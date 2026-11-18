Patrimoniale, ultimatum di Avs: senza la tassa salta il campo largo Fratoianni e Bonelli sfidano Conte e Schlein: prima l'accordo sul programma, poi le primarie

La patrimoniale rischia di diventare il primo vero ostacolo sulla strada del campo largo. Mentre il centrosinistra cerca di costruire un'alternativa al governo di Giorgia Meloni, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli alzano il livello dello scontro e pongono una condizione precisa agli alleati: senza una tassa sulle grandi ricchezze nel programma comune, Alleanza Verdi e Sinistra è pronta a mettere in discussione la coalizione. E anche le primarie per scegliere il candidato premier, a quel punto, perderebbero ogni significato.

La presa di posizione arriva nel momento più delicato delle trattative tra Partito democratico, Movimento 5 Stelle e le altre forze progressiste. I tavoli programmatici sono al lavoro per definire le priorità dell'alleanza, ma proprio sulla politica fiscale emergono divergenze che potrebbero compromettere il percorso unitario. Non si tratta più soltanto di stabilire chi guiderà il centrosinistra alle prossime elezioni. La questione, per Avs, è decidere quale idea di Paese debba rappresentare la coalizione.

Fratoianni alza il muro: senza patrimoniale niente alleanza

Il messaggio di Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana, è netto. La tassazione delle grandi ricchezze non può essere sacrificata sull'altare dell'unità elettorale. Avs rivendica una proposta che sostiene da anni e che considera indispensabile per finanziare nuove politiche sociali, rafforzare i servizi pubblici e contrastare le disuguaglianze economiche.

Al centro della proposta c'è un contributo sui patrimoni netti superiori a 5,4 milioni di euro, ispirato alle elaborazioni di Oxfam. Una misura che, secondo i promotori, interesserebbe una quota molto ristretta della popolazione e consentirebbe di recuperare risorse da destinare al welfare.

Fratoianni contesta l'idea che la patrimoniale possa essere semplicemente accantonata per evitare tensioni tra gli alleati. Si dice disponibile a discutere soglie, modalità e strumenti, ma non a rinunciare al principio di una maggiore tassazione delle grandi fortune.

Il leader di Sinistra Italiana chiama direttamente in causa Giuseppe Conte, che ha espresso riserve sull'introduzione di una nuova imposta patrimoniale generalizzata, preferendo interventi mirati sulle grandi ricchezze finanziarie e sui profitti della speculazione.

Bonelli avverte: le primarie non bastano a costruire un'alternativa

Sulla stessa linea Angelo Bonelli, portavoce di Europa Verde e deputato di Avs, che sposta il confronto dal terreno fiscale a quello politico. Per Bonelli, il centrosinistra non può limitarsi a organizzare una competizione per individuare il candidato alla presidenza del Consiglio senza aver prima definito un programma riconoscibile.

La patrimoniale, insieme alla transizione ecologica e alle politiche climatiche, rappresenta uno dei punti sui quali Avs intende misurare la credibilità dell'alleanza. Il rischio denunciato dai due leader è quello di costruire una coalizione unita soltanto dalla volontà di sconfiggere la destra, ma incapace di offrire agli elettori un progetto realmente alternativo.

È anche una rivendicazione del peso politico di Avs. Fratoianni e Bonelli ricordano di aver lavorato per favorire il dialogo tra Pd e Cinque Stelle, contribuendo a superare diffidenze e contrapposizioni. Adesso chiedono che quello stesso impegno trovi un riconoscimento concreto nella definizione del programma.

Conte frena, Schlein cerca la sintesi

Il principale nodo politico riguarda la posizione di Giuseppe Conte. Il presidente del Movimento 5 Stelle condivide l'obiettivo di una maggiore redistribuzione della ricchezza, ma considera necessario individuare strumenti che non penalizzino gli investimenti produttivi e non favoriscano lo spostamento dei capitali all'estero.

La proposta pentastellata guarda soprattutto alla tassazione delle attività finanziarie e dei profitti speculativi. Una strada diversa da quella indicata da Avs, che vuole intervenire direttamente sui grandi patrimoni.

Conte, tuttavia, esclude che il confronto debba trasformarsi in una rottura. Il leader dei Cinque Stelle invita a proseguire il lavoro dei tavoli programmatici, sostenendo che esistono margini per individuare soluzioni condivise.

In mezzo si trova Elly Schlein, chiamata a tenere insieme sensibilità politiche differenti. La segretaria del Partito democratico si è espressa a favore di una maggiore tassazione dei super ricchi, ma nel Pd si guarda anche a un'ipotesi più circoscritta, rivolta ai patrimoni superiori a 100 milioni di euro.

La distanza tra le proposte non è soltanto quantitativa. Riguarda la struttura dell'imposta, la platea dei contribuenti interessati e il messaggio politico da trasmettere al Paese. Per Schlein la sfida consiste nel trasformare queste differenze in una piattaforma comune senza provocare nuove fratture.

Il nodo Renzi e le resistenze dei moderati

A complicare ulteriormente il quadro contribuisce la posizione di Italia Viva. Matteo Renzi e l'area centrista guardano con forte diffidenza all'introduzione di nuove imposte patrimoniali, temendo che il tema possa diventare un'arma elettorale nelle mani del centrodestra.

È proprio questo uno dei punti più delicati della costruzione del campo largo. Da una parte Avs chiede un programma fortemente caratterizzato sul piano sociale e redistributivo. Dall'altra, le componenti moderate temono che una proposta fiscale troppo radicale possa allontanare una parte dell'elettorato.

Il confronto sulla patrimoniale diventa così il simbolo di una contraddizione più ampia: come conciliare l'identità della sinistra con l'obiettivo di costruire una coalizione sufficientemente larga da competere con il centrodestra.

Una questione che riguarda anche la strategia elettorale. La maggioranza guidata da Giorgia Meloni potrebbe sfruttare le divisioni degli avversari, presentando la patrimoniale come il segnale di una possibile stagione di nuove tasse. Il centrosinistra, invece, dovrà chiarire con precisione quali patrimoni intende colpire e quali categorie resterebbero escluse.

Il programma prima della leadership, la sfida decisiva del campo largo

La discussione sulla patrimoniale arriva mentre restano aperti altri dossier particolarmente sensibili, dalla politica estera al sostegno all'Ucraina, fino alle misure contro la povertà e al futuro degli strumenti di sostegno al reddito.

I partiti stanno cercando di chiudere il lavoro programmatico entro la fine di novembre, ma le distanze emerse potrebbero richiedere un confronto diretto tra i leader. Sul tavolo non c'è soltanto una singola misura fiscale, bensì la capacità dell'alleanza di assumere decisioni condivise sulle questioni più controverse.