanitario. Il medico padovano Matteo Penzo, indicato nelle ricostruzioni giornalistiche come sostenitore delle teorie di Hamer, avrebbe scoraggiato il ricorso alla biopsia e orientato la famiglia verso trattamenti alternativi.

Il suo ruolo è distinto da quello dei genitori condannati e deve essere valutato nelle sedi competenti. La vicenda solleva però una questione fondamentale sulla responsabilità di chi, possedendo una qualifica medica, propone percorsi privi di validazione scientifica a pazienti affetti da malattie potenzialmente mortali.

Il metodo Hamer e il pericolo delle false promesse

La cosiddetta Nuova Medicina Germanica, elaborata da Ryke Geerd Hamer, sostiene che le malattie derivino da conflitti emotivi irrisolti. Secondo questa teoria, la guarigione sarebbe possibile attraverso la risoluzione del conflitto psicologico, senza necessariamente ricorrere ai trattamenti della medicina convenzionale.

Non esistono prove scientifiche affidabili a sostegno di queste affermazioni. In particolare, non esiste alcuna dimostrazione che un osteosarcoma possa guarire attraverso percorsi psicologici, trattamenti con argilla o altre pratiche alternative.

La medicina oncologica riconosce invece l'importanza della diagnosi tempestiva e di trattamenti definiti sulla base delle caratteristiche del tumore.

La tragedia di Francesco mostra quanto possa essere pericoloso il tempo perduto quando una malattia grave viene affrontata affidandosi a promesse di guarigione prive di fondamento.

Una sentenza che interroga famiglie e istituzioni

La condanna dei genitori di Francesco Gianello chiude una fase del procedimento giudiziario, ma non esaurisce gli interrogativi sollevati dalla vicenda.

Resta il tema della tutela dei minorenni quando le decisioni sanitarie degli adulti rischiano di compromettere la loro salute. Resta la necessità di contrastare la disinformazione medica e di vigilare sulle pratiche proposte da professionisti e strutture che operano al di fuori dei protocolli riconosciuti.