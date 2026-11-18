Fiano lascia il Pd in lacrime: rottura sulla legge contro l'antisemitismo L'annuncio in diretta a Telelombardia. Inutile il tentativo di Elly Schlein di evitare l'addio

Una decisione sofferta, annunciata tra le lacrime davanti alle telecamere. Emanuele Fiano, storico esponente del Partito democratico, ha comunicato questa mattina il suo addio al partito durante la trasmissione quotidiana di Telelombardia, condotta da Giorgia Colombo. Una rottura maturata dopo il mancato sostegno del Pd alla legge sull'antisemitismo, approvata ieri in Parlamento, che per l'ex parlamentare rappresenta un confine politico e personale impossibile da superare.

Non si tratta di un semplice dissenso su un provvedimento legislativo. La scelta di Fiano investe direttamente l'identità del partito, il rapporto con la comunità ebraica e la capacità della sinistra italiana di affrontare il tema dell'antisemitismo senza ambiguità. Una frattura che assume un significato particolare per la storia personale dell'esponente democratico, da sempre impegnato nella difesa della memoria della Shoah e nel contrasto a ogni forma di discriminazione.

L'annuncio in televisione e le lacrime dell'addio

Il momento della separazione è arrivato in diretta televisiva. Visibilmente commosso, Fiano ha spiegato che la posizione assunta dal Partito democratico sulla legge contro l'antisemitismo ha reso inevitabile una decisione che aveva già prospettato nei giorni precedenti.

Per l'ex deputato, il mancato appoggio al provvedimento costituisce un limite invalicabile. Una valutazione che va oltre le dinamiche parlamentari e riguarda il significato politico di una battaglia considerata fondamentale.

La commozione mostrata durante la trasmissione restituisce il peso di una scelta che interrompe un lungo percorso di appartenenza politica. Fiano è stato per anni uno dei volti riconoscibili del Pd, protagonista di battaglie sui diritti civili, sulla memoria storica e contro l'estremismo neofascista.

La sua uscita assume quindi anche un valore simbolico, perché porta allo scoperto una distanza che non è stato possibile ricomporre nemmeno attraverso un confronto diretto con la segretaria.

La telefonata di Schlein prima del voto

A tentare di evitare la rottura è stata personalmente Elly Schlein. La segretaria del Partito democratico ha chiamato Fiano nella serata precedente al voto, quando la decisione dell'ex parlamentare appariva ormai maturata.

Il colloquio, secondo quanto raccontato dallo stesso Fiano a Telelombardia, si è svolto in un clima rispettoso e affettuoso, segnato dalla lunga conoscenza personale tra i due.

«È stata una discussione molto equilibrata con Elly Schlein, che gentilmente mi ha chiamato in serata prima del voto e alla quale ho confermato che per me quella scelta del Pd rappresentava un limite invalicabile alla mia permanenza nel partito».

Fiano ha poi spiegato che la segretaria si è detta molto dispiaciuta per la sua decisione. Un confronto che, tuttavia, non ha modificato la posizione dell'ex deputato.

«Abbiamo parlato in maniera devo dire anche affettuosa... è stata una conversazione fra persone che si conoscono da tanto tempo. Però questo non cambia il mio pensiero e la mia decisione di lasciare il Partito democratico».

Parole che descrivono una separazione senza rotture personali, ma con una distanza politica ormai considerata insanabile.

Il ricordo di Birkenau e il peso della memoria

A rendere ancora più dolorosa la vicenda è il momento in cui Fiano aveva appreso dell'orientamento contrario del Pd. Si trovava a Birkenau, nel luogo simbolo dello sterminio nazista, quando era stato informato della scelta del suo partito.

Figlio di Nedo Fiano, sopravvissuto ad Auschwitz e testimone della Shoah, l'ex parlamentare ha dedicato una parte importante della propria attività politica alla trasmissione della memoria e alla lotta contro l'odio antiebraico.

Il legame tra la sua storia familiare e l'impegno pubblico rende la separazione particolarmente significativa. Per Fiano, la scelta del Pd non è stata soltanto una divergenza sul contenuto di una legge, ma una frattura rispetto a principi che considera fondativi della propria appartenenza alla sinistra democratica.

Una legge che divide il centrosinistra

Il provvedimento approvato definitivamente alla Camera il 17 novembre ha alimentato un confronto acceso. Al centro della discussione c'è il riferimento alla definizione di antisemitismo dell'International Holocaust Remembrance Alliance, accompagnata da esempi applicativi che hanno suscitato interpretazioni differenti.

I sostenitori della legge la considerano uno strumento necessario per contrastare l'aumento degli episodi di antisemitismo. I critici temono invece che alcune formulazioni possano rendere più difficile distinguere l'odio antiebraico dalla legittima critica alle politiche del governo israeliano.

Il testo non introduce nuovi reati o sanzioni penali, ma la sua approvazione ha comunque diviso le opposizioni. Anche all'interno del Partito democratico sono emerse sensibilità differenti, con alcuni parlamentari dell'area riformista che hanno preso le distanze dalla linea del voto contrario.

Una ferita politica per Schlein

L'uscita di Emanuele Fiano rappresenta un passaggio delicato per la leadership di Elly Schlein. La segretaria perde un esponente storico del partito su una questione che coinvolge direttamente l'identità culturale e politica della sinistra.

La telefonata della vigilia dimostra il tentativo di mantenere aperto un dialogo personale, ma non è bastata a ricomporre la distanza. Resta ora da capire quali conseguenze potrà avere questo addio nel dibattito interno al Pd e nei rapporti tra le diverse componenti del centrosinistra.